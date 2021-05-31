Как ухаживать за кожей в 20 лет, чтобы замедлить появление морщин в 40
В 20 лет ваша антивозрастная рутина должна быть сосредоточена на профилактике, а в 40 уже придется думать о коррекции. Соответствующий материал подготовили журналисты интернет-издания Insider. Они собрали несколько советов от опытных дерматологов о том, как начать хороший уход за кожей в 20 лет, чтобы свести к минимуму появление морщин в будущем.
Для начала стоит взять в привычку пользоваться солнцезащитным кремом круглый год, а не только во время испепеляющей жары, так как солнце может оказать вредное воздействие даже зимой или в пасмурные дни. 90% признаков старения возникают из-за негативного воздействия ультрафиолета на незащищенную кожу, заявила дерматолог Мона Гохара.
Казалось бы, умывание — очевидный этап ухода и действительно важный. Умываться стоит не только утром, но и вечером, чтобы удалить все загрязнения и омертвевшие клетки кожи, которые накапливаются в ваших порах за день. По словам Гохары, лучшие ингредиенты для очищения лица: вода и мыло, но можно воспользоваться и косметическими средствами только с натуральными поверхностно-активными веществами и увлажняющими ингредиентами в составе.
Пользуйтесь скрабами, они не только очищают вашу кожу, но и активирует ежедневное обновление коллагена, что важно в любой хорошей антивозрастной процедуре. А самой распространенной ошибкой считается та, которую хотя бы раз в жизни делала каждая девушка, — ложиться спать накрашенной. Это может закупоривать поры, способствовать накоплению в них бактерий и появлению прыщей.
Введите в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами и витамином С, который необходим для синтеза коллагена. «Они помогают не допустить преждевременного старения, предотвращая окислительные повреждения, возникающие при воздействии ультрафиолетовых лучей и загрязнении окружающей среды», — говорит косметический дерматолог Энни Чиу.
Если у вас проблемная кожа и беспокоят высыпания, не стоит обращаться к агрессивным способам их лечения — так можно вызвать лишь раздражение и усиление акне. Используйте ретинол, он не только помогает противостоять прыщикам, но и считается отличным антивозрастным ингредиентом. Только не забывайте при этом днем использовать средства с SPF, чтобы избежать появления преждевременной пигментации.
Фото: freepik.com
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