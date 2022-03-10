RF-лифтинг и SMAS-лифтинг: какую процедуру выбрать, чтобы вернуть себе лицо и не разочароваться

RF-лифтинг и SMAS-лифтинг: какую процедуру выбрать, чтобы вернуть себе лицо и не разочароватьсяРазбираем с экспертами
Екатерина Васильева
Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, трихолог, трансфузиолог, главный врач клиники ARTLEO Clinic на Профсоюзной
Популярность SMAS-лифтинга и RF-лифтинга растет с каждым днем, что вполне объяснимо. Обе процедуры относятся к категории безоперационного омоложения. Их основное преимущество — более быстрая по сравнению с пластической операцией реабилитация, при этом обе процедуры дают отличные результаты омоложения, сопоставимые по эффективности с проведением более серьезных вмешательств.
SMAS-лифтинг
Безоперационный SMAS-лифтинг выполняется при помощи высокоинтенсивного фокусированного ультразвука, который позволяет проникать точке повреждения (нагрева) на различную глубину в зависимости от насадок — на 1,5 мм, 2 мм, 3 мм, 4,5 мм. Фокусированный ультразвук работает с кожей, подкожно-жировой клетчаткой и SMAS — мышечно-апоневротическим слоем тканей лица. Он стимулирует выработку коллагена, за счет чего происходит интенсивный лифтинг тканей и улучшается их эластичность и тонус. Также фокусированный ультразвук воздействует на жировую ткань в области брылей, второго подбородка и малярных мешков — делает ее компактнее.
Фото: freepik.com
Наиболее популярные на сегодняшний день аппараты, на которых выполняется процедура, Ultraformer («Ультраформер») и Ulthera («Альтера»). Делать ее надо однократно, не чаще раза в год.
«Эффект от SMAS-лифтинга можно усилить, если сочетать его с инъекционными методиками. Совместное применение Ultraformer или Ulthera, например, с препаратом Mesosculpt («Мезоскульпт») дает потрясающие результаты. К слову, я для стимуляции образования нового коллагена использую не только Mesosculpt, но и Meso-Xanthin («Мезоксантин»), потому что, когда ткани напитаны, лифтинг тканей идет в разы лучше. Если мы сделаем SMAS-лифтинг нижней трети лица и затем пройдемся по зоне брылей и второго подбородка биорепарантами, о которых я говорила, результат от процедуры будет в разы лучше. Произойдет это потому, что подкожно-жировая клетчатка будет уходить быстрее, овал будет прорисовываться четче, а дренажная функция самого препарата существенно сократит неприятные ощущения после процедуры и реабилитацию после нее. По моему опыту, результат от сочетанных методик будет раза в 3 лучше, чем при монотерапии», — отметила Екатерина Васильева, главный врач клиники ARTLEO Clinic на Профсоюзной.
Анна Дудина
Косметолог Клиники Инновационных Технологий в Куркино
RF-лифтинг
В основе процедуры — воздействие на кожу и подкожные волокна электрическим током, за счет чего в зонах обработки повышается температура. В ответ на локальное нагревание тканей организм начинает естественный процесс омоложения, стимулируя выработку коллагеновых волокон. Процедура безопасная и безболезненная. Единственный ее недостаток в том, что эффект будет нарастать постепенно, поэтому придется запастись терпением. Тем не менее более свежий и красивый цвет лица и дополнительная упругость будут заметны практически сразу. Эффекты RF-лифтинга: улучшение структуры и цвета кожи, повышение ее тонуса, устранение мелких морщин и сокращение глубоких, стимуляция синтеза коллагеновых волокон.
Что же выбрать: RF или SMAS
Обе процедуры имеют много общего, поскольку они относятся к нехирургическим аппаратным методам воздействия, но есть и принципиальные различия. RF-лифтинг направлен на работу с кожей и подкожной жировой клетчаткой и имеет отложенный эффект. Полный курс займет около 5-6 месяцев, после чего потребуются дополнительные поддерживающие процедуры. SMAS-лифтинг воздействует не только на кожу, но и на мышечно-апоневротический слой тканей. Результат вы получите сразу, при этом он будет усиливаться на протяжении двух-трёх месяцев. Повторить SMAS-лифтинг рекомендуется через год-полтора, до этого времени результат будет сохраняться без дополнительной поддержки.
Чтобы было проще определиться, какая технология подходит больше, нужно проконсультироваться с врачом в клинике, который выявит проблемные зоны и тип старения. И только после подробного анализа специалист назначает процедуры.
Елена Умнова
Основатель и главный врач клиники Update, эксперт по аппаратным и инъекционным технологиям
Как выбрать клинику или врача
В первую очередь врач должен иметь большой стаж, а также дипломы о прохождении анатомических курсов — именно это залог успеха.
Хороший врач объяснит, какие преимущества и ограничения есть у SMAS-лифтинга и RF-лифтинга.
- Также врач расскажет, что кожу необходимо подготовить: биоревитализация с трегалозой, пептидные комплексы и плазмотерапия — то, что усилит эффект этой дорогостоящей процедуры. Обезвоженная и истощенная кожа, особенно в зрелом возрасте, не может дать такой яркий ответ, как нам хотелось бы в мечтах. Если говорить упрощенно, то кожу сначала нужно «накормить». Ни RF-лифтинг, ни SMAS-лифтинг не могут восполнить объемы: с возрастом мы видим, как западают виски, зоны нижнего века, губы. Также они не могут «добавить» угол челюсти, если он не заложен в вашей анатомии. По этой причине после этих антиэйдж-процедур проводят по показаниям и контурную пластику с помощью филлеров.
Кому точно подходят эти процедуры
Представительницам отечно-деформационного типа старения. Врачи выделяют разные типы старения, они также связаны и с национальными особенностями анатомии. Например, у англосаксов (Европа и США) более массивная челюсть. У славянок, как правило, маленький подбородок и маленькая челюсть: нет опоры для тканей, поэтому уже с 25 лет пациентки могут жаловаться на птоз (опущение тканей). В том числе у россиянок, как правило, округлые черты лица, то есть с точки зрения анатомии это выраженные подкожно-жировые пакеты. Но с возрастом под действием гравитации и процессов старения жир «сползает вниз», отчего происходит деформация пропорций лица. Роды и набор веса усиливают эти негативные процессы, к сожалению.
SMAS-лифтинг одновременно подтягивает овал лица и корректирует нежелательные жировые отложения, а также позволяет визуально скорректировать асимметрию. Есть проблемы, которые раньше решались только с помощью операционной блефаропластики, такие как нависшее веко и опущенная линия бровей, «мешки под глазами». SMAS-лифтинг подходит большинству пациентов с такими запросами. Наверное, также стоит отметить, что сегодня на этот тип процедур практически гендерное равенство: мужчины почти догнали женщин по объему проведенных манипуляций с веками.
Фото: freepik.com
«Если говорить про работу с телом, то, конечно, это недобросовестная реклама, что аппаратный SMAS-лифтинг дает эффект липосакции. Для этого в арсенале врачей есть совсем другие технологии. Но при этом именно детали бессознательно привлекают нежелательное внимание к нарушению контуров тела. Например, с помощью аппарата Ultraformer я контурирую жировые складки в подмышечной области, одновременно подтягивая фасции груди, складки вдоль бюстье, которые некрасиво контурируются в облегающей одежде, или подтягиваю дряблую кожу в области внутренней поверхности плеча, бедер или живота после родов. Еще две хит-процедуры нашей клиники — сформировать красивые колени, без валиков над ними, и улучшить форму ягодиц — все это возможно в рамках обеденного перерыва», — пояснила Елена Умнова, основатель и главный врач клиники Update.
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