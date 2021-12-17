Что подарить на Новый год родным, друзьям и коллегам: 115 необычных идей подарков

Маме и старшим членам семьи

Зима выдалась снежной, и то ли еще будет! Выразите заботу и нежность — заверните ее в яркую новогоднюю упаковку и увенчайте пышным бантом. Для встречи с морозами — эффектные мунбуты и шарф-воротник в остромодном оттенке, свитер с символом года и джинсы культового силуэта. Для дома — роскошный халат-кимоно с тату-принтом и пушистые тапочки, в которые так хочется приземлиться после целого дня в громоздких зимних ботинках или на каблуках.

Среди желанных и всегда беспроигрышных комплиментов — теплая шапка с логотипом, навевающим мечты об отдыхе в Санкт-Морице, а также украшения. Последние, кстати, можно сразу поместить в бархатную шкатулку — пожалуй, самый «инстаграмный» аксессуар для будуарного столика.