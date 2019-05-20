Отказ от макияжа, умеренное очищение и еще 11 важных правил ухода за проблемной кожей лица

Проблемная кожа, как правило, жирная или комбинированная, с расширенными порами, воспалительными элементами, открытыми (белые угри) или закрытыми (черные угри) комедонами. Есть несколько способов убрать воспалительные элементы, сделать кожу свежее, ровнее, включая комплексное лечение и грамотный домашний уход. Редакция Passion.ru решила расспросить врачей, как правильно ухаживать за проблемной кожей.
Грамотно выбирайте домашний уход
Жирная кожа сильнее подвержена загрязнению, на ней образуются комедоны (черные точки) и угревые высыпания. Поэтому средства по уходу должны выполнять ряд функций: уменьшать салообразование и матировать, хорошо очищать и сужать поры, а при наличии угревых высыпаний оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие.
Выбирайте косметику с подходящим проблемной коже составом
Для избавления от проблем с жирной кожей нужно выбирать средства с комбинацией активных ингредиентов разного действия, направленных на их решение:
- себорегуляторы: ретиноиды, азелаиновая и линолевая кислота, экстракты различных трав (зеленый чай, тыква, лопух, кедр и др.);
- матирующие: каолин, перлит, кремний, соли алюминия и кальция;
- кератолитики: АНА- и ВНА-кислоты, ретиноиды, гликасил, азелаиновая кислота, сера, бромелаин, бодяга и др.;
- противоспалительные: линолевая кислота, ниацинамид, аллантоин, пантенол, бисабол, соли цинка, азелаиновая кислота, экстракты чайного дерева, шалфея, ромашки, гаммамелиса, алоэ вера и др.;
- антибактериальные: пироктоноламин, триклозан, гликасил, сера, растительные экстракты календулы, ромашки, зеленого чая, лопуха, эфирные масла чайного дерева, лимона, гвоздики и др.;
- регуляторы пролиферации: ретиноиды, липоевая кислота, масло авокадо и др.
Не пренебрегайте регулярным очищением кожи
Первым этапом в уходе всегда идет очищение кожи. Необходимо умываться 2 раза в день, утром и вечером, чтобы удалить как загрязнение кожи, так и излишки кожного сала. Вода для умывания должна быть комнатной температуры, не стоит использовать горячую воду, поскольку она расширяет поры и усиливает салоотделение. Для очищения не используйте мыло, оно сильно пересушивает кожу и в ответ только может усилиться выделение кожного сала, чтобы убрать эту сухость. Выбирайте специальные пенки, гели или муссы для жирной кожи.
Жирной коже можно проводить 1-2 раза в неделю более глубокое очищение с помощью масок или пилингов. Они будут глубоко очищать поры, и убирать отмершие клетки. Важно помнить, если на лице присутствуют воспаления, то использование пилинга противопоказано.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не игнорируйте этап тонизирования
После очищения не забывайте тонизировать кожу, используйте лосьон или тоник. Они помогут избавить кожу от всего лишнего, дезинфицируют, подсушивают, сужают поры, матируют и подготавливают кожу к нанесению крема.
Используйте кремы с матирующими и противовоспалительными компонентами
Завершающим этапом идет нанесение средства с себорегулирующими и матирующими свойствами. Если же присутствуют комедоны или угри, то крем обязательно должен содержать противовоспалительные ингредиенты. При наличии большого количества воспалений доверьте подбор уходовых средств врачу Если воспалений много, то подбор ухода за кожей лица лучше доверить дерматологу. Чем раньше вы обратитесь за помощью к специалисту, тем меньше риска возникновения постакне в виде рубчиков или пятен гиперпигментации.
Откажитесь от многослойного макияжа
Проблемную кожу хочется улучшить и замаскировать несовершенства, поэтому часто используются тональные средства и макияж. Откажитесь от многослойного макияжа, он нарушает отток кожного сала и провоцирует образование угрей. Выбирайте некомедогенные средства с легкой текстурой.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Никогда не спите с макияжем
Обязательно очищайте кожу в конце дня, не ложитесь спать с макияжем – это гарантия появления прыщей, а кроме того, это ведет к потере влаги кожей и преждевременному старению.
Не выдавливайте и не прижигайте высыпания
Это главная ошибка. В процессе выдавливания воспаленного элемента может произойти разрыв кожи, повредиться сальная железа, все содержимое не удалится, и в результате получится лишь усиление воспаления. Итогом такой манипуляции может остаться след в виде гиперпигментации или шрама.
Уход за проблемной кожей и ее лечение – дело всегда индивидуальное и многоэтапное и требует времени и терпения. Однако существуют общие правила, которые нужно соблюдать для достижения максимального результата.
Лечите проблемную кожу под контролем специалистов
Лечение пациентов с проблемной кожей следует проводить не только дерматологу, наиболее эффективна совместная терапия с гастроэнтерологом и гинекологом-эндокринологом, так как проблемы с кожей могут быть связаны с неправильной работой желудочно-кишечного тракта, гинекологией и нарушением гормонального фона. Пациенту назначается диета, включающая комплекс препаратов, которые он принимает внутрь. При комплексном подходе к лечению идет речь о диете с исключением сладкого, мучного, жирного, жареного, соков и газированных напитков, а также о соблюдении питьевого режима в количестве 1,5-2 л воды в сутки.
Регулярно делайте комплексную чистку лица
Комплексная чистка лица включает как механическое, так и аппаратное воздействие. Могут использоваться специальные инструменты для удаления комедонов и воспалительных элементов. Как правило, перед чисткой используются гели-спреи, которые распаривают кожу и подготавливают ее к более качественному и глубокому очищению. После удаления комедонов и воспалительных элементов наносится поросуживающая маска. Рекомендуется делать одну чистку 1 раз в месяц или полтора ¬– все зависит от того, насколько выражена проблема.
Пройдите курс мезотерапии или фотоомоложения
Курс мезотерапии или фотоомоложения можно добавить после первого этапа лечения. Если говорить об инъекционных методиках, хорошим вариантом станет биоревитализация, для которой препараты всегда подбираются индивидуально. Причины возникновения проблем с кожей часто связаны с активностью сальных желез, в основе которого может лежать недостаточное увлажнение. Введение гиалуроновой кислоты снизит активность сальных желез, а также придаст коже упругость и улучшит ее цвет. процедуру хорошо сочетать с фотоомоложением, которое сужает поры, убирает лишнюю сальность, что приводит к постепенному исчезновению комедонов. Кожа становится более ровной и подтянутой.
Для выравнивания текстуры кожи пройдите курс плазмолифтинга
Для выравнивания цвета и текстуры кожи лица также возможно назначение курса плазмолифтинга. Это омолаживающая процедура по восстановлению клеток кожи активными веществами плазмы кожи, которая вводится инъекционно. Факторы роста, которые содержатся в плазме, влияют на увеличение количества молодых клеток кожи, другим словами, запускают активные механизмы обновления клеток и омоложения. Если ее сочетать в комплексе с другими процедурами, то она повышает их эффективность.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами
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