Что это?

Блефаропластика — это пластическая операция, направленная на изменение формы век. Зачастую такая операция бывает необходима женщинам в возрасте, так как увядающая кожа буквально размывает четкую форму глаз, веки словно расползаются по лицу, делая его либо вечно уставшим, либо грубоватым и озлобленным.

Блефаропластика очень популярна во многих азиатских странах, что связано с особенным строением век монголоидной расы.

Однако такая операция считается очень сложной, так как даже крохотное повреждение структур мягких тканей в области глаз может привести к проблемам со зрением и функционированием всего лица, а также заметно ухудшить эстетический облик пациента.

Но выход есть. В клинике Ольги Мороз проводится инновационный способ блефаропластики — безоперационный дренаж век. Он проводится только на верхнем веке, подтягивая его и освежая лицо.

Как это происходит