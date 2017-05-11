Что такое ЭМС
Термин «электромиостимуляция» может быть знаком вам по рекламе различного рода приборов «для похудения» в стиле «Магазина на диване»: мол, отдыхаете в кресле, прибор работает, а результат приходит сам собой. Но вы же понимаете, что невозможно добиться результата без усилий. ЭМС-тренажер рассчитан не на ленивых людей, а на тех, кто ценит время.
Аппарат заставит вас работать так, как никогда раньше. И, соответственно, эффект будет лучше, чем после обычной тренировки в зале. Тут семь потов сойдет с вас уже после 20 минут занятий. Профессиональные спортсмены уже давно выбрали этот метод для быстрого набора мышечной массы. Ведь обычный фитнес нацелен не на получение результата, а на сам процесс.
Вы, вероятнее всего, замечали за собой, что поход в спортзал проходит в расслабленном режиме — и не всегда приходится напрягаться.