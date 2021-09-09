6 стильных идей осеннего педикюра не хуже, чем у звезд и блогеров

Если мы говорим о модных тенденциях в педикюре, то это в первую очередь здоровые ногти правильной формы! Относительно как педикюра, так и маникюра — мы не можем просто выбрать форму, которая нам нравится. Форма ногтей на ногах выбирается, исходя из анатомических особенностей подушечки ногтя, ногтевого ложа, валиков и т. д. Педикюр — это больше все-таки про здоровье!

Касаемо видов педикюра — есть 2 основных вида: классический и аппаратный. Все новшества, которые появляются, делаются так или иначе на базе этих 2-х основных видов. Есть новое направление под названием smart-педикюр — разновидность аппаратного педикюра, при котором в работе используются дополнительная насадка в форме круглого диска и гидрофильные масла. Но самое лучшее — это все-таки комбинированная техника, которую мастер подбирает под конкретный вид стопы и кожи!»

Идея 4. Анималистические принты