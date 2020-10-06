Какие ноты в парфюмерии помогут вам справиться с осенней хандрой
Но не стоит унывать! Еще в древние времена люди научились использовать различные ароматы в качестве природных антидепрессантов, которые помогают справиться с сезонной хандрой и помогают в осенний прохладный день наполниться светом и теплом. Редакция Passion.ru решила выяснить, на какие ноты стоит обратить более пристальное внимание.
Как запахи влияют на психоэмоциональное состояние человека
Запахи оказывают огромное влияние на наше психоэмоциональное состояние – нашу работоспособность, концентрацию внимания, ощущения, настроение и т. д. Это связано с тем, что они воздействуют на работу отдельных частей мозга: есть целая наука – ольфактроника – которая и изучает то, каким образом это происходит.
Некоторые ароматические масла стимулируют выработку организмом химических соединений: происходит высвобождение нейромедиаторов, таким образом улучшается настроение, чувствуется прилив бодрости и работоспособности, или же наоборот, подавляется выработка нейромедиаторов, тогда мы можем наблюдать противоположный – седативный и расслабляющий эффекты. Соответственно, различные запахи по-разному воздействуют на организм.
Осень и ароматы против хандры
Осень – пора увядания, и не для всех этот период времени радостный и долгожданный. Очень часто с похолоданием, уменьшением солнечного света, сокращением активности, изменении питания меняется и наше настроение и поведение. Многих охватывает состояние со знакомым названием «осенняя хандра». И правильно подобранные парфюмерные композиции – пряные, теплые, окутывающие, мягкие – один из отличных способов справиться с сезонным сплином. На какие ноты стоит обратить внимание?
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Восточные ноты
Определенные ноты ольфакторной пирамиды помогут вернуть нам позитивный настрой, уверенность, поднять настроение, согреть, перенести в теплые страны и напомнить о чудесном отпуске. Такие ощущения, как правило могут вызывать удовые ароматы, в которых присутствует сандал, завораживающая ваниль, чувственный жасмин, абсолю розы, амбра, бобы тонка, яркие цитрусовые ноты.
Гурманика
На осень отлично подойдут так называемые «гурманские ароматы» – с нотами ванили, шоколада, карамели. Такие парфюмы напрямую ассоциируются с удовольствием и каждый раз, когда мозг их слышит, он получает сигнал «сейчас будет очень хорошо».
Ноты лета
Лето, чем же оно пахнет? Для кого-то это запах ромашек, для других это мякоть спелого арбуза, а для некоторых – это море и запах рыбы. Все это – ароматные якоря, которые закрепились в нашем сознании и каждый раз, когда мы слышим подобные запахи, мы наполняемся именно теми чувствами и эмоциями, которые были у нас тогда, когда мы их ощущали.
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Вспомните о ваших летних днях, чем они для вас пахнут? Аромат хвойного леса, бабушкины булочки с корицей или аромат мяты и лимона – вспомните и найдите свой собственный запах лета. Эфирных масел и парфюмов сегодня существует множество, нужно только определиться со своим личным летним «якорем», который поможет вам наполниться солнцем, светом и заставит улыбнуться.
Бодрящие ноты цитрусовых и трав
Влияние ароматов на тело и настроение известно давно, потому что, кроме личных якорей, существует и общее восприятие запахов. Если вы заметили, что утром с трудом просыпаетесь, энергии стало меньше, все чаще хотите спать и есть, пора включать в свое меню «запахи» бодрости.
Апельсин, мандарин, все цитрусовые, а также розмарин, базилик, анис, гвоздика мгновенно «нарисуют» улыбку на вашем лице! И не думайте, что ароматерапия – это сложно! Всего 1 капля (именно 1 капля эфирного масла, этого достаточно!) на манжет или воротничок, на салфетку за завтраком или полотенце после душа наполнят вас энергией и хорошим настроением. Также присмотритесь к парфюмерии с пирамидой, в которой есть подобные ноты.
Ноты герани, пряностей, жасмина
Если только улыбок вам мало, чтобы чувствовать себя счастливыми осенью, подключайте тяжелую артиллерию в виде ароматов, вызывающих чувство радости и эйфории. Они наполняют внутренним теплом и дают возможность наслаждаться каждым мгновением и собой! К ним относятся ваниль, герань, иланг-иланг, корица, пальмароза, жасмин, нероли, розовое дерево.
Учтите только, что масла этой группы лучше не использовать на одежду, так как их темно-желтый пигмент оставит след. Полотенце, бумажная салфетка или аромадиффузор – вот лучшее их применение. С парфюмами все, конечно же, проще.
Вместо итогов хочется добавить, что немаловажное правило в подборе и выборе ароматов, в которые мы хотим укутаться, как в теплый шарф, или накинуть как невесомую, легкую вуаль, заключается в том, парфюм никогда не должен раздражать, вызывать головную боль или любой дискомфорт. Если это происходит, то от него лучше сразу отказаться. Аромат должен вызывать только позитивные эмоции и комфортно ощущаться.
Фото: depositphotos
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