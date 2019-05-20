Отказ от макияжа, умеренное очищение и еще 11 важных правил ухода за проблемной кожей лица

Грамотно выбирайте домашний уход

Жирная кожа сильнее подвержена загрязнению, на ней образуются комедоны (черные точки) и угревые высыпания. Поэтому средства по уходу должны выполнять ряд функций: уменьшать салообразование и матировать, хорошо очищать и сужать поры, а при наличии угревых высыпаний оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие.

Выбирайте косметику с подходящим проблемной коже составом

Для избавления от проблем с жирной кожей нужно выбирать средства с комбинацией активных ингредиентов разного действия, направленных на их решение:

себорегуляторы: ретиноиды, азелаиновая и линолевая кислота, экстракты различных трав (зеленый чай, тыква, лопух, кедр и др.);

матирующие: каолин, перлит, кремний, соли алюминия и кальция;

кератолитики: АНА- и ВНА-кислоты, ретиноиды, гликасил, азелаиновая кислота, сера, бромелаин, бодяга и др.;

противоспалительные: линолевая кислота, ниацинамид, аллантоин, пантенол, бисабол, соли цинка, азелаиновая кислота, экстракты чайного дерева, шалфея, ромашки, гаммамелиса, алоэ вера и др.;

антибактериальные: пироктоноламин, триклозан, гликасил, сера, растительные экстракты календулы, ромашки, зеленого чая, лопуха, эфирные масла чайного дерева, лимона, гвоздики и др.;

регуляторы пролиферации: ретиноиды, липоевая кислота, масло авокадо и др.

Не пренебрегайте регулярным очищением кожи

Первым этапом в уходе всегда идет очищение кожи. Необходимо умываться 2 раза в день, утром и вечером, чтобы удалить как загрязнение кожи, так и излишки кожного сала. Вода для умывания должна быть комнатной температуры, не стоит использовать горячую воду, поскольку она расширяет поры и усиливает салоотделение. Для очищения не используйте мыло, оно сильно пересушивает кожу и в ответ только может усилиться выделение кожного сала, чтобы убрать эту сухость. Выбирайте специальные пенки, гели или муссы для жирной кожи.

Жирной коже можно проводить 1-2 раза в неделю более глубокое очищение с помощью масок или пилингов. Они будут глубоко очищать поры, и убирать отмершие клетки. Важно помнить, если на лице присутствуют воспаления, то использование пилинга противопоказано.