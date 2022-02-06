Маскне: как защитить кожу от появления прыщей во время масочного режима

Маскне: как защитить кожу от появления прыщей во время масочного режимаРазбираем с экспертом, как предотвратить появление акне в условиях пандемии
Анна Дудина
Косметолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино
Ношение маски защищает от COVID-19, сдерживая распространение инфекции. Однако при всех плюсах эта мера может послужить источником проблем с кожей. В местах прилегания (переносица, область под глазами, подбородок) могут появляться раздражение и ранки. Длительное трение вызывает покраснение и шелушение. Кроме того, под изделием, особенно при длительном ношении, образуется парниковый эффект, причем с каждым выдохом температура и влажность повышаются, поры закупориваются. Это приводит к образованию локальных прыщей. Из-за постоянного длительного ношения средств индивидуальной защиты кожа не успевает восстановиться. Многие также периодически поправляют маску на лице, убирают ее на подбородок и возвращают снова, в процессе касаясь кожи руками. Это усугубляет ситуацию, так как в ранки и микротрещины попадают бактерии, которые служат причиной воспалительного процесса и высыпаний.
Как предотвратить появление прыщей
Чтобы избежать неприятных проблем с кожей, необходимо соблюдать простые рекомендации.
Фото: freepik.com
Следует помнить, что одноразовые маски эффективны и безопасны только в том случае, если их менять как минимум каждые 2 часа.
Если вы предпочитаете многоразовое защитное средство, обратите внимание на тип и качество материала. Как ни странно, но хлопок в этом случае не самый лучший выбор. Он плотный, способствует созданию парникового эффекта, частицы эпидермиса и кожного секрета, оставшиеся между волокнами ткани, служат питательной средой для микроорганизмов. Лучше всего использовать маску из шелка или хотя бы с шелковой подкладкой. Мягкий и гладкий материал очень деликатно контактирует с кожей, не создавая лишнего трения. Изделия из него более тонкие, легкие и воздухопроницаемые, что способствует уменьшению конденсата.
Не стоит забывать, что многоразовая маска нуждается в тщательном уходе. Ее необходимо регулярно стирать, обрабатывать и хорошо просушивать. Кроме того, нужно следить за состоянием ткани, ведь многоразовая вовсе не значит вечная — изделие необходимо периодически менять.
На улице, где нет людей, защитное средство лучше снимать, давая коже подышать хотя бы несколько минут.
Пока длится масочный режим, нужно обязательно скорректировать свой выбор декоративной и уходовой косметики. Рекомендуется отказаться от плотного тонального крема, особенно если кожа жирная. Его лучше временно сменить на более легкое средство. Пудра в данной ситуации тоже нежелательна, она будет сильнее пачкать ткань, создавать благоприятные условия для размножения бактерий и появления воспалений.
Фото: freepik.com
- Если маску приходится носить в течение всего дня, необходимо часто умываться, но использовать при этом мягкие очищающие средства и наносить нежирные успокаивающие кремы. В реальной жизни это почти невозможно. Очень сложно представить себе регулярные уходовые процедуры в условиях офиса или разъездной работы, но при проблемах с кожей это необходимая мера.
Как ухаживать за кожей, если прыщи все же появились
При жирной коже оптимальным решением будет ежедневное использование средств с противовоспалительным успокаивающим эффектом. Желательно не применять спиртосодержащий уход, так как он будет раздражать кожу еще сильнее. Замените их на тоники с экстрактом чайного дерева или эвкалипта. Они будут препятствовать размножению бактерий, появлению акне и снимать воспаление кожи. После тоника наносите легкий увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой и церамидами, это поможет восстановить барьерные функции кожи. В решении проблем с акне хорошо зарекомендовали себя средства брендов Ultraceuticals и Obagi. Активные ингредиенты в их составе эффективно борются с основными причинами появления угревой сыпи: избытком кожного сала, скоплением ороговевших клеток и микроорганизмами. Благодаря такому комплексному подходу проблему прыщей можно решить в кратчайшие сроки.
Фото: freepik.com
В качестве скрабов желательно использовать мягкие отшелушивающие средства. В составе таких пилингов содержатся фруктовые кислоты, которые быстро растворяют ороговевшие клетки и удаляют избытки кожного сала. В результате достигается эффект обновления без механических повреждений кожи.
Соблюдение гигиенических норм и правильно организованный ежедневный уход помогут справиться с последствиями ношения масок. Если ситуацию не удается взять под контроль самостоятельно, лучше обратиться за советом к косметологу.
Фото: freepik.com