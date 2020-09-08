От морского бриза до цветочных нот: осенние ароматы по знакам зодиака

Гороскоп на осень: для Дев осень 2020 – идеальное время для самореализации и воплощения в жизнь самых безумных планов. Главное – понимать, в каком направлении вы хотите развиваться и иметь четкий план. Если у вас будет понимание, что и как нужно делать, чтобы добиться цели, вы сможете значительно вырасти в профессиональном плане и улучшить свое материальное положение, потому не упустите возможность, повторного благоволения госпожи Удачи потом можно ждать долго. В отношениях же не стоит тянуть одеяло на себя, чтобы не нарушить гармонию в паре.

Идеальный аромат на осень для Дев – парфюмерная вода Ocean Leather от Memo Paris, один вдох которой окутает вас свежим облаком и отправит в увлекательное морское путешествие в поисках белого кита, изображенного на флаконе. В композиции аромата свежесть океана прекрасно сочетается с кожаными аккордами. В пирамиде – масло мандарина, эссенции базилика, ветивера, кедра и элеми, абсолю шалфея, мускатный орех, фиалка и кожаные ноты.

Весы (23 сентября – 22 октября)