Вместе с развитием технологий развивается и спорт. Вы, наверное, замечали, что с каждый годом появляется множество различных методов тренировок. ЭМС-тренировки — новейший тренд в фитнесе. Давайте разбираться, что это такое.

Что такое ЭМС

Термин «электромиостимуляция» может быть знаком вам по рекламе различного рода приборов «для похудения» в стиле «Магазина на диване»: мол, отдыхаете в кресле, прибор работает, а результат приходит сам собой. Но вы же понимаете, что невозможно добиться результата без усилий. ЭМС-тренажер рассчитан не на ленивых людей, а на тех, кто ценит время.

Аппарат заставит вас работать так, как никогда раньше. И, соответственно, эффект будет лучше, чем после обычной тренировки в зале. Тут семь потов сойдет с вас уже после 20 минут занятий. Профессиональные спортсмены уже давно выбрали этот метод для быстрого набора мышечной массы. Ведь обычный фитнес нацелен не на получение результата, а на сам процесс.

Вы, вероятнее всего, замечали за собой, что поход в спортзал проходит в расслабленном режиме — и не всегда приходится напрягаться.