От морского бриза до цветочных нот: осенние ароматы по знакам зодиака
Дева (23 августа – 23 сентября)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на осень: для Дев осень 2020 – идеальное время для самореализации и воплощения в жизнь самых безумных планов. Главное – понимать, в каком направлении вы хотите развиваться и иметь четкий план. Если у вас будет понимание, что и как нужно делать, чтобы добиться цели, вы сможете значительно вырасти в профессиональном плане и улучшить свое материальное положение, потому не упустите возможность, повторного благоволения госпожи Удачи потом можно ждать долго. В отношениях же не стоит тянуть одеяло на себя, чтобы не нарушить гармонию в паре.
Идеальный аромат на осень для Дев – парфюмерная вода Ocean Leather от Memo Paris, один вдох которой окутает вас свежим облаком и отправит в увлекательное морское путешествие в поисках белого кита, изображенного на флаконе. В композиции аромата свежесть океана прекрасно сочетается с кожаными аккордами. В пирамиде – масло мандарина, эссенции базилика, ветивера, кедра и элеми, абсолю шалфея, мускатный орех, фиалка и кожаные ноты.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на осень: в ближайшие месяцы вам не стоит откровенничать с посторонними или впускать в свою жизнь случайных людей. Вместо пустых разговоров лучше сосредоточьтесь на рабочих процессах. Планирование и концентрация этой осенью – ваше все, именно они помогут вам пережить этот не слишком простой период с минимальными потерями. Но не спешите расстраиваться: если в рабочих вопросах вам будет нелегко, то в личной жизни все будет складываться как нельзя лучше. Имеющиеся отношения станут только крепче, а если вы одиноки, велики шансы, что вторая половина, наконец, встретится на вашем пути.
Идеальный парфюм этой осени для Весов – Girls Can Be Crazy от Zadig&Voltaire. Название этого аромата говорит само за себя: добавьте немного сумасшедшинки в свои размеренные будни. Это квинтэссенция свободного духа, призыв быть самой собой и не изменять своим принципам. Композиция парфюма – абсолютно гурманская, очень чувственная и вместе с тем веселая. В пирамиде: ноты груши, кока-колы, бобов тонка, жасмина, ванили, мускуса, сандала и пачули.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на осень: Планирование, тайм-менеджмент и строгий самоконтроль – вот каких правил нужно придерживаться Скорпионам в ближайшие месяцы. Если вы не будете идти на поводу своих страстей и поддаваться сиюминутным желаниям, у вас есть все шансы существенно улучшить свое материальное положение, вырасти в профессиональном и личном плане, а также реализовать свой творческий потенциал. А вот в личной жизни лучше ослабить хватку и дать себе передышку, позвольте себе просто быть счастливыми безо всяких «но».
Идеальный аромат осени для Скорпионов – парфюмерная вода Chicago High от Vilhelm Parfumerie. Это аромат-праздник, искрящийся коктейль из шампанского и ананаса, меда и табака, плавно переходящий в мягкое, кожаное очарование пачули и амбры. Он поможет всем, кто рожден под этим знаком зодиака, во всей красе проявить свою страстную натуру и очаровать окружающих.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на осень: Стрельцам этой осенью важнее всего держать под контролем свои эмоции и сфокусироваться на самых важных задачах. Это будет нелегко, потому что внимание будет рассеиваться, но если допустить это, вы столкнетесь с негативными последствиями внезапно проявленной слабости уже в начале зимы. Не тяните одеяло на себя – работайте в команде, это вам поможет, да и результат будет более впечатляющий. Зато в личной жизни у вас открывается масса возможностей – текущие отношения выйдут на качественно новый уровень, а новые – с большой вероятностью начнутся, если вы не пустите все на самотек и не будете допускать развития конфликтов.
Идеальный аромат этой осени для Стрельцов – парфюмерная вода Haute Provence / 89 от Parle Moi de Parfum, которая в часы наивысшего напряжения напомнит о каникулах, отпуске, лете и солнце и подарит ощущение безмятежного счастья. Это эликсир чистой радости, звезда которого – лаванда, идущая в паре с чувственным нарциссом. Этот дуэт раскрывается не сразу, а постепенно, и оттеняется аккордами дыни и арбуза, создавая кокетливый шлейф, идеальный для флирта.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на осень: для Козерогов осень 2020 будет складываться поистине идеально. Появятся новые сложные задачи, которые не будут в тягость и решатся легко и играючи. Отношения с коллегами будут складываться наилучшим образом, что также поможет достичь максимальных результатов в работе. В то же время важно не переоценивать свои силы и не забывать, что успешная карьера – это лишь часть жизни, а не вся жизнь, потому уделяйте внимание сну, правильному питанию, больше гуляйте и проводите время с родными. В делах любовных Козерогам в ближайшие месяцы также будет сопутствовать удача, потому сосредоточьтесь в первую очередь на них и на делах семейных.
Идеальный парфюм осени для Козерогов – чарующий Byzance от Rochas. Заключенный в роскошный темно-синий флакон, он подарит вам ощущение роскоши и истинного наслаждения. Аромат очень чувственный, узнаваемый и подойдет для завершения образа уверенной в себе женщины, которая не сомневается в собственной привлекательности и обожает очаровывать окружающих. В композиции: бергамот, груша, нероли, букет из розы, фрезии и гелиотропа, оттененные ванилью, светлым деревом и мягким мускусом.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Фото: архив пресс-службы
Гороскоп на осень: для рожденных под этим знаком зодиака ближайшие три месяца станут временем испытания на прочность. Обычно рациональные Водолеи будут поддаваться эмоциям без особой на то причины, однако именно сейчас особенно важно будет держать себя в руках и не совершать опрометчивых поступков, за которые потом придется долго расплачиваться. В рабочих вопросах придерживайтесь строгого плана, договаривайтесь и выстраивайте взаимовыгодные коллаборации, а не старайтесь все сделать самостоятельно. А вот романтичным порывам этой осенью точно можете поддаться – это только поможет в выстраивании новых отношений или укреплении старых.
Идеальный аромат осени для Водолеев – парфюмерная вода Diabolique от Eisenberg Paris. Дерзкий и таинственный, он идеально подойдет для женщины-загадки, которая привыкла пленять своей красотой и шармом всех окружающих. Аромат относится к древесно-восточной группе, в его пирамиде – ноты мандарина, пряного кардамона, цветочные мотивы фиалки, гелиотропа, жасмина и ириса, древесного сандала, сиамского бензоина, ветивера и мускуса.