6 стильных идей осеннего педикюра не хуже, чем у звезд и блогеров
Елена Лукьянова
Эксперт Vnukovo Spa&beauty
Идея 1. Покрытия ярких оттенков
Фото: Instagram
В межсезонье наш организм особенно нуждается в заботе, но не стоит забывать об эстетических моментах в вашем образе, в том числе и в педикюре. Одним из самых востребованных трендов осени будут яркие, а также глубокие тона покрытия. Такие ногти помогут вам пережить межсезонье без сплина.
Идея 2. Нейл-арт с осенними мотивами
Фото: Instagram
Абстракция и осенние узоры будут на пике актуальности этой осенью. Не ограничивайте свою фантазию, а если вдохновение на какое-то время покинуло вас, просто посмотрите на дары природы.
Идея 3. Блестящий декор
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Немного сияния осенью еще никому не помешало. И неважно, что его видите только вы и ваши домашние — вы же ухаживаете за собой для себя.
Мария Шекурова
Мастер ногтевого сервиса сети салонов Александр Тодчук Studio @todchukstudio
Если мы говорим о модных тенденциях в педикюре, то это в первую очередь здоровые ногти правильной формы! Относительно как педикюра, так и маникюра — мы не можем просто выбрать форму, которая нам нравится. Форма ногтей на ногах выбирается, исходя из анатомических особенностей подушечки ногтя, ногтевого ложа, валиков и т. д. Педикюр — это больше все-таки про здоровье!
Касаемо видов педикюра — есть 2 основных вида: классический и аппаратный. Все новшества, которые появляются, делаются так или иначе на базе этих 2-х основных видов. Есть новое направление под названием smart-педикюр — разновидность аппаратного педикюра, при котором в работе используются дополнительная насадка в форме круглого диска и гидрофильные масла. Но самое лучшее — это все-таки комбинированная техника, которую мастер подбирает под конкретный вид стопы и кожи!»
Идея 4. Анималистические принты
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Чем реалистичнее, тем лучше. Выпустите наружу свои инстинкты и изобразите на ногтях шкуру леопарда или чешую змеи. Полоски тигра тоже будут как нельзя кстати.
Идея 5. Стемпинг
Фото: Instagram
Штамп и пластины с готовыми рисунками — это все, что нужно для того, чтобы быть в тренде этой осенью. Вариантов готовых дизайнов множество: от незамысловатых полосок и геометрических фигур до сложной флористики и даже настоящих «картин».
Идея 6. Возвращение матового покрытия
я выбрал вместо рекламы.
В последние годы матовый топ на ногтях порядком сдал свои позиции, но в этом сезоне он намерен триумфально вернуться. Присмотритесь к нему, если хотите получить яркий и при этом сдержанный педикюр. Особенно стильно с матовым будут смотреться синие и «джинсовые» оттенки, цвета манго и горчицы, оранжевый неон.
Екатерина Гинц
Мастер-наставник сети салонов «Пальчики»
«Есть секрет, зная который вы всегда будете в тренде. При выборе цвета как маникюра, так и педикюра ориентируйтесь на природные оттенки в то или иное время года. Например, весной в топ входят нежные цвета молодой зелени, небесно-голубые, романтические розовые. Летом яркие и сочные оранжевые, лимонные, неоновые. На смену им осенью приходят более плотные, насыщенные и спокойные тона зрелых плодов. Ягодные оттенки клюквы, брусники и черники выходят на первый план. В сочетании с короткими формами ногтей мягкий квадрат и овал они взорвут все популярные медийные площадки».
Фото: freepik