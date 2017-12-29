Отечность, одутловатость и тяжесть лица – проблемы, знакомые практически каждой женщине. К счастью, современная косметология с ними легко может справиться – главное, знать, куда идти и что делать. Мы решили рассказать вам, какие салонные процедуры помогут вашему лицу выглядеть свежим, подтянутым и отдохнувшим.

Эта процедура улучшает метаболизм тканей, избавляет от излишней жидкости, токсинов и жировых скоплений. Автор данной методики Ольга Мороз раскрыла редакции Passion.ru подробности данной процедуры.

Мы очень часто сталкиваемся с тем, что со временем наше лицо начинает отекать. Дело в том, что в юности дренажные функции находятся в норме, а с годами они ухудшаются. Это связано с нарушением метаболизма, лимфотока и кровотока, обменных процессов и рядом других возрастных причин.

В результате веки отекают, лицо становится одутловатым, а в тканях словно появляется интоксикация, которая утяжеляет нашу кожу.

Причиной всему — присутствие межклеточной воды в жировой клеточке, которая растягивает кожу, деформируя ее.

«Стройное лицо» было разработано именно для того, чтобы удалить эту лишнюю межклеточную воду.

Многие сравнивают данную методику с хирургической коррекцией мешков Биша, но наша клиника против такой хирургической операции и не рекомендует ее: жировые клетки очень важны для организма, и мы за то, чтобы их сохранять.

Так что дренаж тканей, который проделывается во время данной процедуры, — это эффективный и, главное, естественный путь сделать лицо легким.

Дренажный растительный мезококтейль — удобный и комфортный в процедуре. С помощью иголочки или канюли мы вводим препарат за 5 минут, а то и меньше. Чтобы пациент не почувствовал дискомфорт, мы делаем местную анестезию.

Мезококтейлем обрабатываются те места, где овал лица тяжелый, где скопилось много лишней жидкости и жировых отложений. Например, носощечные валики, подбородок, лоб, верхнее веко.

Это своеобразный фитнес для лица. Оно становится подтянутым, более худым и отдохнувшим, так как мы аккуратно выводим лишнюю межклеточную жидкость, не нанося при этом никакого вреда организму, как это часто бывает при хирургическом вмешательстве.

В некоторых случаях приходится делать 5-6 процедур, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Стандартный вариант: 3 процедуры с интервалом в неделю.