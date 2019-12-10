Принцип одного акцента, идеальная кожа и еще 8 правил соблазнительного макияжа: советы визажистов

Правило 3. Легкая дымка глаз

В дополнение к яркой помаде вокруг глаз можно сделать легкую дымку. Прочертите контур глаз карандашом и слегка растушуйте. Таким образом вы создадите интересный цветовой контраст, и глаза будут выглядеть ярче и крупнее. Также можно прорисовать легкую тонкую стрелочку. С макияжем глаз главное не переборщить, так как основное внимание мы акцентируем на роскошных губах.

Правило 4. Идеально прокрашенные ресницы

Далее хорошо прокрашиваем ресницы. Для соблазнительного образа важно создать не кукольный взгляд, а лисий. Изящный изгиб длинных густых ресниц также добавит сексуальности вашему образу. Если вы решили наклеить реснички для создания лисьего взгляда, обязательно прокрасьте внутреннее веко и межресничную зону для того, чтобы клея не было видно. Кроме того, с прокрашенным внутренним веком глаза автоматически становятся ярче, и в то же время выглядят не броско.

Правило 5. Зацелованные губы

Если у вас губы тонкие, то яркая помада их, наоборот, визуально уменьшит. В таком случае лучше сделать акцент на глаза и скулы. Здесь уместны будут классические smoky-eyes, кошачьи стрелки и накладные реснички. Такой же макияж глаз уместен, если вы просто не хотите делать акцент на губы. Дополнением к такому мейкапу станет создание эффекта зацелованных губ. Этот тренд ввели в моду корейцы. Чтобы выполнить его, нанесите красную, ярко-розовую или малиновую помаду в центр губ и растушуйте к краям. В результате получится слегка небрежный и дико сексуальный вид зацелованных губ.