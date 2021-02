Фитнес-серум для шеи и еще 9 вдохновляющих бьюти-новинок февраля

В новую коллекцию вошли 7 новых оттенков, которые посвящены секретам мироздания самых влиятельных женщин. Все гель-лаки выполнены в модных оттенках грядущего сезона: плотный бледно-розовый THE UNIVERSE, плотный коричнево-фиолетовый с шиммером AN INFLUENCER, плотный коричневый FORTITUDE, красный цвет с шиммером и плотной текстурой THE EMPEROR’S WIFE, плотный черный цвет с мерцающими шиммером-хамелеоном BLACK JEWELS, плотный жемчужно-белый, перламутровый DOVE OF PEACE и полупрозрачный перламутрово-розовый ROSE HARMONY.