Главные правила парфюмерного дресс-кода, нарушение которых считается дурным тоном

Главные правила парфюмерного дресс-кода, нарушение которых считается дурным тономВсе просто: нужна лишь капля здравого смысла
Екатерина Сиордия
Частный парфюмер
Проще всего суть парфюмерного этикета можно передать библейской заповедью «Не поступай с другими так, как тебе не хотелось бы, чтобы поступали в отношении тебя». Все остальные ограничения, продолжая библейскую тему, «от лукавого». Существует множество мифов, связанных с парфюмерным этикетом. Кто-то считает, что категорически нельзя носить вечерние ароматы днем. Кто-то считает неприличным, когда дама элегантного возраста пахнет легкомысленными карамельками. И все это вкусовщина. С парфюмом как с модой: самовыражаться можно как угодно, пока это не задевает чужие границы.
Ситуация
Одна из функций духов — привлекать внимание. Особенно это свойственно громким, шлейфовым композициям. Однако бывают ситуации, в которых перетягивать на себя внимание неэтично. Например, на строгом деловом мероприятии девушка, от которой на пару метров вокруг пахнет духами, будет восприниматься как нечто неуместное. Такой персонаж отвлекает внимание от контента, что как минимум нетактично. Это не значит, что любимые духи нужно спрятать подальше, нет! Можно сделать их звучание тише — например, нанести каплю аромата на шейный платок.
Фото: freepik.com
Уместность
Яркие парфюмы неуместны для представителей некоторых профессий на рабочем месте. Поход к врачу сам по себе волнителен. Громкий парфюм доктора может спровоцировать дополнительную тревожность у пациента. Стюардесса, от которой пахнет на весь салон, может стать причиной мигрени у пассажиров.
Шлейфовый парфюм крайне нежелателен в спортзале. Под влиянием физических нагрузок молекулы начинают испаряться активнее и даже умеренно звучащие духи могут превратиться в ольфакторный кошмар для окружающих. А если к этому прибавить запах пота, поход в спортзал приравнивается к какому-нибудь кругу ада.
Пространство
Если вы знаете, что вам много времени предстоит провести в небольшом помещении, не стоит пользоваться в этот день диффузными духами. Людям вокруг может быть физически тяжело переносить те или иные запахи, даже если вам они кажутся легкими и приятными. Поэтому для офиса лучше выбирать парфюмы, сидящие близко к коже. Это вопрос уважения к окружающим.
Фото: freepik.com
После офиса есть планы на вечер и хочется блистать? Легко! Утром выберите духи, которые без следа исчезнут через 3-4 часа (это могут быть одеколоны или туалетная вода — чем ниже концентрация, тем быстрее они улетучиваются). Яркий вечерний аромат можно взять с собой и нанести перед выходом в свет.
Использование
Не стоит брызгаться даже самым тихим и незаметным парфюмом в пространстве, где есть другие люди. Запах имеет свойство впитываться в поверхности, а восприятие ароматов у всех разное. И то, что одному кажется невесомой дымкой, для другого может быть удушающим газом.
В дамской комнате можно побрызгаться духами, но нужно следить, чтобы парфюм не попал на другого человека. Известны истории, когда девушке пришлось оправдываться перед своим мужем: она вернулась домой с работы и от нее пахло мужским ароматом. Супруг заподозрил неладное, а потом выяснилось, что коллега — поклонница духов унисекс просто подушилась рядом и капли парфюма попали на пиджак.
Толерантность
Пожалуй, это главное правило парфюмерного этикета. Каждый человек без исключения имеет право любить одни запахи и не любить другие. Высказывать свое мнение о выборе другого человека — вопиющая бестактность.
И самое главное — объективной оценки духов не существует: ни имя парфюмера, ни стоимость флакона не определяют «хорошесть» аромата. Желание сделать кому-то замечание, навязать свои представления о духах нужно давить в себе в зародыше. Потому что хороший парфюм — это тот, в котором конкретному человеку хорошо и комфортно.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Марсель Гуров
Креативный директор Equivalent Parfum
«Относительно парфюмерного дресс-кода могу провести прямую аналогию с одеждой! Тут те же правила: аромат не должен быть «слишком». Слишком броским, сексуальным или навязчивым.
Все зависит от дресс-кода в каждом отдельно взятом офисе. Если мы говорим о строгой юридической компании, то, конечно, уместны будут такие строгие ароматы. Также допускается парфюм, выпущенный в летних коллекциях, но опять же все должно быть дозированно.
Что касается мужского парфюма для офиса, безусловно, нельзя не упомянуть икону стиля Bleu De Chanel. Нужна строгость! Провокационный аромат с переизбытком сладких, ванильных оттенков не подойдет.
Если это не классический офис, а, допустим, креативный коворкинг, то неформальные ароматы (сладковатые, удовые) вполне уместны. Но и они не должны быть навязчивы. Не забываем, что в офисе люди работают, и густо сконцентрированный провокационный аромат лишний раз отвлекает от процесса. Вернемся к аналогии с одеждой: вызывающий наряд мешает концентрации. В офисе все-таки стоит быть более сдержанным, чем обычно. Если же мы говорим о рутине в шоу-индустрии, то провокация там более чем уместна. Это даже поощряется!»
Фото: freepik.com