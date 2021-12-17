Что подарить на Новый год родным, друзьям и коллегам: 115 необычных идей подарков
Маме и старшим членам семьи
Зима выдалась снежной, и то ли еще будет! Выразите заботу и нежность — заверните ее в яркую новогоднюю упаковку и увенчайте пышным бантом. Для встречи с морозами — эффектные мунбуты и шарф-воротник в остромодном оттенке, свитер с символом года и джинсы культового силуэта. Для дома — роскошный халат-кимоно с тату-принтом и пушистые тапочки, в которые так хочется приземлиться после целого дня в громоздких зимних ботинках или на каблуках.
Среди желанных и всегда беспроигрышных комплиментов — теплая шапка с логотипом, навевающим мечты об отдыхе в Санкт-Морице, а также украшения. Последние, кстати, можно сразу поместить в бархатную шкатулку — пожалуй, самый «инстаграмный» аксессуар для будуарного столика.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Наборы с антиэйдж-косметикой – всегда беспроигрышное решение, когда речь заходит о подарках для старших членов семьи. В то же время бытовая техника, если на нее поступал запрос, тоже будет уместна. Но если ваши мамы и бабушки предпочитают активный образ жизни и при этом по известным причинам столкнулись с рядом ограничений, присмотритесь к абонементам на онлайн-тренинги.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Сестре и подругам
Близким подругам и сестрам можно смело дарить все: от парфюмов и абонементов в зал (они не обидятся, поверьте) до бьюти-боксов и умных гаджетов. А если хочется презентовать что-то для совместного времяпрепровождения, присмотритесь к конструкторам и настольным играм.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Мужчине
Мужчинам — практичные подарки, но не лишенные романтики. Намекните на совместное путешествие, подарив прочный smart-чемодан со встроенным USB-портом для зарядки и весами для багажа. Приятный бонус: в нем всегда найдется места и для ваших вещей. В качестве альтернативы мы нашли «умный» рюкзак, оснащенный Touch ID, портами для зарядки гаджетов и системой защиты от падений.
В списке его желаний точно есть пункт с теплыми кедами. Идеальную пару легко узнать: водонепроницаемая кожа, флисовая подкладка и шнурки, отталкивающие влагу. А если спортивные вещи в его гардеробе в переизбытке — переходите на сторону классики. Только представьте, как он придет на свидание с вами в безупречно скроенном костюме и как соблазнительно вы затяните новый галстук на его шее.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Что подарить мужчине – извечный вопрос, который волнует многих женщин в преддверии Нового года. Но выбор, как всегда, достаточно велик: присмотритесь, например, к кофейному адвету, массажеру для головы или ДНК-тесту, если хотите быть оригинальной, или идите по проверенной временем классике – хороший парфюм или средства до/после бритья никогда не бывают лишними (как и оригинальные носки, но их приберегите до 23 февраля).
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Коллеге
Несколько классных и рациональных идей мы нашли и для коллег — берите на вооружение, если в офисе затеяли игру в «Тайного Санту». В качестве небольших комплиментов можно подарить носки самых модных оттенков (мы выбрали электрик), колготки с праздничным настроением (не скупитесь на блеск!) или домашние тапочки, которые можно прятать под рабочим столом или дополнять ими пижамные образы перед встречами в «Зуме».
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Выбрать подарок коллеге, как правило, очень непросто. С одной стороны, хочется выбрать что-то интересное, а с другой – не хочется поставить человека в неудобное положение, преподнеся ему что-то очень дорогое. Специалисты по этикету советуют тратить на презенты сослуживцам не нужно больше 10-15% от зарплаты. Поэтому помните, что в данном случае главное – внимание. Присмотритесь не только к наборам, но и достойным ароматам и различным средствам для расслабления, ведь стресс на работе и новогоднюю суету еще никто не отменял.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Себе любимой
Одна из самых интересных частей — подарки для себя, на которых точно не стоит экономить. Ведь весь год вы были хорошей девочкой — самое время себя побаловать! В нашей галерее — маленькие радости жизни: винтажное колье, шелковая комбинация и туфли — самое действенное средство от хандры. Некоторые способны свести с ума и вашего бойфренда. Например, волнующие кружева или нескромная стоимость украшений.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Лишить подарков на Новый год себя любимую – это преступление. Не совершайте его и купите себе хотя бы помаду из рождественской коллекции. А еще лучше присмотритесь к подарочным наборам, роскошным ароматам и различным сертификатам на процедуры, которые помогут вам стать еще прекраснее.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Фото: pexels.com / архивы пресс-служб