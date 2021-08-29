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Подсмотрено на модных подиумах: главные тренды и оттенки в маникюре осени

Ищем модные идеи для стильного nail-дизайна в холодном сезоне.
Актуальные тенденции в маникюре, с одной стороны, регулярно трансформируются: свидетельство тому — наше желание с наступлением осени сменить не только гардероб на более теплый, но и выбрать новый оттенок лака для ногтей и какой-нибудь стильный дизайн, с другой — некоторые из трендов с завидным постоянством «кочуют» из сезона в сезон. Разберем же, какие ногти будут в моде осенью 2021 года.
Подсмотрено на модных подиумах: главные тренды и оттенки в маникюре осени

Модные оттенки лаков для ногтей этой осени

Екатерина Гинц

Мастер-наставник федеральной сети салонов «Пальчики»

Тренд 1. Вдохновленные природой цвета

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Фото: Instagram

Есть секрет, зная который вы всегда будете в тренде. При выборе цвета маникюра или одежды в целом ориентируйтесь на природную палитру в то или иное время года. Например, весной в топ входят нежные оттенки молодой зелени, небесно-голубые, романтические розовые. Летом — яркие и сочные оранжевые, лимонные, неоновые. На смену им осенью приходят более плотные, насыщенные и спокойные тона зрелых плодов. Ягодные оттенки клюквы, брусники и черники выходят на первый план. В сочетании с короткими формами ногтей мягкий квадрат и овал они взорвут все популярные медийные площадки.

Тренд 2. От бордо до терракоты

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Фото: Instagram

Плотные бордо, терракотовые, коричневые и темно-зеленые украсят пальчики каждой модницы. Кстати, насыщенный темно-зеленый обещает быть самым модным оттенком наступающего сезона. Он будет везде — и в одежде, и в аксессуарах. Непременно попробуйте его в качестве покрытия для своих ногтей. Для тех же, кто пока не готов проститься с летом, природа предлагает золотистые и спокойные цвета осенней листвы. Все перечисленные цвета и оттенки отлично сочетаются с матовым топом. Обязательно попробуйте матовый эффект. Он добавит изящную изюминку вашему образу.

«Что касается длины и формы ногтей, на первый план выходят мягкие квадраты и скво-овалы короткой длины. Осень — это всегда про удобство и комфорт, ваши движения не должно ничего стеснять, поэтому очень длинные ногти останутся в летнем сезоне. Любителям миндальной формы важно не забывать о балансе: ее сочетание с плотными и сдержанными осенними оттенками всегда позволит вам быть на высоте».

Назар Кавинский

Технолог бренда BOHEME

Тренд 3. Бескомпромиссная готика

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Фото: Instagram

Этой осенью в nail-тренды будут входить темные бескомпромиссные цвета и их оттенки, такие как насыщенный серый, выразительный синий или глубокий черный.

Тренд 4. Яркие акценты

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Фото: Instagram

Также осенний nail-дизайн невозможно представить без ярких выразительных акцентов. Например, сочетание разных оттенков синего, дополненное неоновым оранжевым, классический серый и дополняющий его теплый желтый.

Модные тренды в нейл-дизайне этой осени

Тренд 5. Абстракция все еще в моде

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Фото: Instagram

Этот дизайн уже несколько сезонов подряд не сдает своих прочных позиций. Еще бы, он — один из самых популярных во всем мире. Псевдомазки, незамысловатые рисунки должны быть выполнены непременно в трендовых цветах сезона.

Тренд 6. Геометрия не сдает позиций

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Фото: Instagram

Геометричный дизайн может быть сколь угодно сложным — ограничить вас может только ваше воображение. И не бойтесь сделать узоры яркими — это поможет вам избежать традиционного осеннего сплина.

Тренд 7. Дизайн в стиле тай-дай

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Фото: Instagram

Необычный нейл-арт даже осенью должен быть выполнен яркими лаками, ведь важнейшее правило дизайна — создать ассоциацию с диско 80-х или психоделикой 60-х (на худой конец вдохновляйтесь безбашенными 90-ми).

Тренд 8. Перепелиное яйцо

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Фото: Instagram

Мелкие темные пятнышки на базе нюдового, бежевого, коричневого, серого или розового оттенков создают иллюзию скорлупы перепелиного яйца. Именно такой дизайн отлично подойдет для осеннего маникюра.

Слайд, который
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Увлажняющее выравнивающее покрытие Nail Cure Puren Diaa, BANDI, питает ногти и обеспечивает им быстрое восстановление, добавляет объем истонченным ногтям, заполняя повреждения внутри пластины. Средство превосходно справляется с проблемой вертикальных борозд на ногтях. Цена: 1 363 рубля.

Степан Тютюнник

Ведущий тренер бренда ORLY

«Осенью 2021 нас не ожидают сильные потрясения в ногтевой сфере. Все так же в тренде будут все оттенки зеленого — как яркие, так и сдержанно-приглушенные. Станут востребованными все варианты темно-синих цветов. Один из оттенков этой гаммы, Mykonos Blue, институт цвета Pantone назвал самым модным в грядущем сезоне. Также будет в топе весь спектр оттенков яркой фуксии и кирпичные красные. Не остывает интерес и к перламутровым текстурам лаковых и гель-лаковых покрытий — появляется все больше вариантов их использования в ногтевых дизайнах. Вернется мода на матовое покрытие».

Фото: freepik.com, Instagram

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