Пока мы тестируем на себе все новые бьюти-процедуры, есть те, кто не признает технологии в косметологии и предпочитает более надежные и проверенные временем способы сохранения красоты. Итак, наш эксперт рассуждает, почему не стоит подпускать к своему лицу шприц с инъекциями красоты.

Инъекции — это введение в организм чужеродных химических компонентов. Например, ботокс — это токсин ботулизма, сильнейший из известных науке органических ядов, одно из самых отравляющих веществ. Во время Второй мировой войны его рассматривали в качестве биологического оружия.

Сегодня это вещество в определенных дозах используется в медицине. Да, с его помощью весьма успешно решают некоторые проблемы здоровья в тех случаях, когда это действительно необходимо. Новое применение ботоксу нашла косметическая индустрия, когда появились так называемые «уколы красоты». Метод мгновенной коррекции морщин с его помощью обрел в наши дни пугающую популярность. Оборот от продаж ботокса за прошлый год достиг почти двух миллиардов долларов!

Исследований по изучению потенциальных опасностей инъекционных процедур проведено ничтожно мало, чтобы говорить о доказанных побочных эффектах. Но это не означает, что их нет. По всему миру то и дело происходят случаи, когда в результате укола ботокса у людей возникают, к примеру, нарушения зрения или мозговой деятельности. В интернете вы найдете огромное количество отзывов пострадавших от подобных процедур.

Новые исследования Университета Мэдисона в Висконсине рассматривают распространение вещества за пределы зоны запланированного воздействия. Подтвердилась гипотеза о способности ботулотоксина покидать область изначального введения и «путешествовать» по организму, приводя к непрогнозируемым последствиям. На мой взгляд, это очень тревожный звоночек.

Еще один аргумент против таких уколов: мы не знаем, как воздействует вещество на здоровье и красоту в долгосрочной перспективе. К примеру, если бы моя бабушка колола ботокс, я могла бы попытаться оценить ущерб или пользу. Но в ее время не было ботокса, да и не до этого было женщинам.

Мы живем в прогрессивном, но очень токсичном веке, находимся под постоянным воздействием целого ряда негативных факторов окружающей среды, как дома, в офисе, на улице, так и на природе. Плохая экология и неправильное питание — об этом можно даже не говорить. Инъекции красоты — дополнительная химическая нагрузка на наш организм, а их биологическая безопасность — под большим вопросом.

Но и это еще не все. Инъекции снижают чувствительность. Вы замечали, что мимика тех, кто сделал инъекции красоты, более скудная? Им труднее выражать эмоции. Некоторые части лица немеют. Известно, что наш организм работает по принципу обратных связей. Если мимика отмирает — ослабляется связь нервных окончаний с мозгом, что влечет за собой и обеднение эмоциональной палитры. А если речь идет о годах без смеха, например? Возможность улыбаться напрямую связана со счастьем и удовольствием. Меньше улыбаемся — наш мозг получает меньше сигналов о том, что жизнь хороша. Получается замкнутый круг: когда мы несчастны, морщины проявляются особенно интенсивно.

Даже без научных фактов и попыток рационально рассказать о вреде инъекций необходимо задуматься о том, а стоит ли игра свеч. Так ли страшны морщинки в 20-25-30 лет? Очень часто проблема кроется вовсе не во внешности, а во внутреннем мире человека, его отношениях с собой. Я совсем не говорю о том, что не нужно ничего делать, пассивно наблюдая за процессом старения. Все в наших руках.

Для себя я нашла альтернативный и экологичный способ поддерживать естественную красоту. Много лет я практикую фейслифтинг по методу Кэррол Мэджио. Это просто, требует минимум времени, а результат — не только лифтинг и красота кожи, но и подчеркнутый контур лица. Эффект, аналогичный тому, как мы формируем красивое и подтянутое тело, занимаясь спортом. Такой подход я называю «экология красоты», убеждена, что следовать ему очень разумно.

Сегодня, наконец, заговорили о психодерматологии — органическом подходе к красоте и о связи состояния нашей психики и тела. Так вот, на лице отражается весь наш стресс, все наши мысли. Буквально каждая морщинка о чем-то говорит. Например, постоянное недовольство, вечно нахмуренные брови — прямой путь к морщинам.

Когда мы своими руками ежедневно снимаем весь этот привычный стресс, мы даем нервной системе сигнал о том, что все хорошо и жизнь прекрасна. Вкупе с натуральными кремами такой самомассаж творит настоящие чудеса. И с годами эффект становится заметнее — лицо сияет, оно живое. Для сравнения посмотрите на тех, кто более 10-15 лет использует инъекции. Хотите ли вы выглядеть так же?