Вооружитесь тенями

Красивые палетки с разнообразными оттенками теней лучшие друзья творческих девушек вне зависимости от формы и размера глаз. Если вы твердо вознамерились сделать глаза больше, обратите внимание на сочетание темных и светлых оттенков. Главное правило макияжа для увеличения глаз с помощью теней звучит очень просто: светлые цвета (например, бледно-розовый, нежно-персиковый или просто белый) нужно наносить на внутренний уголок, а темные (серый, коричневый, черный) ближе ко внешнему.

Для начала необходимо нанести матовые светлые тени на все подвижное веко. В уголок, от начала радужки и до конца орбитальной линии глаза, нужно нанести темные тени и тщательно их растушевать по направлению к виску. На третью часть нижнего века, ближе к внешнему уголку, можно добавить совсем немного цвета и аккуратно растушевать, поскольку сильное затемнение может, напротив, утяжелить глаз и сделать взгляд строгим. Затем светлыми тенями нужно осветлить внутренний уголок глаза, это поможет немного расширить форму и идеально подойдет для близко посаженных глаз. Для того чтобы сделать взгляд более открытым, нужно выделить складку над верхним веком.