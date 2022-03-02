Гиалуроновая кислота: эффективный ингредиент в косметике или просто плацебо

Гиалуроновая кислота: эффективный ингредиент в косметике или просто плацебоВ рубрике «Бьюти-словарь» разбираем популярные ингредиенты в косметике
Алтана Базылева
Медицинский эксперт Vichy, косметолог-дерматолог, автор блога @dr_bazyleva
Всего в организме молодого человека содержится около 12-15 граммов этого вещества. Самая главная ее функция — способность притягивать и удерживать влагу. Одна молекула гиалуроновой кислоты может, подобно губке, удерживать вокруг себя до 1000 молекул воды. В юном возрасте есть баланс между синтезом и распадом собственной гиалуроновой кислоты в тканях: ежедневно организм самостоятельно производит сколько же, сколько распалось. Именно такой баланс обеспечивает увлажненность и свежесть кожи.
После 25-30 лет количество собственной гиалуроновой кислоты в тканях начинает снижаться. Чем старше мы становимся, тем больше процессы распада преобладают над процессом синтеза, это естественный процесс. Есть еще и внешние факторы, например, такие как воздействие ультрафиолета, стресс и плохая экология, которые также ускоряют деструктивные процессы в организме. Когда собственной гиалуроновой кислоты в тканях начинает не хватать, мы можем пополнить ее запасы извне с помощью наружных средств или инъекций.
В какой косметике используется «гиалуронка»
Синтезированная гиалуроновая кислота входит в состав многих уходовых средств для наружного применения: кремов, сывороток, тоников. На основе гиалуроновой кислоты создаются препараты для внутрикожных инъекций – биоревитализанты, филлеры и даже препараты для внутрисуставного введения. Для различных продуктов синтезируются разные формы этого вещества:
Фото: freepik.com
Филлеры производятся на основе стабилизированной высокомолекулярной ГК. Стабилизированная форма характеризуется «сшивками» между отдельными молекулами, что позволяет препарату медленнее распадаться и в течение длительного времени, до года, находиться в тканях.
В состав биоревитализантов входит также высокомолекулярная, но уже нестабилизированная ГК. В данном случае препарат начинает постепенно распадаться сразу после поступления в кожу, обеспечивая ей увлажнённость и свежесть.
В составе косметики можно встретить как высокомолекулярную, так и низкомолекулярную ГК. Высокомолекулярный гиалуронат является тяжелой, крупной структурой, которая не способна в своем естественном состоянии пройти через кожный барьер. Поэтому она остается на поверхности кожи, удерживает воду и обеспечивает увлажнение ее эпидермального слоя. Такой «поверхностный» эффект, разумеется, был недостаточным для потребителей, поэтому химики-технологи научились синтезировать гиалуроновую кислоту в форме, которая способна проникать в глубокие слои кожи. Процесс «дробления» крупной молекулы на более мелкие называется гидролизом, а полученный продукт – гиалуронатом натрия. Поэтому чаще всего в составе косметических средств мы видим именно sodium hyaluronat (натрия гиалуронат) - низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая благодаря небольшому размеру способна проникать в дермальный слои кожи.
Фото: freepik.com
- После попадания молекул гиалуроната в дерму запускается следующий механизм. В ответ на созданный с помощью инъекций или нанесения косметических средств «избыток» активируется фермент, отвечающий за распад гиалуроновой кислоты – гиалуронидаза. Этот фермент начинает постепенно расщеплять поступившую извне ГК. А следующим шагом, уже в ответ на выброс гиалуронидазы, фибробласты получают сигнал о том, что для сохранения баланса между распадом и синтезом необходимо производить собственную гиалуроновую кислоту. Таким образом средства с гиалуроновой кислотой не только восполняют недостаток увлажнённости на поверхности, но и служат стимулятором для восполнения собственных ресурсов организма.
Елена Кудашкина
Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, главный врач клиники PREVENTAmed.
«Гиалуроновая кислота не только играет большую роль в обновлении клеток, она уменьшает трение в суставах, поддерживает плавность движений, входит в состав кожи, где участвует в регенерации ткани. Она умеет сохранять в клетках воду. Одна молекула способна удержать влагу в 1000 раз больше своего веса, защищая клетки соединительной ткани от обезвоживания. Так как с возрастом или по причине некоторых болезней или травм соединительная ткань суставов теряет влагу, после чего в них начинаются болезненные ощущения. Например, при остеоартрите, когда появляются сильные боли в колене, одним из самых эффективных способов защиты суставов являются инъекции гиалуроновой кислоты. Процедура проводится 1 раз в неделю на протяжении 2–5 недель, после чего боль в коленях исчезает от нескольких недель до нескольких месяцев».
Как гиалуроновая кислота влияет на организм
- регулирует водный баланс в соединительных тканях;
- придает кожным покровам эластичности, упругости, мягкости;
- участвует в выработке коллагена, который также необходим возрастной коже;
- способствует быстрой регенерации поврежденных клеток организма;
- при наружном нанесении образует специальную пленку, которая способна захватывать влагу из воздуха;
- способствует противовоспалительным процессам организма.
Только ли в косметике содержится «гиалуронка»
Наш организм сам в состоянии вырабатывать гиалуроновую кислоту благодаря ферментам. Также ее можно получить из пищевых продуктов, таких как мясо (свинина, птица и говядина), костный бульон. Определенные продукты могут помочь синтезировать и оптимизировать выработку гиалуроновой кислоты в организме. К таким продуктам относятся продукты, богатые витамином С (специи и цитрусовые). Не менее полезны для синтеза гиалуроновой кислоты продукты, богатые магнием (темно-зеленые листовые овощи, орехи, бобы, авокадо и бананы).
Каким образом можно оптимизировать выработку гиалуронки
Лучший способ – диета. Богаты гиалуроновой кислотой мясо говядины, индейки, свинины, баранины и курицы, в также бульон из костей и хрящей. Витамин С играет важную роль в производстве гиалуроновой кислоты. Отличным выбором будут красный, желтый и оранжевый болгарский перец, цитрусовые, петрушка и кинза.
Магний может помочь синтезировать гиалуроновую кислоту. Магнием богаты бананы, яблоки, авокадо, помидоры, дыни, груши и персики. Они также богаты другими питательными веществами, которые могут помочь оптимизировать ваше здоровье.
С осторожностью следует использовать гиалуроновую кислоту при наличии аллергических реакций на яйца и/или мясо птицы; в случае приема лекарств, влияющих на свертываемость крови; при гемофилии; при инфекционных заболеваниях суставов или кожных заболеваниях в области пораженных остеоартрозом суставов.
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