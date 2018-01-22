Быть в форме — значит быть здоровым и успешным. Часто диеты и нагрузки в фитнес-клубах не помогают качественно и надолго скорректировать эстетические недостатки фигуры или снизить вес. В вопросах эстетики тела важен более расширенный и индивидуальный подход, где учитываются состояние здоровья, образ жизни, генетические особенности. Мы попросили одного из лидеров в сфере ухода за собой подробно рассказать об этом.

В клинике «Пятый элемент» уже на первичной консультации вы получаете массу рекомендаций, основанных на сборе подробной информации о вашем организме и проведении биоимпедансометрии на аппарате In Body. Это простые и выполнимые советы по питанию, сну, распорядку дня, поведению в период путешествий.

Соблюдение циркадных ритмов помогает организму легче адаптироваться к поставленным перед ним задачам. Например, знаете ли вы, что максимум работоспособности организма и наивысшая мышечная сила наблюдаются между 10-12 и 16-19 часами. С 14 до 15 часов и в ночное время идет период максимального спада физической активности, в это время организм нуждается в отдыхе. С 15 до 16 часов — лучшее время для силовых тренировок, с 16 до 19 физиологически целесообразны занятия теннисом, плаванием, пробежками, фитнесом. А вот с 20 до 22 часов температура тела начинает снижаться, обменные процессы замедляются, организм начинает подготовку к ночному сну. В такое время возможны лишь расслабляющие упражнения.

Доказано, что нарушение режима и качества сна ведет к нарушению синтеза мелатонина. Гормон сна (мелатонин) относится к антиоксидантам, влияет на работу эндокринной и иммунной системы, его недостаток ведет к повышению выработки гормонов стресса. Один из них — кортизол — может вызывать как общее ожирение, так и локальные жировые отложения. У мужчин преимущественно на животе, у женщин — на бедрах. Поэтому важно спать, не просыпаясь, с 00:00 до 04:00 в абсолютной темноте для нормального синтеза мелатонина.

Следует также отметить, что при несбалансированном питании и нервном напряжении организм пребывает в дефиците витаминов, микро- и макроэлементов, а многие из них важны в достижении и удержании результатов при коррекции фигуры. К примеру, хром уменьшает тягу к сладкому, нормализует углеводный обмен в организме. Магний активизирует обмен веществ, способствует сжиганию жиров. Марганец и омега-3 — жирные кислоты помогают утилизировать жиры в организме. Витамин D, омега-3, йод, селен, медь принимают важное участие в синтезе и обмене гормонов. Например, снижение уровня гормонов щитовидной железы провоцирует задержку жидкости в организме, замедление обменных процессов и, как следствие, стойкий набор веса.