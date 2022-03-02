Гиалуроновая кислота: эффективный ингредиент в косметике или просто плацебо

Всего в организме молодого человека содержится около 12-15 граммов этого вещества. Самая главная ее функция — способность притягивать и удерживать влагу. Одна молекула гиалуроновой кислоты может, подобно губке, удерживать вокруг себя до 1000 молекул воды. В юном возрасте есть баланс между синтезом и распадом собственной гиалуроновой кислоты в тканях: ежедневно организм самостоятельно производит сколько же, сколько распалось. Именно такой баланс обеспечивает увлажненность и свежесть кожи.

После 25-30 лет количество собственной гиалуроновой кислоты в тканях начинает снижаться. Чем старше мы становимся, тем больше процессы распада преобладают над процессом синтеза, это естественный процесс. Есть еще и внешние факторы, например, такие как воздействие ультрафиолета, стресс и плохая экология, которые также ускоряют деструктивные процессы в организме. Когда собственной гиалуроновой кислоты в тканях начинает не хватать, мы можем пополнить ее запасы извне с помощью наружных средств или инъекций.

В какой косметике используется «гиалуронка»

Синтезированная гиалуроновая кислота входит в состав многих уходовых средств для наружного применения: кремов, сывороток, тоников. На основе гиалуроновой кислоты создаются препараты для внутрикожных инъекций – биоревитализанты, филлеры и даже препараты для внутрисуставного введения. Для различных продуктов синтезируются разные формы этого вещества: