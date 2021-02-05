Фитнес-серум для шеи и еще 9 вдохновляющих бьюти-новинок февраля

Последний месяц официальной зимы вступил в свои права, но не стоит доставать чернила и начинать плакать. Лучше порадуйте себя и своих близких приятными подарками, тем более что и поводов для этого предостаточно: на носу День всех влюбленных и 23 февраля. А чтобы вам было легче сориентироваться в косметических новинках, редакция Passion.ru выбрала для вас 10 самых любопытных.