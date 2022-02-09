Аромат страсти: как выбрать свой уникальный парфюм, минуя рекламу и стереотипы

Аромат страсти: как выбрать свой уникальный парфюм, минуя рекламу и стереотипыСуществуют ли духи и ноты в их пирамиде, которые «заводят» и настраивают на эротический лад
Екатерина Сиордия
Частный парфюмер
Как менялись представления о том, какой аромат чувственный, в последнее столетие
В разные времена сексуальными считались разные запахи. Например, в начале 20-х годов прошлого века мир покорил Shalimar. Сандалово-ванильный аромат из семейства восточных стал не только прорывом в технологии создания духов (до этого никто так откровенно не работал с ванилью), но и благодаря правильному позиционированию на рынке получил репутацию крайне сексуального аромата. Но сейчас для большинства поклонников парфюма Shalimar скорее воспринимается как уютное ретро, чем как духи для соблазнения. Такая участь постигла ультрамодный и даже провокационный для 70-х Opium YSL. Реклама «на грани» живо обсуждалась в обществе, модный дом осуждали, вплоть до протестов из-за названия духов: парфюм был символом бескомпромиссной, вызывающей сексуальности. Но мода на запахи поменялась, и теперь классический Opium может показаться тяжеловатым и старомодным.
В начале 90-х самым сексуальным запахом считался унисексовый One CK, затем мода снова сделала виток, и в 1999 году новым символом соблазнительности стал цветочный J’adore Dior.
Фото: freepik.com
Как вы уже поняли, представления о сексуальности меняются, и на восприятии парфюмерии это тоже сказывается.
Сейчас на звание самой сексуальной марки духов претендуют Tom Ford и By Kilian, но дело даже не столько в формуле ароматов, сколько в позиционировании бренда и провокационной рекламе, которая не оставляет сомнений, что парфюмерия этих брендов будет привлекать сексуально.
Какие ноты традиционно считаются наиболее чувственными
Безусловно, сейчас за восприятие духов как соблазнительных и сексуальных в большей степени отвечает отдел маркетинга. Еще не слыша аромат, мы видим созданный специалистами по рекламе образ и готовы примерить его на себя, веря, что это поможет привлечь восторженное внимание противоположного пола.
Но на самом деле все сложнее. Есть запахи, которые наше подсознание действительно воспринимает как сексуальные.
Для женщин это прежде всего цветочные ароматы. Считается, что свойствами афродизиаков обладают иланг-иланг, жасмин, роза, флердоранж. Восточное звучание традиционно считается сексуальным: сочетание мускуса, амбры, шафрана, древесины и даже немного специй.
Если сильно упрощенно, то афродизиаки гармонизируют репродуктивную систему, человек чувствует себя лучше, просыпается его природная сексуальность. Например, аромат Modigliani Siordia parfums содержит высокий процент натурального масла жасмина, поэтому может оказывать эффект афродизиака на человека, который его вдыхает.
Фото: freepik.com
Но не стоит путать афродизиаки с феромонами. Феромон — это секрет некоторых животных, который вызывает социальную реакцию (обычно желание размножения) у представителей одного и того же вида. Феромоны не действуют на животных другого вида, а тем более на человека. Духи с феромонами из магазинов для взрослых — фейк. Сырья с человеческими феромонами не существует.
Масляные духи — самые чувственные, так ли это?
Существует миф, что самые сексуальные духи — из натуральных масел. Некоторая доля истины в этом есть, если парфюм собран из качественного, натурального сырья. Эфирные масла (не из аптек, а для профессиональной ароматерапии) действительно способствуют регуляции гормональной и репродуктивной системы и, как уже говорилось выше, способствуют повышению либидо.
Но в современной парфюмерии натуральное сырье практически не используют, как правило, это экономически нецелесообразно, и невозможно гарантировать, что сырье для одной партии будет в точности таким же, как для следующих. С натуральными веществами работают в основном частные парфюмеры: они могут позволить себе создавать маленькие партии и не повторять их, если сырья не осталось на рынке.
Как носить духи, чтобы они соблазняли
В давние времена, когда представления о личной гигиене были совсем другими и нормальным считалось мыться раз в месяц, духи использовались для маскировки неприятных запахов. Поэтому чем громче был аромат, тем более привлекательным и сексуальным он считался.
Сейчас интимным считается тихое и мягкое звучание, подчеркивающее, а не перекрывающее естественный аромат чистого тела.
Если вам нравятся громкие парфюмы в стиле Монталя, просто снизьте количество нанесения: не делайте несколько пшиков прямо на себя, сделайте один пшик в воздух и войдите в ароматное облако.
Чтобы выбрать свое парфюмерное орудие соблазнения, сейчас можно воспользоваться услугами аромастилиста, создать собственный аромат в парфюмерном ателье или внимательно слушать себя. Самые сексуальные духи — это те, в которых вы чувствуете себя красивой и соблазнительной. Более того, сексуально привлекательной женщину делает уверенность в себе, когда она транслирует в мир, что знает, чего хочет, и не постесняется это взять. Духи — это лишь инструмент, который помогает услышать свои истинные желания.
Фото: freepik