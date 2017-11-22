Правила, которые заставят работать крем для лица в два раза эффективнее
Даже самый дорогой и эффективный крем принесет мало пользы, если не учитывать несколько простых, но очень важных правил:
Наносите все средства для лица минимум за 20-30 минут до выхода из дома, а вечером — за один час до сна. Остатки крема промокните салфеткой — так все компоненты успеют лучше распределиться в эпидермисе.
Наносите крем только по массажным линиям. На этом пункте остановимся поподробнее.
Моторика прикосновения к лицу — это очень важный момент в нанесении крема и декоративной косметики. Если прикасаться к лицу неправильно, то можно растянуть кожу, получить дополнительные морщины, испортить ее качество и даже сделать более дряблой.
Массажные линии — это линии минимального растяжения кожи. Хотя и бытует мнение, что кожу растянуть невозможно, но это не так: с возрастом эластичность кожи заметно снижается, а вместе с ней и способность принимать свое первоначальное физиологичное положение. А если учесть обезвоженность, которой хронически страдает почти каждая современная леди, то велика вероятность растянуть кожу и заложить заломы, которые превращаются со временем в полноценные довольно глубокие морщины. Так зачем же усугублять этот процесс, игнорируя направление массажных линий на лице?
Основные массажные линии на лице и шее расположены таким образом:
- передняя поверхность шеи от ключиц до подбородка;
- лицо — от центра к периферии.
- область вокруг глаз: нижнее веко — от внешного уголка глаза к внутреннему по костному краю, верхнее веко — от внутреннего уголка к внешнему.
Именно по этим линиям необходимо наносить все средства: кремы, очищающие гели и молочко, сыворотки, делать себе легкий массаж.
Область вокруг глаз
Кремы для области вокруг глаз наносятся только строго по костному краю глазницы . Кожа в этой зоне очень тонкая и нежная, и почти никто толком не знает, где она находится на самом деле. Запомните: область вокруг глаз для нанесения любого средства, предназначенного для этой зоны, находится строго по костному краю перед глазными впадинами. Неожиданно, правда? Если вам кажется, что средство не сможет добраться до морщинок, расположенных прямо под ресничками, то вам это только кажется. Сможет! Благодаря подвижной мимике в этой области. А вот если игнорировать эту рекомендацию и наносить крем слишком близко к линии роста ресниц, то можно заработать отечность, раздражение, покраснение белков глаз и темные круги.
Не трем! Не жмем! Не давим! Очень нежно и с любовью втираем по массажным линиям средства в эту область безымянными пальцами.
Бонус-практика — техника нанесения крема, которая увеличит эффект от его применения минимум в два раза, — состоит из четырех этапов.
Поглаживания
Возьмите небольшое количество крема, распределите его по ладоням и легкими поглаживающими движениями нанесите по массажным линиямсначала на шею снизу вверх, а потом на лицо. Двигайтесь от центра лица к ушам, движения очень мягкие и плавные. При необходимости добавьте еще немного крема.
Постукивания
Подушечками пальцев мягко по массажным линиям пройдитесь по шее и лицу постукивающими движениями (как будто вы играете на фортепиано) снизу вверх и от центра к периферии. Эти движения могут быть нежными и более активными, с большой амплитудой, до легкого румянца на лице. Такой вибромассаж оказывает заметное влияние на состояние кожи: расширяются сосуды, увеличивается приток крови, клетки насыщаются кислородом, исчезают отеки, стабилизируется работа сальных желез. Все это положительно сказывается на эластичности кожи и ее общем внешнем виде.
Щипки
Указательным и большим пальцами зафиксируйте в щипке небольшую складку кожи. Ни в коем случае не оттягивайте кожу, а просто немного ущипните и придавите, до появления легкого болевого синдрома. Не жалейте себя! Мелкими щипками обработайте всю поверхность шеи и лица по массажным линиям. Такой щипковый массаж стимулирует в коже процессы регенерации и образования новых коллагеновых волокон, повышает ее иммунитет. Тонус и плотность кожи заметно улучшатся.
Продавливания
Продавливания выполняются тыльной стороной ваших ладоней. Область шеи пропускаем и сразу переходим к лицу. Закладываем основания ладоней над областью нижней скулы и делаем ими мягкие, но достаточно уверенные прокатывания от центра лица к ушам. Постепенно поднимаемся вверх до линии роста волос. В этом движении очень важно не растягивать кожу! На данном этапе мы запускаем лимфодренаж и уводим лишнюю жидкость с лица к лимфоузлам, улучшаем цвет кожи. Контуры овала становятся более четкими, а скулы — очерченными.
Бьюти-ритуал закончен! Посмотрите на свое отражение в зеркале и улыбнитесь.
Текст: Анастасия Бурмистрова
Фото: Shutterstock/vostock