Холод помогает сохранить молодость, повышает иммунитет. Сегодня стала модной процедура криотерапии. Что это такое и зачем это нужно?

Криотерапия — это воздействие холодом на наружный слой кожи. Она бывает общей или локальной. Локальная криотерапия воздействует только на определенный небольшой участок кожи. А общая раздражает все рецепторное поле кожи и оказывает воздействие на центральную нервную систему. Ее часто применяют для борьбы с лишним весом и даже для лечения ожирения, так как она нормализует гормональный фон и обменные процессы. Во время общей криотерапии пациент заходит в специальное охлажденное помещение, или криосауну, и находится там три минуты, температура — минус 120-160 градусов. Процедуру можно можно принимать без специальной подготовки, возрастных ограничений и даже при склонности к простудным заболеваниям. А для проведения локальной криотерапии используется другое оборудование. Часть тела пациента обкладывается охлаждающими элементами или обдувается потоком охлажденного воздуха. Криотерапия в косметологии сейчас проводится тремя способами. Первый — ручной криомассаж лица и шеи, который производят с помощью ватного аппликатора, смоченного в жидком азоте, его температура — минус 196 градусов. Косметолог, едва прикасаясь к коже, быстро скользит аппликатором по лицу и шее. Во время процедуры возникает легкое жжение и покалывание.

Второй способ — омоложение холодом. Предполагается воздействие жидкого азота при помощи криораспылителя. Температура азота — минус 180 градусов, однако косметолог может повысить ее до минус 50-80, в зависимости от состояния и особенности кожи клиента. Третий способ считается наиболее прогрессивным. Это криоэлектрофорез. Индивидуально, исходя из потребностей кожи, подбираются медикаменты, затем их замораживают и при помощи пульсирующего тока вводят в глубокие слои кожи. Проникая внутрь клетки, препарат действует очень медленно, но эффект от его действия проявляется значительно сильнее, чем при обыкновенном использовании. За несколько сеансов криоэлектрофореза можно избавиться от морщин на лице, веках, шее, в зоне декольте, а также «подтянуть» руки и бедра, вернуть упругость груди. Эта услуга хороша и в качестве метода борьбы с целлюлитом и жировыми отложениями. Мнение эксперта

Мария Гришина, врач дерматолог-косметолог

Криотерапия — это процедура лечения кожных заболеваний, или омоложение холодом, выполняется с помощью жидкого азота. Она направлена на омоложение лица, улучшение цвета кожи, устранение отеков и дряблости, сужает поры, лечит акне, кроме того, можно удалять неглубокие шрамы, бородавки и папилломы. Мастер берет деревянную палочку, обмотанную ватой, опускает в жидкий азот и далее проводит процедуру.