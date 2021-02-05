Фитнес-серум для шеи и еще 9 вдохновляющих бьюти-новинок февраля
Две ароматные новинки от Xerjoff
Известный бренд нишевой парфюмерии представил два восхитительных парфюма: духи Apollonia с белыми цветами в композиции стали посвящением космическому шаттлу «Аполлон-11», на котором жители Земли впервые в истории совершили посадку на Луну. Этот аромат пробуждает фантазии о таинственном космосе, он напоминает о ночном небе, наполненном тысячами мерцающих звезд. Духи Golden Dallah – невероятно теплые и вместе с тем экзотические – отправят в увлекательное путешествие. Этот роскошный аромат обладает восточным и пряным характером, Он раскрывается на коже контрастным звучанием свежих экзотических специй, абсолю кофе, нотами ладана и амбры.
Новая коллекция помад Full Force Nudes от BUXOM
Культовая помада бренда с эффектом объема теперь доступна в новых пикантных естественных оттенках, навеянных эпохой гламурных супермоделей с пухлыми губами. Стойкая кремовая формула создает плотное нейтральное покрытие с атласным эффектом, которое выглядит просто потрясающе. Коллекция представлена в шести универсальных оттенках.
Резинка-браслет для волос Sprunchie Pun Intended от invisibobble
Новинка представляет собой очаровательный аксессуар из ткани в перламутровом оттенке. Внутри Pun Intended спрятана любимая резиночка Original. Эластичная и элегантная Sprunchie идеальна для создания как повседневных, так и вечерних образов.
Фитнес-серум для шеи и декольте Neck Fit Contour Serum от Dermalogica
Укрепляющий фитнес-серум для шеи и декольте будет тренировать кожу для улучшения тонуса и лифтинг-эффекта. Средство обеспечивает эффект, подобный ретинолу, заметно разглаживая и укрепляя кожу. Успешно борется с морщинами и складками.
Антивозрастной крем Antigravito с эффектом лифтинга от Directalab
Революционный продукт, который восстанавливает плотность, упругость и эластичность кожи, подверженной гравитационному птозу (возрастному изменению, называемому также «поплывшим» овалом лица). Крем обеспечивает выраженный лифтинг тканей. Корректирует контур, делает более четким овал лица, возвращает «угол молодости». Разглаживает морщины, предотвращает появление новых.
Роллер Антистресс «12 эфирных масел» из гаммы «Отдых и Релакс» от Puressentiel
Роллер, в состав которого вошли 12 натуральных эфирных масел, помогает снять нервное напряжение и восстановить ясность ума во время стресса. Средство обладает успокаивающими, тонизирующими и восстанавливающими свойствами. Компактные размеры роллера позволяют всегда иметь его под рукой. Продукт не оставляет жирных следов и липкости на коже, а также не вызывает сонливости.
Крем для лица C.Face Sos Cream от BellaVita
Новинка от бренда нишевой косметики, созданной на основе 3 редких сортов винограда Тосканы, останавливает любые воспалительные процессы в коже, увлажняя, питая, не дает развиваться маскне и пигментации. Крем выпускается малым тиражом из-за высочайших стандартов качества.
Нежная пенка для умывания Care от Nivea
Новинка обеспечивает деликатное и эффективное очищение и подходит для любого типа кожи, даже сухой и чувствительной. Мягкая текстура пенки проникает в поры, быстро удаляет макияж, уличную пыль и прочие микрочастицы, скопившиеся на лице за день. В состав входит экстракт алоэ вера, который помогает эффективно очищать кожу, не нарушая естественный баланс.
Лосьон для тела и рук Fleur De Coton от Compagnie de Provence
Новинка представляет собой увлажняющий лосьон, в котором собраны лучшие растительные масла Прованса для ухода за телом и руками. Формула обогащена оливковым маслом для увлажнения, маслом сладкого миндаля для успокоения и маслом ши для защиты кожи. Легкая жидкая текстура быстро впитывается, даря коже ощущение мягкости и комфорта.
Универсальный тонирующий крем Halo Healthy Glow от Smashbox
Универсальный тонирующий крем с SPF 25 и праймером Primerizer в составе создает естественное покрытие с эффектом здорового сияния. Формула средства легкая, без содержания масел, на 81% состоит из ухаживающих ингредиентов, которые эффективно увлажняют кожу, защищая ее на 24 часа. В России крем представлен в 6 оттенках.
Новая коллекция гель-лаков для ногтей от IQ Beauty
В новую коллекцию вошли 7 новых оттенков, которые посвящены секретам мироздания самых влиятельных женщин. Все гель-лаки выполнены в модных оттенках грядущего сезона: плотный бледно-розовый THE UNIVERSE, плотный коричнево-фиолетовый с шиммером AN INFLUENCER, плотный коричневый FORTITUDE, красный цвет с шиммером и плотной текстурой THE EMPEROR’S WIFE, плотный черный цвет с мерцающими шиммером-хамелеоном BLACK JEWELS, плотный жемчужно-белый, перламутровый DOVE OF PEACE и полупрозрачный перламутрово-розовый ROSE HARMONY.
Фото: depositphotos
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