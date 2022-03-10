RF-лифтинг и SMAS-лифтинг: какую процедуру выбрать, чтобы вернуть себе лицо и не разочароваться

RF-лифтинг

В основе процедуры — воздействие на кожу и подкожные волокна электрическим током, за счет чего в зонах обработки повышается температура. В ответ на локальное нагревание тканей организм начинает естественный процесс омоложения, стимулируя выработку коллагеновых волокон. Процедура безопасная и безболезненная. Единственный ее недостаток в том, что эффект будет нарастать постепенно, поэтому придется запастись терпением. Тем не менее более свежий и красивый цвет лица и дополнительная упругость будут заметны практически сразу. Эффекты RF-лифтинга: улучшение структуры и цвета кожи, повышение ее тонуса, устранение мелких морщин и сокращение глубоких, стимуляция синтеза коллагеновых волокон.

Что же выбрать: RF или SMAS

Обе процедуры имеют много общего, поскольку они относятся к нехирургическим аппаратным методам воздействия, но есть и принципиальные различия. RF-лифтинг направлен на работу с кожей и подкожной жировой клетчаткой и имеет отложенный эффект. Полный курс займет около 5-6 месяцев, после чего потребуются дополнительные поддерживающие процедуры. SMAS-лифтинг воздействует не только на кожу, но и на мышечно-апоневротический слой тканей. Результат вы получите сразу, при этом он будет усиливаться на протяжении двух-трёх месяцев. Повторить SMAS-лифтинг рекомендуется через год-полтора, до этого времени результат будет сохраняться без дополнительной поддержки.

Чтобы было проще определиться, какая технология подходит больше, нужно проконсультироваться с врачом в клинике, который выявит проблемные зоны и тип старения. И только после подробного анализа специалист назначает процедуры.