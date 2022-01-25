Главные правила парфюмерного дресс-кода, нарушение которых считается дурным тоном

После офиса есть планы на вечер и хочется блистать? Легко! Утром выберите духи, которые без следа исчезнут через 3-4 часа (это могут быть одеколоны или туалетная вода — чем ниже концентрация, тем быстрее они улетучиваются). Яркий вечерний аромат можно взять с собой и нанести перед выходом в свет.

Использование

Не стоит брызгаться даже самым тихим и незаметным парфюмом в пространстве, где есть другие люди. Запах имеет свойство впитываться в поверхности, а восприятие ароматов у всех разное. И то, что одному кажется невесомой дымкой, для другого может быть удушающим газом.

В дамской комнате можно побрызгаться духами, но нужно следить, чтобы парфюм не попал на другого человека. Известны истории, когда девушке пришлось оправдываться перед своим мужем: она вернулась домой с работы и от нее пахло мужским ароматом. Супруг заподозрил неладное, а потом выяснилось, что коллега — поклонница духов унисекс просто подушилась рядом и капли парфюма попали на пиджак.

Толерантность

Пожалуй, это главное правило парфюмерного этикета. Каждый человек без исключения имеет право любить одни запахи и не любить другие. Высказывать свое мнение о выборе другого человека — вопиющая бестактность.

И самое главное — объективной оценки духов не существует: ни имя парфюмера, ни стоимость флакона не определяют «хорошесть» аромата. Желание сделать кому-то замечание, навязать свои представления о духах нужно давить в себе в зародыше. Потому что хороший парфюм — это тот, в котором конкретному человеку хорошо и комфортно.