Все о педикюре: основные виды, зачем и когда делать эту процедуру
Какие проблемы решает педикюр
Существует заблуждение, что педикюр — это уход только за ногтями. Однако на самом деле — это комплексный уход за ногтями и кожей стоп, включающий в себя удаление огрубевших частиц, мозолей, натоптышей и коррекцию формы ногтей. Кроме того, педикюр способен решить не только эстетические проблемы, но и медицинские: неприятный запах, грибок, глубокие трещины и вросшие ногти могут исчезнуть, если вы будете посещать своего мастера хотя бы раз в месяц.
Виды педикюра
Существует несколько видов педикюра, среди которых необходимо выделить:
- Классический (обрезной)
При таком педикюре стопы распариваются в теплой воде, обрабатываются с помощью пемзы и специального лезвия, кутикула срезается с помощью щипчиков или ножниц.
- Европейский (необрезной)
При необрезном педикюре мастер не срезает кутикулу, а отодвигает ее с помощью деревянной палочки, предварительно смягчив ее специальным кремом. Более того, существует сухой педикюр, при котором не требуется даже распаривать ноги: огрубевшие частицы размягчаются с помощью специальных составов и убираются послойно.
- Комбинированный
Комбинированный педикюр очень похож на классический. Единственное отличие — избавление от огрубевших частиц происходит не с помощью пемзы, а с помощью специального аппарата.
Фото: vostock-photo
- Аппаратный
Этот вид педикюра проводится с помощью аппарата со шлифовальными насадками, которые и обрабатывают поверхности ногтей и кожи стоп, делая их ровными, мягкими и ухоженными. У каждого из вышеперечисленных видов есть свои преимущества и недостатки. Подобрать самый подходящий именно для вас поможет мастер, ведь надо учитывать не только состояние кожи стоп, но и уровень их чувствительности. Так, самым эффективным является аппаратный педикюр, ведь он может справиться даже с сухими мозолями, удаляя их целиком, совершенно безболезненно. Несомненным плюсом является и то, что именно данный вид педикюра имеет массажный эффект, воздействуя на все рефлекторные зоны стопы.
Фото: vostock-photo
- SPA-педикюр
Стоит обратить внимание на него, если хотите подарить своим ногам настоящее блаженство. Такой педикюр поможет не только привести ноги в порядок, но и подарит чувство легкости и много удовольствия. В уход включен массаж стоп, парафинотерапия, обработка мозолей, нанесение скрабов, лосьонов, масел. Такой уход дарит глубокое увлажнение кожи стоп, а эффект сохраняется почти месяц.
- КАРТ-педикюр
Этот вид педикюра появился недавно. Он кислотный, но его уже многие оценили по достоинству, так как он решает сложные проблемы кожи стоп и ногтей без распаривания. Также преимущество данного педикюра заключается в том, что он способен выровнять рельеф кожи, залечить трещины, восстановить слоящуюся ногтевую пластину, качественно убрать мозоли.
Почему важно делать педикюр регулярно?
Ноги очень чувствительны к воздействию внешних факторов, поэтому за ними необходим тщательный уход. Многие думают, что педикюр – это исключительно косметическая процедура, но на самом деле это поддержание гигиены и здоровья. Причем покрытие ногтей лаком не самая важная составляющая педикюра.
Нельзя забывать о педикюре зимой, так как ноги долгое время находятся в теплой обуви и чаще потеют. У многих из нас именно в это время года усугубляется проблема вросших ногтей (это происходит также из-за зимней обуви). Чтобы не ходить к хирургу, нужно не забывать делать педикюр.
Кроме того, зимой ступни и пятки без надлежащего ухода грубеют, чтобы кожа не становилась твердой, необходимо обрабатывать ее хотя бы раз в 3-5 недель.
Фото: vostock-photo
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