Что ни говори, а глаза — первое, на что обращают внимание многие мужчины. Они влюбляются в выразительный, живой взгляд или в томный и манящий. А с помощью правильного макияжа глаз любая женщина может создать желаемый результат и произвести нужное впечатление. Но перед тем, как экспериментировать, стоит обучиться базовым приемам. О них и читайте ниже!

Прежде всего — здоровье глаз Чтобы глаза и без макияжа смотрелись отдохнувшими и здоровыми, очень важно достаточно спать и правильно питаться. Стоит исключить из своего рациона слишком соленые блюда, большое количество алкоголя. Кроме того, на здоровье глаз влияет стресс и, конечно, курение. Такой образ жизни отразится темными кругами, мешками и даже морщинами под глазами. Начните есть больше фруктов, пейте много воды, избавьтесь от вредных привычек, займитесь спортом и просто высыпайтесь. Именно это на 90% уже является залогом красивых глаз. Обязательно подберите себе крем для кожи вокруг глаз. Особенно если у вас есть генетическая склонность к темным кругам под глазами. Кожа в этом месте очень деликатная и требует особенного ухода. Ищите средства с алоэ вера, антиоксидантами и пептидами, зеленым чаем или кофеином. Обязательно добавьте в свой арсенал крем с гиалуроновой кислотой. Именно она увлажняет клетки кожи. С чего начать?

У вас обязательно должны быть корректор или консилер. Для начала подберите корректор подходящего вам цвета. Например, женщинам со светлой кожей подходят корректоры розового или светло-коричнего цветов. Тем, у кого более теплый цвет кожи, — персиковый корректор. А с темным цветом кожи — коричневый. Но помните, тон кожи может немного меняться в зависимости от сезона. Корректор лучше наносить кисточкой после того, как впитается крем для глаз. Наносите его на внутренние уголки глаз и растушуйте, слегка вбейте пальцами. Затем можете нанести слой консилера и немного припудрить. Как наносить тени для век Используйте светлые тени в качестве основы. Но учтите, они должны лишь немного высветлить веко. Нанесите их на все веко, от ресниц и почти до бровей. Второй цвет теней должен быть на один тон темнее цвета кожи. Его нужно наносить от ресниц до складки века, можно немного добавить его на нижнее веко.