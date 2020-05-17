Фейсбилдинг: как избавиться от межбровки, мешков под глазами и второго подбородка, не потратив ни рубля

Гипермимику можно откорректировать в раннем возрасте. Есть у меня ряд примеров, когда девушки в 20-летнем возрасте начинали делать упражнения и отвыкали морщить лоб уже через две недели. Так что с двадцати лет можно делать базовые упражнения. Тот же двойной подбородок можно устранить с помощью фейсбилдинга тоже за две недели. На практике женщина начинают заниматься йогой доя лица после тридцати лет, когда становятся заметными первые возрастные изменения.

В помощь появились массажеры (роллеры) для лица, например, они бывают нефритовые, из розового кварца. Этот предмет полезен при наличии зажимов на лице, которые сложно проработать с помощью рук, сложно массировать. Но может подойти и банальный теннисный мяч. А самый лучший инструмент – это все равно ваши руки.