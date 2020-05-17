Фейсбилдинг: как избавиться от межбровки, мешков под глазами и второго подбородка, не потратив ни рубля
Когда нужно начинать заниматься фейсбилдингом?
Какие-то зоны нужно прорабатывать уже с 16, а то и с 12 лет. Когда мама видит, что у дочери подвижная мимика, которая может обернуться со временем ранними мимическими морщинами. Я сама постоянно морщила лоб. Если бы знала о подобной гимнастике в свои 12 лет, то непременно стала бы практиковать и делать упражнения для этой зоны.
Фото: Depositphotos.com
Гипермимику можно откорректировать в раннем возрасте. Есть у меня ряд примеров, когда девушки в 20-летнем возрасте начинали делать упражнения и отвыкали морщить лоб уже через две недели. Так что с двадцати лет можно делать базовые упражнения. Тот же двойной подбородок можно устранить с помощью фейсбилдинга тоже за две недели. На практике женщина начинают заниматься йогой доя лица после тридцати лет, когда становятся заметными первые возрастные изменения.
В помощь появились массажеры (роллеры) для лица, например, они бывают нефритовые, из розового кварца. Этот предмет полезен при наличии зажимов на лице, которые сложно проработать с помощью рук, сложно массировать. Но может подойти и банальный теннисный мяч. А самый лучший инструмент – это все равно ваши руки.
Обещанный эффект
С помощью фейсбилдинга можно улучшить тургор кожи, цвет лица, убрать мимические морщины, провисания кожи. Разгладить горизонтальные морщины, убрать межбровную, подтянуть нависшие веки. Можно «стереть» гусиные лапки, убрать носослезные бородки и мешки под глазами. В запущенных случаях упражнений будет недостаточно – понадобится операция, но после нее фейсбилдинг придет на помощь как средство реабилитации, восстановительного периода.
Можно также минимизировать носогубные заломы. Носогубная складка на сто процентов может не быть устранена, но из складки перейти в состояние залома. Также при помощи ежедневной гимнастики реально сократить объем щек, приподнять уголки рта, убрать брыли, выровнять кольца Венеры на шее и сделать ее более удлиненной и очерченной.
По поводу носогубок: носогубный треугольник – это не одна мышца, поэтому нужно воздействовать на все мышцы центральной части лица. Кто-то прибегает к помощи филлеров, чтобы заполнить носогубные складки. Мое мнение следующее: используемый гель может неравномерно распределиться и лечь неровно, кусками. Поэтому я рекомендую начинать с упражнений, и чем раньше, тем лучше.
Генетика, тип старения и образ жизни
Одна из причин раннего старения – это чересчур подвижная, активная мимика. Осанка влияет на то, как выглядит наше лицо. Если голова провисает вниз, представьте, каким будет ваш подбородок. Прикус влияет на состояние носогубных складок. Если вы пренебрегаете сном, не ложитесь спать вовремя - это непременно отразится на лице. Огромную роль играют стрессы – нехватка сил, постоянные переработки отражаются на лице, особенно проявляется в зоне межбровной морщины. Но стоит женщине начать больше отдыхать, высыпаться, как ее мимика выравнивается на глазах. Наверняка, тоже замечали подобное.
Важно даже то, как вы чистите зубы и снимаете макияж – можно жутко морщиться с зубной щеткой в руках и изо дня в день растягивать кожу, убирая косметику с лица. Также советую изучить свой тип старения лица, чтобы понимать, как делать коррекцию и ухаживать за собой. Ровесницы могут выглядеть по-разному – это зависит от генетики, типа старения и образа жизни. Можно привести в пример 38-летних Кейт Миддлтон и Меган Маркл – вторая визуально выглядит моложе. У Меган более упругая кожа, она более расслаблена на публике. У Кейт тонкая кожа и она часто выглядит напряженной.
К чему можно приучить себя каждый день в целях поддержания хорошей формы? После пробуждения выпить один-два стакана тепой воды. Разбудить не только лицо, но и тело: сделать сто прыжков - в идеале. Затем массаж волосистой части головы, помассировать уши. Следом разминка для лица: раскрываем глаза, вытягиваем губы, произнося разные звуки. Делаем упражнения на свои проблемные зоны. Материалов сейчас в доступе очень много: можно изучать самостоятельно или пройти готовый, уже специально составленный марафон.
Фото: Depositphotos.com, pexels.com
Видео: архив эксперта
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!