8 модных идей весеннего маникюра, достойных голливудских звезд

В последнее время все более актуальной становится шведская философия под названием «лагом». Главный ее принцип — избегать чрезмерностей и соблюдать баланс во всем, без роскоши и достатка напоказ — умеренность превыше всего. Естественность сейчас проявляется и в одежде, и в обуви, и даже в маникюре. На модных показах все чаще можно встретить моделей без покрытия ногтей, но с аккуратными и ухоженными руками. Подобной тенденции придерживаются и голливудские, и российские знаменитости. Они все чаще выбирают либо королевский нюд, либо однотонность, либо сдержанные дизайны. Так какой маникюр будут выбирать звезды, а вслед за ними и простые девушки этой весной?