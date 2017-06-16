Впереди жаркое лето! Мы составили 10 главных правил макияжа для этого сезона, чтобы вы чувствовали себя комфортно, не отказываясь от любимых бьюти-продуктов.

Наталья Тугова Визажист, старший преподаватель школы Make-Up Atelier Paris в Москве

Правило № 1: используйте легкие текстуры

Летом нельзя перегружать кожу такими продуктами, как плотные тональные средства и компактные пудры. Для тонирования лучше выбрать полупрозрачные текстуры и рассыпчатую пудру. То же самое касается корректора — лучше выбирать легкие средства со светоотражающими частичками.

Правило № 2: выбирайте водостойкие средства

Поскольку летом бывает очень жарко, стойкость средств для макияжа становится одной из самых приоритетных характеристик. При этом не стоит забывать и о легкости текстуры. Нужно выбирать базы, сдерживающие выделение кожного жира, а тональные кремы должны быть с водостойким эффектом. То же самое касается туши, особенно в тех случаях, когда вы собираетесь на пляж.

Правило №3: не забывайте о защите от солнца

Сейчас многие средства имеют SPF-фактор или ультрафиолетовые фильтры для защиты кожи. Очевидно, что летом следует выбирать те продукты, у которых эти показатели выше.