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Как визуально увеличить глаза с помощью макияжа: 5 правил

Согласно японским легендам, настоящую гейшу отличала способность останавливать мужчину одним взглядом. Женщины, которых природа не наградила большими глазами, всячески старались сделать их более крупными и выразительными. На сегодняшний день тысячи дам по всему миру пользуются достижениями японских красавиц и с помощью современных способов модернизируют варианты макияжа, визуально увеличивающего глаза. Давайте узнаем, как это лучше сделать.

Вооружитесь тенями

Красивые палетки с разнообразными оттенками теней лучшие друзья творческих девушек вне зависимости от формы и размера глаз. Если вы твердо вознамерились сделать глаза больше, обратите внимание на сочетание темных и светлых оттенков. Главное правило макияжа для увеличения глаз с помощью теней звучит очень просто: светлые цвета (например, бледно-розовый, нежно-персиковый или просто белый) нужно наносить на внутренний уголок, а темные (серый, коричневый, черный) ближе ко внешнему.

Для начала необходимо нанести матовые светлые тени на все подвижное веко. В уголок, от начала радужки и до конца орбитальной линии глаза, нужно нанести темные тени и тщательно их растушевать по направлению к виску. На третью часть нижнего века, ближе к внешнему уголку, можно добавить совсем немного цвета и аккуратно растушевать, поскольку сильное затемнение может, напротив, утяжелить глаз и сделать взгляд строгим. Затем светлыми тенями нужно осветлить внутренний уголок глаза, это поможет немного расширить форму и идеально подойдет для близко посаженных глаз. Для того чтобы сделать взгляд более открытым, нужно выделить складку над верхним веком.

На основную часть подвижного века лучше нанести мерцающие или перламутровые тени, они помогут придать взгляду притягательности. Наносить надо легкими бликами поверх матовых теней. Однако этим средством не стоит злоупотреблять женщинам в возрасте, поскольку такие тени могут выделить нежелательные морщинки. Другим отличным вариантом, предусматривающим наличие в вашей палетке более двух сочетающихся оттенков, является классический smoky eyes. Необязательно делать макияж черными и сильно темными цветами, напротив, светлые и чуть более темные естественные тона сыграют вам на руку, освежив повседневный облик.

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