Запах страсти и денег: каким нотам в ароматах приписывают волшебные свойства

Запах страсти и денег: каким нотам в ароматах приписывают волшебные свойстваИ почему мы верим в магические свойства некоторых парфюмерных аккордов.
Екатерина Сиордия
Частный парфюмер
Деньги пахнут… пачули
Пачули — именно этому знаменитому аромату приписывают свойство привлекать деньги. И самое удивительное, для многих это действительно работает! Конечно, нужно помнить, что парфюмы пробуждают сильные ассоциации. И когда у человека есть ассоциация «пачули — деньги», достаточно вдохнуть аромат, и мозг начинает принимать решения, которые приносят доход.
Но почему именно пачули ассоциируются с деньгами и богатством? В древности купцы использовали листья пачули для защиты дорогих тканей от насекомых. Привозные шелка, доступные только очень состоятельным покупателям, благоухали этим характерным пряным ароматом, который стал символизировать роскошь и богатство. Казалось бы, далекое прошлое. Но и сейчас духи с нотами пачули, особенно в сочетании с благородной древесиной, покупатели часто называют статусными и денежными.
Любовь во флаконе — это розы
Фото: freepik.com
Роза — любимый цветок Клеопатры и символ страстной любви. И это неспроста. В ароматерапии считается, что эфирное масло розы — великолепный афродизиак, его чудесные свойства прославлял еще Авиценна. По мнению ароматерапевтов, запах этого цветка положительно влияет на гормональный фон женщины. Дама с нормальным гормональным фоном источает привлекательный аромат, который подсознательно считывается мужчинами. Все работает на уровне биологии: мужская особь чувствует, что женская особь сможет быть матерью здорового потомства. Возможно, это и есть причина того, что аккорд розы входит в 90% всех парфюмов.
Приворотное зелье «варится» с иланг-илангом
Слышали ли вы о магических свойствах масла иланг-иланга? В Индонезии его экзотический аромат — древнее средство для обольщения и воспламенения страсти. Индонезийским девушкам запрещалось ходить вечером в садах, когда распускаются яркие желтые стрелы иланга, и чарующий сладкий аромат наполнял пространство. Считалось, что иланг-иланг способен вскружить им голову настолько, что они будут готовы отдаться первому встречному.
Фото: freepik.com
С точки зрения той же ароматерапии, масло этого растения гармонизирует работу женской репродуктивной системы. И снова на уровне биологии женщина дает во вне сигнал, что она готова к продолжению рода.
«Кстати, надо отметить, что в профессиональном сообществе до сих пор идут ожесточенные споры между приверженцами использования натуральных веществ в духах и поклонниками искусственных аналогов. Никто толком не знает, имеет ли искусственно созданная ароматная молекула такое же влияние на организм, как натуральное вещество».
Отворотное зелье будет эффективнее с полынью
Запаху полыни с древности приписывают магическое свойство защищать того, кто его носит, от недобрых взглядов и дурных пожеланий. В славянской традиции она — колдовская женская трава. Считалось, что хозяйка должна развесить пучки растения по углам избы и на входе, и тогда сглаз и недоброе колдовство обитателям дома больше не страшны.
В некоторых странах полынь воскуривают для исцеления души и тела, носят с собой и даже пьют горькие отвары. Сейчас аромат полыни снова вошел в моду, эту ноту используют при создании фужерных аккордов.
Для спокойствия духа и души — ладан
Пожалуй, самое мистическое вещество в парфюмерии — это ладан. Именно его использовали (и используют до сих пор) в религиозных служениях разных культур, для того чтобы переключить сознание человека с низменных страстей на мысли о высоком.
Запах ладана в сочетании с ритуальными песнопениями может ввести человека в легкое трансовое состояние — такие техники знакомы человечеству с самых древних времен, потому запах ладана на протяжении многих поколений ассоциируется с духовностью, связью с мистическими силами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Ладану приписывают свойство очищать не только сознание, но и пространство. Интересно, ведь никто не ограничивает парфюмеров в использовании этого вещества: теоретически ладан можно было бы обыграть в любой тональности, но все равно почти все духи с ним объединяет некая торжественность, серьезность и даже отрешенность.
Однако, какие бы свойства не приписывались душистым компонентам парфюма, каким бы историческим и культурным опытом не подтверждалось их влияние, нужно помнить, что восприятие запахов очень индивидуально. Не стоит выбирать розу, если она у вас совсем не ассоциируется с любовью. И вряд ли стоит ждать от пачули денег, если в планах нет никаких действий, чтобы их заработать. Чудеса чудесами, но под лежачий камень вода не течет.
Наталья Гуреева
Технолог-эвалюатор
«Еще на этапе зарождения парфюмерии люди связывали с ароматами магические свойства и их способность влиять на окружающих.
- Жасмин — традиционно символ молодости и процветания. Один из самых узнаваемых и мистических ароматов. С его неповторимыми нотами создавались все шедевры классической мировой парфюмерии.
- Кориандр несколько раз упоминается в Библии как символ благодати и блаженного изобилия.
- Гвоздика издревле использовалась как целебное средство, она — символ здоровья и процветания.
- Ветивер отождествляется со спокойствием и благополучием. В Индии плетеные шторы и циновки из корней ветивера используются в быту — они дезинфицируют воздух и ароматизируют помещение.
- Тубероза известна благодаря своему дурманящему, опьяняющему аромату и стала символом соблазна и страсти.
Фото: freepik.com
- Лавр — символ победы и успеха. Еще в Древней Греции лавровыми венками увенчивали победителей Олимпийских игр.
- Розмарин символизирует оздоровление — с его помощью победили чуму и использовали в различных вариациях, чтобы избежать заражения.
- Можжевельник ассоциируется с праздным настроением и весельем. Из можжевеловых ягод изготавливают настоящий английский джин.
- Базилик — символ успешности. Его использовали в Древнем Египте во время богослужений, а также применяли для бальзамирования.
- Мелисса — символ и эликсир жизни, благодаря своим лекарственным свойствам всегда использовалась в медицине».
Фото: unsplash, freepik