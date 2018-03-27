Что это?
Блефаропластика — это пластическая операция, направленная на изменение формы век. Зачастую такая операция бывает необходима женщинам в возрасте, так как увядающая кожа буквально размывает четкую форму глаз, веки словно расползаются по лицу, делая его либо вечно уставшим, либо грубоватым и озлобленным.
Блефаропластика очень популярна во многих азиатских странах, что связано с особенным строением век монголоидной расы.
Однако такая операция считается очень сложной, так как даже крохотное повреждение структур мягких тканей в области глаз может привести к проблемам со зрением и функционированием всего лица, а также заметно ухудшить эстетический облик пациента.
Но выход есть. В клинике Ольги Мороз проводится инновационный способ блефаропластики — безоперационный дренаж век. Он проводится только на верхнем веке, подтягивая его и освежая лицо.
Как это происходит
Дело в том, что проблема нависшего века происходит в результате накопления ненужной жидкости в этой области. В ходе процедуры инъекционной методикой лишняя межклеточная вода безболезненно убирается. Дренаж осуществляется под аппликаторной анестезией в течение пятнадцати-двадцати пяти минут, некоторым клиентам требуется повторная процедура, ее проводят через три-четыре дня. Эффект от естественного лифтинга сохраняется до двух лет.
Кому показана процедура
Процедура проводится для людей в возрасте или для тех, у кого подобная форма века была врожденной. Основными показаниями могут служить проблемы с отечностью, сниженным тургором кожи и птозом мягких тканей. Птоз верхнего века — это опущение мягких тканей века, которое может быть врожденным (из-за недостаточной развитости мышц века) или приобретенным с возрастом. Иногда птоз возникает после перенесения неврологических заболеваний, например, инсульта.
Сниженный тургор кожи возникает, когда нарушается водный баланс организма, а эпителий теряет способность сопротивляться механическим воздействиям. Он проявляется в качестве потери упругости и эластичности.
Кому противопоказана процедура
Процедура противопоказана пациентам с нарушениями свертываемости крови, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, психическими расстройствами, эпилепсией и тем, кто столкнулся с различными видами кожных заболеваний.
Текст: Елена Линева
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