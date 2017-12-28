Мы попросили звездного визажиста Ольгу Романову рассказать о главных правилах антивозрастного макияжа, а также прокомментировать все ошибки и нюансы, которые мы обычно совершаем.

Мейк для девушки за 30 не сильно отличается от макияж в любом другом возрасте. Можно легко экспериментировать с акцентами и текстурами, но, прежде всего, нужно обратить внимание на свои индивидуальные особенности. Тут отлично работает правило расставления акцентов: мы сначала выделяем свои достоинства, а потом уже прорабатываем недостатки. Однако есть все же некоторые правила, которые помогут подчеркнуть прелести своего возраста, и избежать моментов, которые выявляют недостатки и добавляют возраста.

Тональное средство

Тональные продукты я рекомендую использовать в пластичной легкой формуле. Современные технологии дошли до того, что многие средства стали многофункциональными. Прежде всего это касается именно тональных продуктов: сейчас они совмещают в себе сразу несколько функций. Это теперь не только пигментированный продукт, который маскирует проблемные зоны и выравнивает цвет лица. В тональном продукте могут содержаться ухаживающие вещества и компоненты, обеспечивающие лифтинг-эффект.

Для возрастной кожи я рекомендую тональный крем Perfectionist от Estee Lauder. Он создавался именно для девушек 30+, и в его составе есть мелкие светоотражающие частички. Их вообще не видно, но они эффективно работают, отражая свет и создавая эффект коллагена и упругости кожи. То, что чаще всего и нужно в работе с возрастной кожей. Этот тональник также деликатно работает с морщинками: он не забивается в них, а его компоненты ухаживают за кожей.

Консилер

Консилеру нужно удалить особое внимание при возрастной коже, потому что кожа вокруг области глаз – одна из самых чувствительных и деликатных. Именно здесь от огромного количества улыбок в первую очередь начинают появляться морщинки. Поэтому очень важно выбирать нежные мягкие текстуры, которые не пересушивают кожу вокруг глаз и не скатываются. В противном случае консилер сделает морщинки более заметными. Мой любимый консилер Estee Lauder Double Wear Brush-on Glow BB Highlighter от Estee Lauder. Он идеально подходит для возрастного мейка. У него роскошная текстура, которая хорошо перекрывает синяки, отлично фиксируется и практически не скатывается. Кроме того, в этом продукте есть ухаживающие компоненты, которые идеально подходят для чувствительной кожи вокруг глаз.