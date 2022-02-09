Аромат страсти: как выбрать свой уникальный парфюм, минуя рекламу и стереотипы

Но не стоит путать афродизиаки с феромонами. Феромон — это секрет некоторых животных, который вызывает социальную реакцию (обычно желание размножения) у представителей одного и того же вида. Феромоны не действуют на животных другого вида, а тем более на человека. Духи с феромонами из магазинов для взрослых — фейк. Сырья с человеческими феромонами не существует.

Масляные духи — самые чувственные, так ли это?

Существует миф, что самые сексуальные духи — из натуральных масел. Некоторая доля истины в этом есть, если парфюм собран из качественного, натурального сырья. Эфирные масла (не из аптек, а для профессиональной ароматерапии) действительно способствуют регуляции гормональной и репродуктивной системы и, как уже говорилось выше, способствуют повышению либидо.

Но в современной парфюмерии натуральное сырье практически не используют, как правило, это экономически нецелесообразно, и невозможно гарантировать, что сырье для одной партии будет в точности таким же, как для следующих. С натуральными веществами работают в основном частные парфюмеры: они могут позволить себе создавать маленькие партии и не повторять их, если сырья не осталось на рынке.

Как носить духи, чтобы они соблазняли

В давние времена, когда представления о личной гигиене были совсем другими и нормальным считалось мыться раз в месяц, духи использовались для маскировки неприятных запахов. Поэтому чем громче был аромат, тем более привлекательным и сексуальным он считался.

Сейчас интимным считается тихое и мягкое звучание, подчеркивающее, а не перекрывающее естественный аромат чистого тела.

Если вам нравятся громкие парфюмы в стиле Монталя, просто снизьте количество нанесения: не делайте несколько пшиков прямо на себя, сделайте один пшик в воздух и войдите в ароматное облако.

Чтобы выбрать свое парфюмерное орудие соблазнения, сейчас можно воспользоваться услугами аромастилиста, создать собственный аромат в парфюмерном ателье или внимательно слушать себя. Самые сексуальные духи — это те, в которых вы чувствуете себя красивой и соблазнительной. Более того, сексуально привлекательной женщину делает уверенность в себе, когда она транслирует в мир, что знает, чего хочет, и не постесняется это взять. Духи — это лишь инструмент, который помогает услышать свои истинные желания.