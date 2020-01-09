Все о педикюре: основные виды, зачем и когда делать эту процедуру

Какие проблемы решает педикюр

Существует заблуждение, что педикюр — это уход только за ногтями. Однако на самом деле — это комплексный уход за ногтями и кожей стоп, включающий в себя удаление огрубевших частиц, мозолей, натоптышей и коррекцию формы ногтей. Кроме того, педикюр способен решить не только эстетические проблемы, но и медицинские: неприятный запах, грибок, глубокие трещины и вросшие ногти могут исчезнуть, если вы будете посещать своего мастера хотя бы раз в месяц.

Виды педикюра

Существует несколько видов педикюра, среди которых необходимо выделить:

- Классический (обрезной)

При таком педикюре стопы распариваются в теплой воде, обрабатываются с помощью пемзы и специального лезвия, кутикула срезается с помощью щипчиков или ножниц.

- Европейский (необрезной)

При необрезном педикюре мастер не срезает кутикулу, а отодвигает ее с помощью деревянной палочки, предварительно смягчив ее специальным кремом. Более того, существует сухой педикюр, при котором не требуется даже распаривать ноги: огрубевшие частицы размягчаются с помощью специальных составов и убираются послойно.

- Комбинированный

Комбинированный педикюр очень похож на классический. Единственное отличие — избавление от огрубевших частиц происходит не с помощью пемзы, а с помощью специального аппарата.