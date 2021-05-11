Почему ломаются ногти и как это исправить: отвечают эксперты
Как должна выглядеть здоровая ногтевая пластина
Здоровый ноготь (это роговая пластина из белка кератина) ровный, гладкий, розовый, слегка блестящий. Его основу составляет белок кератин, состоящий из аминокислот, тот же, что имеется и в структуре волос. Чтобы кератин в структуре ногтей был плотным, он соединяется в пластине особыми соединениями серы. Это придает ему плотность и прочность, делает его структуру именно такой, как мы видим на ногте. Между слоями кератина в ногтях существует тонкая прослойка жиров и воды, что придает им гибкость.
Почему же ломаются ногти
А вот теперь перейдем к самому тревожащему и больному вопросу: почему ломаются ногти и что с этим делать, как вернуть красоту и здоровье своим ноготкам.
Причина 1. Нехватка витаминов, серы, жиров и воды
Виной тому несбалансированное питание. В этом случае рекомендуется посетить врача диетолога, сдать анализы. Специалист порекомендует комплекс недостающих витаминов. Это могут быть D, А, Е, В5, кремний, кальций. Часть витаминов можно восполнить, добавив в свой рацион рыбу, орехи, молочные продукты, сухофрукты. При нехватке витамина А следует употреблять морковь с любым растительным маслом. Но только строго по рекомендации врача. Так как по незнанию можно ошибиться с дозировкой и заработать гипервитаминоз, что хуже авитаминоза. В обязательном порядке нужно соблюдать водный режим и увлажнять помещение, в котором находитесь, с помощью увлажнителей.
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Причина 2. Негативное воздействие внешних факторов
Допустим, вы сдали все анализы и обследование показало, что вы здоровы, но ногти все равно ломаются. Это может быть вызвано негативным воздействием различных химических веществ, таких как стиральный порошок, моющее и чистящее средство, используемых в быту. Что делать? Для того чтобы уберечь руки и ногти от пагубного воздействия, рекомендуется при контакте с подобными веществами использовать резиновые перчатки.
Также негативное воздействие оказывает и обычная водопроводная вода, которая сильно пересушивает ногтевую пластину, в результате чего она становится хрупкой и ломкой. Поэтому после длительного контакта с водой ногти необходимо просто увлажнять кремом. Есть люди, которые не могут мыть посуду в перчатках. В этом случае рекомендуется покрывать ногти защитным лаком или полировать ногтевую пластину специальным воском.
Причина 3. Механические повреждения
Только подумайте, какая большая нагрузка идет на наши ногти в быту: что-то отковырнуть, поддеть, отскрести, «помочь» мастеру самостоятельно снять гель-лак. При сильном механическом воздействии плотность ногтевой пластины нарушается. Чем больше идет на них нагрузка, тем больше они повреждаются и слоятся, в результате чего становятся ломкими.
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Чтобы этого избежать, нужно придерживаться нескольких правил.
Если ваша работа осуществляется с помощью компьютера, не нужно отращивать длинные ногти, так как они довольно сильно повреждаются от многочисленных ударов по клавиатуре.
Для домашней работы используйте защитные перчатки.
Не открывайте ногтями бутылки.
Доверьте снятие гель-лака профессионалу
Причина 4. Неправильное подпиливание ногтя при его укорачивании
При обработке свободной части ногтя не рекомендуется использовать железную пилочку, так как она оставляет после себя множество мельчайших микрочастиц, которые приводят к расслоению и ломке ногтей. Более безвредной считается стеклянная или керамическая пилочка для маникюра. Также необходимо учитывать и тот факт, что чем тоньше ноготь, тем мельче должно быть на пилочке напыление. Ни в коем случае не отрывайте отслоившиеся части. Рекомендуется осторожно спилить их и нанести защитное/восстанавливающее средство. А лучше доверить эту процедуру специалисту.
«К повреждению ногтевой пластины могут привести применение лаков, содержащих формальдегид, частое наращивание и неправильное удаление искусственных ногтей, применение средств с ацетоном для снятия или разведения лака, постоянное переохлаждение или пребывание в условиях сухого воздуха. Ломкими ногти могут стать и из-за нехватки железа, нарушения метаболизма, неправильного питания, в котором недостаточно белка, кальция, фосфора, магния, из-за гормонального дисбаланса, приема медикаментов и даже из-за психологических причин».
Как вернуть ногтям здоровье и укрепить их
- Для сохранения здоровья ногтей нужно избегать контакта с химическими веществами. Если вы активно пользуетесь моющими средствами (мылом, санитайзером), важно увлажнять кожу и ногти кремом, который восстанавливает липидный барьер, обеспечивающий безопасность ногтя. Старайтесь выбирать качественное (щадящее) гелевое покрытие и долго его не носить, давая отдых ногтям.
- При уходе за ногтевой пластиной важно делать массаж кутикульной зоны. Он оздоравливает, укрепляет ногти и позволяет им быстрее расти. Это можно делать, втирая различные средства (масло, крем, гель) космецевтических брендов (например, Suda) с активными растительными веществами. Они, как правило, содержат антибактериальные компоненты и масла, предотвращающие расслоение.
- Самый лучший уход — это регулярно делать маникюр у специалиста, который вовремя распознает патологию и назначит эффективные средства по типу ногтей и кожи для домашнего ухода. Здоровые ногти — это барьер, который защищает нас от инфекции извне. Например, онихолизис, расслоение ногтевой пластины, может привести к размножению патогенных элементов (грибов, бактерий) и потребует уже серьезного и более длительного лечения.
- Витаминная поддержка организма. Чтобы пластина не слоилась и сохраняла здоровый вид, стоит включить в свой рацион продукты, содержащие витамины А, В5, С, Е, РР, железо, кальций, цинк и фтор. Не забывайте также про пользу фруктов и овощей, которые восполнят запасы минеральных веществ, которые требуются организму.
- Откажитесь на время от лаков и гель-лаков и отдавайте предпочтение лечебным и укрепляющим средствам.
- Уберите длину. Своевременно подрезайте или подпиливайте свободный край ногтей, обрабатывайте кутикулу. Это поможет избежать трещин и сколов, а также ускорит процесс восстановления. Обрезать их стоит прямой линией.
- Используйте масла — must-have в уходе за ногтями. Нанесите оливковое или касторовое масло на чистую кожу мягкими массирующими движениями. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами и минералами, которые укрепляют ногтевую пластину и питают ее кислородом.
- Ежедневно делайте массаж кистей и пальцев. Это помогает ускорить регенерацию тканей, улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует рост и обновление пластины. Массаж выполняется круговыми, плавными движениями. Делайте это в течение месяца, и вы точно заметите интенсивный рост и укрепляющий эффект от процедуры.
- Готовьте ванночки для рук. Чтобы улучшить состояние ногтей, необходимо 1-2 раза в неделю делать целебные ванночки с морской солью, эфирными маслами апельсина, лимона или пачули.
Фото: freepik, pexels
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