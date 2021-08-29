Подсмотрено на модных подиумах: главные тренды и оттенки в маникюре осени

Есть секрет, зная который вы всегда будете в тренде. При выборе цвета маникюра или одежды в целом ориентируйтесь на природную палитру в то или иное время года. Например, весной в топ входят нежные оттенки молодой зелени, небесно-голубые, романтические розовые. Летом — яркие и сочные оранжевые, лимонные, неоновые. На смену им осенью приходят более плотные, насыщенные и спокойные тона зрелых плодов. Ягодные оттенки клюквы, брусники и черники выходят на первый план. В сочетании с короткими формами ногтей мягкий квадрат и овал они взорвут все популярные медийные площадки.

Тренд 2. От бордо до терракоты