Запах страсти и денег: каким нотам в ароматах приписывают волшебные свойства

Отворотное зелье будет эффективнее с полынью

Запаху полыни с древности приписывают магическое свойство защищать того, кто его носит, от недобрых взглядов и дурных пожеланий. В славянской традиции она — колдовская женская трава. Считалось, что хозяйка должна развесить пучки растения по углам избы и на входе, и тогда сглаз и недоброе колдовство обитателям дома больше не страшны.

В некоторых странах полынь воскуривают для исцеления души и тела, носят с собой и даже пьют горькие отвары. Сейчас аромат полыни снова вошел в моду, эту ноту используют при создании фужерных аккордов.

Для спокойствия духа и души — ладан

Пожалуй, самое мистическое вещество в парфюмерии — это ладан. Именно его использовали (и используют до сих пор) в религиозных служениях разных культур, для того чтобы переключить сознание человека с низменных страстей на мысли о высоком.

Запах ладана в сочетании с ритуальными песнопениями может ввести человека в легкое трансовое состояние — такие техники знакомы человечеству с самых древних времен, потому запах ладана на протяжении многих поколений ассоциируется с духовностью, связью с мистическими силами.