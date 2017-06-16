Правило № 1: используйте легкие текстуры
Летом нельзя перегружать кожу такими продуктами, как плотные тональные средства и компактные пудры. Для тонирования лучше выбрать полупрозрачные текстуры и рассыпчатую пудру. То же самое касается корректора — лучше выбирать легкие средства со светоотражающими частичками.
Правило № 2: выбирайте водостойкие средства
Поскольку летом бывает очень жарко, стойкость средств для макияжа становится одной из самых приоритетных характеристик. При этом не стоит забывать и о легкости текстуры. Нужно выбирать базы, сдерживающие выделение кожного жира, а тональные кремы должны быть с водостойким эффектом. То же самое касается туши, особенно в тех случаях, когда вы собираетесь на пляж.
Правило №3: не забывайте о защите от солнца
Сейчас многие средства имеют SPF-фактор или ультрафиолетовые фильтры для защиты кожи. Очевидно, что летом следует выбирать те продукты, у которых эти показатели выше.