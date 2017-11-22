А вы знаете, как превратить простое нанесение крема в настоящий бьюти-ритуал и усилить его действие в два раза? Для начала нужно понимать базовые потребности вашей кожи и подобрать средства по ее типу и в соответствии с решаемой проблемой. А также выработать привычку уделять своему лицу время утром и вечером, без праздников и выходных, вне зависимости от настроения и свободного времени. Подробнее об этом расскажет сертифицированный тренер по фейсбилдингу международного уровня, специалист по здоровью Юлия Сайфуллина.

Даже самый дорогой и эффективный крем принесет мало пользы, если не учитывать несколько простых, но очень важных правил:

Наносите все средства для лица минимум за 20-30 минут до выхода из дома, а вечером — за один час до сна. Остатки крема промокните салфеткой — так все компоненты успеют лучше распределиться в эпидермисе.

Наносите крем только по массажным линиям. На этом пункте остановимся поподробнее.

Моторика прикосновения к лицу — это очень важный момент в нанесении крема и декоративной косметики. Если прикасаться к лицу неправильно, то можно растянуть кожу, получить дополнительные морщины, испортить ее качество и даже сделать более дряблой.

Массажные линии — это линии минимального растяжения кожи. Хотя и бытует мнение, что кожу растянуть невозможно, но это не так: с возрастом эластичность кожи заметно снижается, а вместе с ней и способность принимать свое первоначальное физиологичное положение. А если учесть обезвоженность, которой хронически страдает почти каждая современная леди, то велика вероятность растянуть кожу и заложить заломы, которые превращаются со временем в полноценные довольно глубокие морщины. Так зачем же усугублять этот процесс, игнорируя направление массажных линий на лице?

Основные массажные линии на лице и шее расположены таким образом:

передняя поверхность шеи от ключиц до подбородка;

лицо — от центра к периферии.

область вокруг глаз: нижнее веко — от внешного уголка глаза к внутреннему по костному краю, верхнее веко — от внутреннего уголка к внешнему.

Именно по этим линиям необходимо наносить все средства: кремы, очищающие гели и молочко, сыворотки, делать себе легкий массаж.

Область вокруг глаз

Кремы для области вокруг глаз наносятся только строго по костному краю глазницы . Кожа в этой зоне очень тонкая и нежная, и почти никто толком не знает, где она находится на самом деле. Запомните: область вокруг глаз для нанесения любого средства, предназначенного для этой зоны, находится строго по костному краю перед глазными впадинами. Неожиданно, правда? Если вам кажется, что средство не сможет добраться до морщинок, расположенных прямо под ресничками, то вам это только кажется. Сможет! Благодаря подвижной мимике в этой области. А вот если игнорировать эту рекомендацию и наносить крем слишком близко к линии роста ресниц, то можно заработать отечность, раздражение, покраснение белков глаз и темные круги.

Не трем! Не жмем! Не давим! Очень нежно и с любовью втираем по массажным линиям средства в эту область безымянными пальцами.