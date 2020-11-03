Смарт-маска для лица и еще 9 ярких бьюти-новинок ноября, достойных внимания

Ноябрь – традиционно тяжелое время года: день становится заметно короче, солнца все меньше, яркие краски золотой осени сменяются сезонной серостью. Однако не стоит грустить и думать о том, как впасть в спячку до весны, ведь у природы нет плохой погоды. Лучше найдите поводы для радости или порадуйте себя косметическими новинками – в конце года их выходит много, и одна лучше другой. В новом обзоре на Passion.ru – 10 самых достойных бьюти-запусков ноября, на которые непременно стоит обратить внимание.