10 главных трендов в маникюре, которые помогут вам стать королевой грядущей зимы

Не будем забывать, что самым значимым событием зимой для нас становится праздник — Новый год, это значит, что стоит добавить немного сияния и блеска, а также волшебных переливов и линий. Добиться всей этой роскоши на ногтях вам помогут фольга, втирки, блестки, стразы, гель-лаки с мерцающим эффектом и с эффектом «кошачьего глаза» — не так давно они вновь вернулись на заветные полочки салонов красоты. Здесь главное — не переусердствовать и соблюсти гармонию. Иначе вам будет завидовать главная колючая героиня праздника. Красиво будет смотреться сочетание матового маникюра с блестящими переливами.

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