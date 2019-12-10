Принцип одного акцента, идеальная кожа и еще 8 правил соблазнительного макияжа: советы визажистов
Правило 1. Идеальная сияющая кожа
Основой соблазнительного макияжа считается идеально гладкая и светлая кожа. Лицо должно выглядеть здоровым и молодым. Поэтому особый акцент необходимо уделить непосредственно тону, чтобы скрыть усталость и несовершенства. Придать коже сияние можно с помощью хайлайтера, а на щечки обязательно надо нанести румяна персикового цвета. Тут важно не переборщить, чтобы на щеках не оставалось моветоновых оранжевых полос.
Правило 2. Яркие губы
Для того чтобы выглядеть соблазнительно, девушке, конечно же, не обойтись без яркой помады. Чем пышнее, сочнее и ярче губы, тем лицо считается более сексуальным и выразительным. Если у вас сами по себе крупные черты лица, помада будет вашим главным оружием. Беспроигрышным вариантом будут красные, бордовые, малиновые оттенки.
Фото: vostock-photo
Правило 3. Легкая дымка глаз
В дополнение к яркой помаде вокруг глаз можно сделать легкую дымку. Прочертите контур глаз карандашом и слегка растушуйте. Таким образом вы создадите интересный цветовой контраст, и глаза будут выглядеть ярче и крупнее. Также можно прорисовать легкую тонкую стрелочку. С макияжем глаз главное не переборщить, так как основное внимание мы акцентируем на роскошных губах.
Правило 4. Идеально прокрашенные ресницы
Далее хорошо прокрашиваем ресницы. Для соблазнительного образа важно создать не кукольный взгляд, а лисий. Изящный изгиб длинных густых ресниц также добавит сексуальности вашему образу. Если вы решили наклеить реснички для создания лисьего взгляда, обязательно прокрасьте внутреннее веко и межресничную зону для того, чтобы клея не было видно. Кроме того, с прокрашенным внутренним веком глаза автоматически становятся ярче, и в то же время выглядят не броско.
Правило 5. Зацелованные губы
Если у вас губы тонкие, то яркая помада их, наоборот, визуально уменьшит. В таком случае лучше сделать акцент на глаза и скулы. Здесь уместны будут классические smoky-eyes, кошачьи стрелки и накладные реснички. Такой же макияж глаз уместен, если вы просто не хотите делать акцент на губы. Дополнением к такому мейкапу станет создание эффекта зацелованных губ. Этот тренд ввели в моду корейцы. Чтобы выполнить его, нанесите красную, ярко-розовую или малиновую помаду в центр губ и растушуйте к краям. В результате получится слегка небрежный и дико сексуальный вид зацелованных губ.
Фото: vostock-photo
«Главное правило идеальной фарфоровой кожи – хорошая ее подготовка перед нанесением декоративной косметики. Тональное средство необходимо выбирать с матовым или естественным финишем, текстура должна быть легкая, а не плотная. Если у вас сухая кожа, перед нанесением тона дополнительно воспользуйтесь увлажняющей маской для лица. Завершающим штрихом в образе, если у вас жирная кожа, должна быть пудра, она закрепит тональное средство и не позволит лицу через пару часов блестеть, как пасхальный блин. Маленький лайфхак по выбору яркой помады, без которой соблазнительный макияж можно встретить редко: поднесите ее к зубам, если цвет помады визуально делает зубы желтее, значит, оттенок вам не подходит, если цвет зуб визуально не меняется или, наоборот, становится светлее ¬ это ваш оттенок».
Фото: vostock-photo
Правило 6. Подводка просто необходима
С детских лет все помнят яркую подводку глаз Египетской царицы Нефертити. Поистине завораживающие линии обрисовывали глаза так, будто змеи увлекают своим танцем. Примерно такой эффект имеет подводка и в наши дни. Меняются толщина линии, аккуратность внешнего уголка, контрастность цвета, но тем не менее она всегда остается актуальной.
Правило 7. Мерцающие тени
Взмах ресниц на фоне мерцающих теней на подвижном веке сравним с крыльями бабочек, вызывая на мгновение оцепенение и привлекая острый интерес.
Правило 8. Умеренность
Женщины знают о том, на какие знаки реагируют мужчины и как они считывают созданные образы, потому осваивают приемы неотразимости с самой юности. Но любая идея в руках прекрасной дамы способна рассыпаться в прах из-за желания сделать акцент на деталях. Причем на всех и сразу. Весьма нередки случаи, когда женщины рисуют на глазах жирные стрелы, дополняя их боевым раскрасом теней, обильно примасливают щеки румянами и обводят контур губ, отступая за пару миллиметров от их естественного края, а потом появляются в таком виде на улицах, распугивая всех на своем пути либо вызывая неоднозначные насмешки.
Правило 9. Натуральность
Чувство меры всегда оказывалось тождественно чувству изысканного вкуса. Именно поэтому соблазнительный макияж чаще выглядит нежным и почти невидимым, ибо на свете нет ничего более сексуального, чем натуральность. Подсознательно мужчина, как самец, всегда выбирает здоровую женщину, и именно здоровье должен источать макияж, если его цель – соблазнение. Если тени — то естественные, либо внятные, без нюансов и сложностей (мужчины любят все простое и понятное), если брови, то не разрисованные как мышиные хвосты или контрастные, будто чужие, а настоящие, «свои». Если ресницы, то именно пушисто-выразительные, а не видные издалека, будто после пересадки с чужих подмышек. Румяна под слоем пудры всегда будут смотреться естественно и почти незаметно, если оттенок подобрать в соответствии с цветовым типом. Но если слоя пудры нет, обман сразу станет явным.
Правило 10. Принцип одного важного акцента
Правила современного соблазнительного макияжа сохраняют принцип одного важного акцента, и только вы сами можете решить, будут это глаза, брови или губы. Но одно условие остается незыблемым — ухоженная, читая кожа воздействует на любого человека независимо от пола гораздо сильнее, вызывая либо чувство желания обладать либо огромную зависть!
Таким образом, в деле искусного преображения не обойтись без регулярного ухода за собой, очищения, питания, увлажнения, и уж потом праймеров, хайлайтеров, сатиновых текстур тональных и ВВ-кремов, наносимых, как сейчас модно, специальными кистями. Матовые текстуры остались далеко позади, потому здоровый живой блеск кожи приветствуется как никогда.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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