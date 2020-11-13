10 главных трендов в маникюре, которые помогут вам стать королевой грядущей зимы
В том, что касается цвета, эксперты ориентируются на институт Pantone, который каждый сезон представляет свой прогноз на модные оттенки. В основной палитре зимней коллекции представлены янтарно-оранжевый, приглушенно-красный, ультрамариновый зеленый, красно-коричневый, пурпурно-фиолетовый, и для любителей нюда — припыленно-розовый и песочный. Уже который сезон подряд в тренде остается классический синий цвет. Используя эти цвета как в одежде, так и в маникюре, вы всегда будете в топе. Итак, с цветом мы разобрались, перейдем к дизайнам и модным эффектам.
Матовый маникюр
Фото: Instagram
Он остается на пике популярности уже долгое время. Если летом такой маникюр часто уступает место глянцу, то сейчас полноправно вновь вступает в свои права. Очень эффектно матовый смотрится в тандеме с насыщенными, глубокими цветами, но и нежные нюдовые оттенки прекрасно выглядят в матовом варианте.
«Кошачий глаз» и блеск
Фото: Instagram
Не будем забывать, что самым значимым событием зимой для нас становится праздник — Новый год, это значит, что стоит добавить немного сияния и блеска, а также волшебных переливов и линий. Добиться всей этой роскоши на ногтях вам помогут фольга, втирки, блестки, стразы, гель-лаки с мерцающим эффектом и с эффектом «кошачьего глаза» — не так давно они вновь вернулись на заветные полочки салонов красоты. Здесь главное — не переусердствовать и соблюсти гармонию. Иначе вам будет завидовать главная колючая героиня праздника. Красиво будет смотреться сочетание матового маникюра с блестящими переливами.
Рисунки
Фото: Instagram
Геометрия, плавные линии, текстовые наклейки, мультяшки — рисунки не теряют актуальности и в холодное время года. Достаточно дизайна одного или двух пальчиков в сочетании с однотонным глянцевым или матовым покрытием — это придаст определенную долю игривости вашему маникюру и при этом не перегрузит весь образ в целом.
Френч
Фото: Instagram
Бесспорным лидером всех сезонов, конечно же, остается французский маникюр. Но есть одно «но»! Если летом это нежный и кристальный белый, то зима — пора экспериментов. Поиграйте с толщиной и цветами заветной линии, обрамите лунку стразами, сделайте ее матовой. Одним словом, пробуйте, и, может быть, именно вы создадите новый мировой тренд в маникюре!
«В холодное время года руки нуждаются в дополнительном уходе. Свежего маникюра и покрытия недостаточно, если кожа рук сухая и постоянно страдает от мороза и ветра. Поэтому главным трендом сезона объявляются ухоженные руки. Клиенты все чаще выбирают натуральный маникюр, так что зимой 2020-2021 предлагается обратить внимание на палитру прозрачных, нюдовых оттенков. Очень красиво смотрится белый цвет, обязательно правильно подобранный к оттенку кожи, а также все оттенки серого, холодного голубого, синего цветов, ну и, конечно, вечная классика — красный, бордовый, черный — они подойдут к любому образу и в любое время года».
Сдержанность и лаконичность
Фото: Instagram
Если для вас простота — прежде всего, тогда лаконичный и сдержанный дизайн непременно придется вам по душе. Ведь новый тренд зимы 2020-2021 — минимализм в маникюре. Полоски, линии, точки, несложные рисунки сделают зимний маникюр очень стильным. Он всегда будет выглядеть аккуратно, стильно и презентабельно.
Стразы возвращаются
Фото: Instagram
Одним из трендов зимнего маникюра станет украшение ногтей камнями и стразами. Блестящие ногти — непревзойденное решение в зимнее время.
Градиент
Фото: Instagram
Еще один яркий тренд зимнего нейл–арта — градиентный маникюр. Как от цветного лака к белому, так и градиент в ярких контрастных тонах будет еще долго радовать и восхищать любительниц красивых и ухоженных рук.
Глиттер
Фото: Instagram
Дизайн ногтей с применением глиттера по-прежнему считается трендом зимнего периода. С помощью него можно дополнить любой оттенок лака, например, бордовый, вишневый, глубокий зеленый или светлые нюдовые тона. Модная техника нанесения глиттера — рассеивание плотного блестящего слоя от кутикулы к середине ногтя. Это будет отличным выбором, если вы хотите добавить немного роскоши вашему зимнему маникюру.
Стемпинг
Фото: Instagram
Серые тона также актуальны в холодный сезон, их удобно использовать в качестве фона для любого нейл-арта. Для дизайна используйте такие техники как стемпинг, художественную роспись, паутинку — они сейчас невероятно популярны.
Естественная форма ногтей
Фото: Instagram
Что касается формы, выбирайте практичную для себя. Миндалевидная или мягкий квадрат являются самыми распространенными среди модниц. Длинные ногти формы «балерина» также идеально вписываются в зимний период, выглядят эффектно и беспроигрышно.
Фото: depositphotos, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!