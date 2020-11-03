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Смарт-маска для лица и еще 9 ярких бьюти-новинок ноября, достойных внимания

Ноябрь – традиционно тяжелое время года: день становится заметно короче, солнца все меньше, яркие краски золотой осени сменяются сезонной серостью. Однако не стоит грустить и думать о том, как впасть в спячку до весны, ведь у природы нет плохой погоды. Лучше найдите поводы для радости или порадуйте себя косметическими новинками – в конце года их выходит много, и одна лучше другой. В новом обзоре на Passion.ru – 10 самых достойных бьюти-запусков ноября, на которые непременно стоит обратить внимание.

Обновленная гамма средств по уходу за волосами RE/START от Revlon Professional

Обновленная гамма средств по уходу за волосами RE/START, Revlon Professional. Цена: по запросу.

Культовый бренд полностью переосмыслил свой подход к уходу за волосами. В результате чего появилась новая гамма средств, которая работает в двух направлениях: с одной стороны, воздействует на микробиом кожи головы, поддерживая баланс микроорганизмов, с другой – учитывает индивидуальные потребности каждого типа волос. В гамме – 5 линеек ухода с полным набором всех необходимых средств для заботы о шевелюре: RE/START Hydration, RE/START Volume, RE/START Color, RE/START Recovery, RE/START Balance. Каждая из них отличается уникальным, а главное, работающим составом, нацеленным на решение конкретных задач: увлажнение, объем, защита цвета, восстановление и сбалансированный уход.

Тушь для экстремально объемных и длинных ресниц XTROVERT от BUXOM

Тушь для экстремально объемных и длинных ресниц XTROVERT, BUXOM. Цена: 1499 рублей.

Новинка бренда обещает не размазываться, не отпечатываться на веках и не осыпаться. А стойкая формула придаст ресницам нереальный объем и длину на 12 часов и при этом не образует комочков. Как результат – потрясающе притягательный взгляд. Щеточка туши – нейлоновая, спиралевидной формы, текстура средства – кремовая, в составе – комбинация натуральных восков, которая смягчает и разделяет ресницы, а вот спирта в формуле нет, что особенно важно тем, для кого важна не только красота, но и забота о себе.

Новый аромат Sun Force от The Harmonist

Новый аромат Sun Force, The Harmonist. Цена: 31 000 рублей.

Это второй парфюм в коллекции Prequel от нишевого бренда, концепция которого базируется на принципах баланса, гармонии и благополучия. Аромат олицетворяет энергию Солнца через аккорды цитрусовых, экзотических древесных нот, и розы, которая изящно подчеркивает мягкость энергии Инь. В его композиции: гавайский помело, иранский шафран, болгарская роза в верхних нотах, лаосский мед, гватемальский кардамон, сомалийский ладан – в сердце, лаосский бензоин, гаитянский ветивер, австралийское сандаловое дерево – в базе.

Лимитированная коллекция губных помад Rouge Hermès осень-зима 2020 от Hermès

Лимитированная коллекция губных помад Rouge Hermès осень-зима 2020, Hermès. Цена: 5110 рублей.

Во второе лимитированное издание Édition limitée Rouge Hermès вошли три новые помады в футлярах с лакированной отделкой и в цветах на основе игры светотени. Все три оттенка предлагают вариации на тему розового: сатиновая Rose Ombré – сдержанная и слегка приглушенная, напоминает розовое дерево и вощеный палисандр; сатиновая Rose Pommette – это яркий, радостный и живой розовый, подобный цвету шиповника в лучах солнца; матовая Rose Nuit – бархатистый, нежный, мягкий и глубокий розовый, с голубоватым отливом.

Палетка теней для век Extreme Effects Eyeshadow Palette от NARS

Палетка теней для век Extreme Effects Eyeshadow Palette, NARS. Цена: 5500 рублей.

В новую лимитированную палетку вошли 12 суперматовых, мерцающих и атласных оттенков с приятной текстурой. Розовато-бронзовая гамма – очень теплая, текстура продукта – нежна кремовая. Тени прекрасно растушевываются и позволяют создать безупречный и стильный макияж как для деловых будней, так и для вечерних выходов в свет.

Коллекция кистей от IG Beauty

Коллекция кистей IG Beauty. Цена: 14 990 рублей. Старт продаж намечен на 15 ноября 2020 года.

Профессиональный российский визажист и по совместительству блогер Ирина Голубева выпустила свою коллекцию кистей с натуральным и искусственным ворсом (таклон, коза класса А+) и деревянной ручкой. Для удобства каждая из них подписана по цели использования. В наборе – 13 кистей цвета слоновой кости, спонж в долговременной индивидуальной упаковке и эргономичный тубус для их хранения и транспортировки. Всем купившим набор в подарок достанется онлайн-обучение по правильному использованию кисточек.

Новая увлажняющая линия Ocean Skin на основе активных морских компонентов Sesderma

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Увлажняющий очищающий гель Ocean Skin, Sesderma. Цена: 3590 рублей.

Новая гамма средств представлена тремя средствами: увлажняющий гель, увлажняющая концентрированная сыворотка и питательный крем. Она предназначена для тонкой и тусклой кожи, лишенной естественного сияния и направлена на глубокое увлажнение, повышение упругости и восстановление эпидермального барьера. Активные действующие вещества: водоросль спирулина, морской коллаген и эластин, морские водоросли Fucus Vesiculosus и экстракт икры.

Смарт-маска для лица от MaskaMaska

Смарт-маска для лица от MaskaMaska. Цена: 9990 рублей.

По замыслу производителя, эта смарт-маска вполне может заменить поход в спа-салон. В ее основе – передовая косметологическая технология ионофореза. Вся процедура полностью автоматизирована. С виду это обычная тканевая маска, но в ее основе –безинъекционная терапия, которая относится к числу самых эффективных косметологических методик, предназначенных для борьбы с преждевременным старением. Маска при регулярном использовании интенсивно увлажняет кожу, устраняет морщины, выравнивает цвет кожи, устраняет акне, улучшает выработку коллагена, оказывает лимфодренажное действие и улучшает клеточное питание.

Восстанавливающая маска-патч Lip Infusion Therapy от Luscious Lips

Восстанавливающая маска-патч Lip Infusion Therapy, Luscious Lips. Цена: 4000 рублей за комплект из 4 штук.

Новинка способствует быстрому заживлению губ после инъекций, потому ее можно применять сразу после контурной пластики. В состав маски входят высококонцентрированные ингредиенты, которые избавляют даже от самых глубоких морщин, наполняя, увлажняя и разглаживая контур губ, что делает их более объемными всего за 20 минут.

Мужской аромат Man Glacial Essence от Bvlgari

Мужской аромат Man Glacial Essence от Bvlgari. Цена: 10 010 рублей.

Новый аромат для мужчин, созданный культовым парфюмером Альберто Морильясом, искрится свежестью бескрайних горных ледников, рождая глубокое ощущение внутреннего величия. Свежесть его сверкающих верхних нот пробуждает неожиданные древесные энергичные древесные аккорды сердца, достигая кульминации в гордом насыщенном морозном шлейфе. Так образуется стихийная сила этого заледенелого древесного фужерного аромата.

Антицеллюлитный стик Rakamakafit Bum от Rakamakafit

Антицеллюлитный стик Rakamakafit Bum, Rakamakafit. Цена: 1890 рублей.

Разогревающая и тонизирующая формула новинки усиливает кровоснабжение тканей и оказывает глубокое воздействие на жировые отложения. В результате при ежедневном применении кожа на ягодицах становится более подтянутой, упругой и ровной. Натуральный состав на основе пантенола, экстракта фукуса пузырчатого, алоэ, кофеина, пальмовых и кокосовых масел помогает уменьшить проявления целлюлита. Действующее вещество быстро впитывается и не пачкает одежду, а благодаря удобной упаковке руки тоже остаются чистыми при нанесении. Бонус при покупке: антицеллюлитный видеокурс и гайд в формате PDF в подарок.

Фото: depositphotos

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