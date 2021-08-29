Подсмотрено на модных подиумах: главные тренды и оттенки в маникюре осени

Подсмотрено на модных подиумах: главные тренды и оттенки в маникюре осениИщем модные идеи для стильного nail-дизайна в холодном сезоне.
Модные оттенки лаков для ногтей этой осени
Екатерина Гинц
Мастер-наставник федеральной сети салонов «Пальчики»
Тренд 1. Вдохновленные природой цвета
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Есть секрет, зная который вы всегда будете в тренде. При выборе цвета маникюра или одежды в целом ориентируйтесь на природную палитру в то или иное время года. Например, весной в топ входят нежные оттенки молодой зелени, небесно-голубые, романтические розовые. Летом — яркие и сочные оранжевые, лимонные, неоновые. На смену им осенью приходят более плотные, насыщенные и спокойные тона зрелых плодов. Ягодные оттенки клюквы, брусники и черники выходят на первый план. В сочетании с короткими формами ногтей мягкий квадрат и овал они взорвут все популярные медийные площадки.
Тренд 2. От бордо до терракоты
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Плотные бордо, терракотовые, коричневые и темно-зеленые украсят пальчики каждой модницы. Кстати, насыщенный темно-зеленый обещает быть самым модным оттенком наступающего сезона. Он будет везде — и в одежде, и в аксессуарах. Непременно попробуйте его в качестве покрытия для своих ногтей. Для тех же, кто пока не готов проститься с летом, природа предлагает золотистые и спокойные цвета осенней листвы. Все перечисленные цвета и оттенки отлично сочетаются с матовым топом. Обязательно попробуйте матовый эффект. Он добавит изящную изюминку вашему образу.
«Что касается длины и формы ногтей, на первый план выходят мягкие квадраты и скво-овалы короткой длины. Осень — это всегда про удобство и комфорт, ваши движения не должно ничего стеснять, поэтому очень длинные ногти останутся в летнем сезоне. Любителям миндальной формы важно не забывать о балансе: ее сочетание с плотными и сдержанными осенними оттенками всегда позволит вам быть на высоте».
Назар Кавинский
Технолог бренда BOHEME
Тренд 3. Бескомпромиссная готика
Фото: Instagram
Этой осенью в nail-тренды будут входить темные бескомпромиссные цвета и их оттенки, такие как насыщенный серый, выразительный синий или глубокий черный.
Тренд 4. Яркие акценты
Фото: Instagram
Также осенний nail-дизайн невозможно представить без ярких выразительных акцентов. Например, сочетание разных оттенков синего, дополненное неоновым оранжевым, классический серый и дополняющий его теплый желтый.
Модные тренды в нейл-дизайне этой осени
Тренд 5. Абстракция все еще в моде
Фото: Instagram
Этот дизайн уже несколько сезонов подряд не сдает своих прочных позиций. Еще бы, он — один из самых популярных во всем мире. Псевдомазки, незамысловатые рисунки должны быть выполнены непременно в трендовых цветах сезона.
Тренд 6. Геометрия не сдает позиций
Фото: Instagram
Геометричный дизайн может быть сколь угодно сложным — ограничить вас может только ваше воображение. И не бойтесь сделать узоры яркими — это поможет вам избежать традиционного осеннего сплина.
Тренд 7. Дизайн в стиле тай-дай
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Необычный нейл-арт даже осенью должен быть выполнен яркими лаками, ведь важнейшее правило дизайна — создать ассоциацию с диско 80-х или психоделикой 60-х (на худой конец вдохновляйтесь безбашенными 90-ми).
Тренд 8. Перепелиное яйцо
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Мелкие темные пятнышки на базе нюдового, бежевого, коричневого, серого или розового оттенков создают иллюзию скорлупы перепелиного яйца. Именно такой дизайн отлично подойдет для осеннего маникюра.
я выбрал вместо рекламы.
Степан Тютюнник
Ведущий тренер бренда ORLY
«Осенью 2021 нас не ожидают сильные потрясения в ногтевой сфере. Все так же в тренде будут все оттенки зеленого — как яркие, так и сдержанно-приглушенные. Станут востребованными все варианты темно-синих цветов. Один из оттенков этой гаммы, Mykonos Blue, институт цвета Pantone назвал самым модным в грядущем сезоне. Также будет в топе весь спектр оттенков яркой фуксии и кирпичные красные. Не остывает интерес и к перламутровым текстурам лаковых и гель-лаковых покрытий — появляется все больше вариантов их использования в ногтевых дизайнах. Вернется мода на матовое покрытие».
Фото: freepik.com, Instagram
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