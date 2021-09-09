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6 стильных идей осеннего педикюра не хуже, чем у звезд и блогеров

С наступлением осени многие решают «забыть» о педикюре до следующего лета (ну или хотя бы до Нового года). Однако поступать со своими ногами так точно не стоит по нескольким причинам. Во-первых, эта процедура — не столько о красе ногтей, сколько о здоровье пяток, а во-вторых, нет лучше и проще способа позаботиться о себе, чем просто довериться мастеру и привести ноги в порядок. А чтобы эта «пилюля» точно помогла от осенней хандры, предлагаем вам ознакомиться с 6 стильными идеями осеннего педикюра.
6 стильных идей осеннего педикюра не хуже, чем у звезд и блогеров

Елена Лукьянова

Эксперт Vnukovo Spa&beauty

Идея 1. Покрытия ярких оттенков

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Фото: Instagram

В межсезонье наш организм особенно нуждается в заботе, но не стоит забывать об эстетических моментах в вашем образе, в том числе и в педикюре. Одним из самых востребованных трендов осени будут яркие, а также глубокие тона покрытия. Такие ногти помогут вам пережить межсезонье без сплина.

Идея 2. Нейл-арт с осенними мотивами

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Фото: Instagram

Абстракция и осенние узоры будут на пике актуальности этой осенью. Не ограничивайте свою фантазию, а если вдохновение на какое-то время покинуло вас, просто посмотрите на дары природы.

Идея 3. Блестящий декор

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Немного сияния осенью еще никому не помешало. И неважно, что его видите только вы и ваши домашние — вы же ухаживаете за собой для себя.

Мария Шекурова

Мастер ногтевого сервиса сети салонов Александр Тодчук Studio @todchukstudio

Если мы говорим о модных тенденциях в педикюре, то это в первую очередь здоровые ногти правильной формы! Относительно как педикюра, так и маникюра — мы не можем просто выбрать форму, которая нам нравится. Форма ногтей на ногах выбирается, исходя из анатомических особенностей подушечки ногтя, ногтевого ложа, валиков и т. д. Педикюр — это больше все-таки про здоровье!

Касаемо видов педикюра — есть 2 основных вида: классический и аппаратный. Все новшества, которые появляются, делаются так или иначе на базе этих 2-х основных видов. Есть новое направление под названием smart-педикюр — разновидность аппаратного педикюра, при котором в работе используются дополнительная насадка в форме круглого диска и гидрофильные масла. Но самое лучшее — это все-таки комбинированная техника, которую мастер подбирает под конкретный вид стопы и кожи!»

Идея 4. Анималистические принты

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Чем реалистичнее, тем лучше. Выпустите наружу свои инстинкты и изобразите на ногтях шкуру леопарда или чешую змеи. Полоски тигра тоже будут как нельзя кстати.

Идея 5. Стемпинг

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Фото: Instagram

Штамп и пластины с готовыми рисунками — это все, что нужно для того, чтобы быть в тренде этой осенью. Вариантов готовых дизайнов множество: от незамысловатых полосок и геометрических фигур до сложной флористики и даже настоящих «картин».

Идея 6. Возвращение матового покрытия

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я выбрал вместо рекламы.
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В последние годы матовый топ на ногтях порядком сдал свои позиции, но в этом сезоне он намерен триумфально вернуться. Присмотритесь к нему, если хотите получить яркий и при этом сдержанный педикюр. Особенно стильно с матовым будут смотреться синие и «джинсовые» оттенки, цвета манго и горчицы, оранжевый неон.

Екатерина Гинц

Мастер-наставник сети салонов «Пальчики»

«Есть секрет, зная который вы всегда будете в тренде. При выборе цвета как маникюра, так и педикюра ориентируйтесь на природные оттенки в то или иное время года. Например, весной в топ входят нежные цвета молодой зелени, небесно-голубые, романтические розовые. Летом яркие и сочные оранжевые, лимонные, неоновые. На смену им осенью приходят более плотные, насыщенные и спокойные тона зрелых плодов. Ягодные оттенки клюквы, брусники и черники выходят на первый план. В сочетании с короткими формами ногтей мягкий квадрат и овал они взорвут все популярные медийные площадки».

Фото: freepik