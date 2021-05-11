Почему ломаются ногти и как это исправить: отвечают эксперты

Здоровый ноготь (это роговая пластина из белка кератина) ровный, гладкий, розовый, слегка блестящий. Его основу составляет белок кератин, состоящий из аминокислот, тот же, что имеется и в структуре волос. Чтобы кератин в структуре ногтей был плотным, он соединяется в пластине особыми соединениями серы. Это придает ему плотность и прочность, делает его структуру именно такой, как мы видим на ногте. Между слоями кератина в ногтях существует тонкая прослойка жиров и воды, что придает им гибкость.

Почему же ломаются ногти

А вот теперь перейдем к самому тревожащему и больному вопросу: почему ломаются ногти и что с этим делать, как вернуть красоту и здоровье своим ноготкам.

Причина 1. Нехватка витаминов, серы, жиров и воды

Виной тому несбалансированное питание. В этом случае рекомендуется посетить врача диетолога, сдать анализы. Специалист порекомендует комплекс недостающих витаминов. Это могут быть D, А, Е, В5, кремний, кальций. Часть витаминов можно восполнить, добавив в свой рацион рыбу, орехи, молочные продукты, сухофрукты. При нехватке витамина А следует употреблять морковь с любым растительным маслом. Но только строго по рекомендации врача. Так как по незнанию можно ошибиться с дозировкой и заработать гипервитаминоз, что хуже авитаминоза. В обязательном порядке нужно соблюдать водный режим и увлажнять помещение, в котором находитесь, с помощью увлажнителей.