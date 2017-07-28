Базовый макияж глаз: 5 главных правил
Прежде всего — здоровье глаз
Чтобы глаза и без макияжа смотрелись отдохнувшими и здоровыми, очень важно достаточно спать и правильно питаться. Стоит исключить из своего рациона слишком соленые блюда, большое количество алкоголя. Кроме того, на здоровье глаз влияет стресс и, конечно, курение. Такой образ жизни отразится темными кругами, мешками и даже морщинами под глазами.
Начните есть больше фруктов, пейте много воды, избавьтесь от вредных привычек, займитесь спортом и просто высыпайтесь. Именно это на 90% уже является залогом красивых глаз.
Обязательно подберите себе крем для кожи вокруг глаз. Особенно если у вас есть генетическая склонность к темным кругам под глазами. Кожа в этом месте очень деликатная и требует особенного ухода. Ищите средства с алоэ вера, антиоксидантами и пептидами, зеленым чаем или кофеином. Обязательно добавьте в свой арсенал крем с гиалуроновой кислотой. Именно она увлажняет клетки кожи.
С чего начать?
У вас обязательно должны быть корректор или консилер. Для начала подберите корректор подходящего вам цвета. Например, женщинам со светлой кожей подходят корректоры розового или светло-коричнего цветов. Тем, у кого более теплый цвет кожи, — персиковый корректор. А с темным цветом кожи — коричневый. Но помните, тон кожи может немного меняться в зависимости от сезона.
Корректор лучше наносить кисточкой после того, как впитается крем для глаз. Наносите его на внутренние уголки глаз и растушуйте, слегка вбейте пальцами. Затем можете нанести слой консилера и немного припудрить.
Как наносить тени для век
Используйте светлые тени в качестве основы. Но учтите, они должны лишь немного высветлить веко. Нанесите их на все веко, от ресниц и почти до бровей. Второй цвет теней должен быть на один тон темнее цвета кожи. Его нужно наносить от ресниц до складки века, можно немного добавить его на нижнее веко.
Как правильно сделать подводку
Поверх теней наносите подводку. Не стоит делать линию слишком тонкой, иначе ее не будет видно при открытых глазах. Самая широкая часть должна приходиться на уголок века. Самый простой способ нанесения подводки — с помощью кисточки. Однако так цвет будет не слишком насыщенным. Если вы хотите четкую линию, воспользуйтесь жидкой подводкой или карандашом. Для базового макияжа лучше использовать черный цвет.
Ресницы и тушь
Если у вас есть щипчики для подкручивания ресниц, то можете сначала воспользоваться ими. Выберите тушь, которая подойдет для ваших планов на день. Это может быть обычная, водостойкая или термотушь.
Возьмите щеточку так, чтобы она была расположена горизонтально, и начинайте красить от основания ресниц. Поворачивайте щеточку, чтобы избежать склеивания ресниц и образования комочков. Не давайте туши высохнуть, нанесите еще несколько слоев. А вот на нижние ресницы можно наносить только один слой. Когда наносите тушь на нижние ресницы, держите щеточку вертикально. Это сделает глаза выразительнее и больше.
Текст: Дарья Бударова
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