8 модных идей весеннего маникюра, достойных голливудских звезд
Идея 1. Цвет а-ля «натюрель»
Фото: Instagram
Для любителей украшать свои ногти важным моментом остается максимальная натуральность в подборе цвета. В данном случае можно ориентироваться на природные цветовые сочетания.
Идея 2. Тонкие линии
Фото: Instagram
В дизайне можно использовать тонкие линии и геометрию, красочные переливы и градиенты. Этот тренд по-прежнему остается актуальным. Только учтите, в этом году минимализм достигает своего апогея: рисунки должны быть исключительно изящными, никакой китчевости или вычурности.
Идея 3. Френч
Фото: Instagram
Французский маникюр не сдает свои позиции, оставаясь на пике популярности уже многие годы. Так что, если вы не знаете, на каком дизайне остановиться, смело выбирайте френч и его разновидности.
Идея 4. Акварельный маникюр
Фото: Instagram
Актуальной остается акварельная техника, воздушные и нежные рисунки, очень гармонично сочетающиеся с матовым финишным покрытием. Подобный маникюр выглядит очень нежно и изысканно — идеальный вариант для весны.
Идея 5. Сдержанность в дизайне
Фото: Instagram
Блестки и стразы уходят на задний план, но если все же есть желание украсить ими свой маникюр, не забывайте о балансе. Никаких россыпей драгоценных камней и кристаллов — украсьте стразом один ноготок из десяти, а не все.
Идея 6. Глубокое омбре
Фото: Instagram
Данный дизайн уже завоевал сердца многих мастеров маникюра, а также их клиентов. Сочетания ярких тонов с полупрозрачными оттенками создают искусственную глубину и приковывают взгляды окружающих. Такой маникюр захотят не только голливудские звезды, но и каждая девушка. При выполнении данного дизайна мастер работает в технике омбре, создавая плавный переход от яркого цвета к полупрозрачному, чтобы сделать дизайн объемнее и глубже, этот эффект перекрывается, например, молочным оттенком.
Идея 7. Радужные ногти
Фото: Instagram
Дизайн, выполненный в этой технике, будет ярким акцентом, способным привлечь внимание на ковровой дорожке. Его хочется рассматривать и разгадывать секрет его выполнения. Для создания радужного маникюра потребуется безупречный белый оттенок — он идеально подойдет для подложки к дизайну, так как не выгорает, не меняет свой тон на протяжении всего времени ношения покрытия и ваш маникюр не потеряет свою привлекательность. Для того чтобы сделать дизайн эффектным, в работе могут использоваться неоновые пигменты, а дополнить картину можно узорами в хаотичном порядке или вензелями.
Идея 8. Тату на ногтях
Фото: Instagram
Не хотите «набивать тату» на теле, создайте на ногтях. Этот тренд популярен не только среди голливудских звезд, он заполонил все салоны красоты в разных странах. Для фона удачнее всего использовать полупрозрачные покрытия. А для создания «тату» можно использовать пластины для стемпинга: благодаря им мы сможем перенести любой принт, который будет напоминать татуировку, на ноготь. Завершающим шагом станет нанесение матового покрытия поверх выполненного дизайна.
Фото: Pixabay.com, Instagram
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