Как ухаживать за кожей в 20 лет, чтобы замедлить появление морщин в 40

В 20 лет ваша антивозрастная рутина должна быть сосредоточена на профилактике, а в 40 уже придется думать о коррекции. Соответствующий материал подготовили журналисты интернет-издания Insider. Они собрали несколько советов от опытных дерматологов о том, как начать хороший уход за кожей в 20 лет, чтобы свести к минимуму появление морщин в будущем.

Для начала стоит взять в привычку пользоваться солнцезащитным кремом круглый год, а не только во время испепеляющей жары, так как солнце может оказать вредное воздействие даже зимой или в пасмурные дни. 90% признаков старения возникают из-за негативного воздействия ультрафиолета на незащищенную кожу, заявила дерматолог Мона Гохара.

Казалось бы, умывание — очевидный этап ухода и действительно важный. Умываться стоит не только утром, но и вечером, чтобы удалить все загрязнения и омертвевшие клетки кожи, которые накапливаются в ваших порах за день. По словам Гохары, лучшие ингредиенты для очищения лица: вода и мыло, но можно воспользоваться и косметическими средствами только с натуральными поверхностно-активными веществами и увлажняющими ингредиентами в составе.