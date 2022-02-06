Маскне: как защитить кожу от появления прыщей во время масочного режима

В качестве скрабов желательно использовать мягкие отшелушивающие средства. В составе таких пилингов содержатся фруктовые кислоты, которые быстро растворяют ороговевшие клетки и удаляют избытки кожного сала. В результате достигается эффект обновления без механических повреждений кожи.

Соблюдение гигиенических норм и правильно организованный ежедневный уход помогут справиться с последствиями ношения масок. Если ситуацию не удается взять под контроль самостоятельно, лучше обратиться за советом к косметологу.