Яркость и мерцание: визажисты перечислили главные тренды осеннего макияжа

По словам визажиста, для долгой стойкости макияжа необходимо начинать с основы: «Это не только зафиксирует макияж, но и облегчит смешивание цвета, чтобы он не выглядел пятнистым». Наносить тени следует маленькой кистью и постепенно, перед нанесением последующего слоя сначала хорошо растушуйте предыдущий, советует Гарсон. Для завершения макияжа понадобится черная тушь или цвета теней.

В свою очередь, визажист и основатель Sculpted by Aimee Эйми Коннолли рассказал об актуальности мерцания. По его мнению, данный макияж возможно сделать даже только при наличии соответствующих теней, которые достаточно нанести пальцем. «Подбирать тени для век надо под цвет глаз. Цвет шампанского или золотые тона подходят для голубых глаз, розовые и жемчужные оттенки для зеленых, а бронзовые или розовые оттенки для карих глаз», — сказала специалист. Также Коннолли порекомендовала делать цветные стрелки с добавлением блесток сверху.

Кроме того, вернулись в моду и тени пастельных тонов. «При работе с ними лучше использовать только один оттенок, чтобы цвет не стал грязным. Вместо этого поиграйте с текстурами, нанесите матовые тени, а чтобы оживить образ, в центр века добавьте мерцания», — сказала Айлет Гарсон. В добавок визажист рассказала, что зеленоглазым людям подходят розовые или фиалковые оттенки, пастельный оранжевый или бледно-розовый будет кстати обладателям голубых глаз, а сиреневый актуален для карих.