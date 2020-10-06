Какие ноты в парфюмерии помогут вам справиться с осенней хандрой

Запахи оказывают огромное влияние на наше психоэмоциональное состояние – нашу работоспособность, концентрацию внимания, ощущения, настроение и т. д. Это связано с тем, что они воздействуют на работу отдельных частей мозга: есть целая наука – ольфактроника – которая и изучает то, каким образом это происходит.

Некоторые ароматические масла стимулируют выработку организмом химических соединений: происходит высвобождение нейромедиаторов, таким образом улучшается настроение, чувствуется прилив бодрости и работоспособности, или же наоборот, подавляется выработка нейромедиаторов, тогда мы можем наблюдать противоположный – седативный и расслабляющий эффекты. Соответственно, различные запахи по-разному воздействуют на организм.

Осень и ароматы против хандры

Осень – пора увядания, и не для всех этот период времени радостный и долгожданный. Очень часто с похолоданием, уменьшением солнечного света, сокращением активности, изменении питания меняется и наше настроение и поведение. Многих охватывает состояние со знакомым названием «осенняя хандра». И правильно подобранные парфюмерные композиции – пряные, теплые, окутывающие, мягкие – один из отличных способов справиться с сезонным сплином. На какие ноты стоит обратить внимание?