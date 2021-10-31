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5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на Хэллоуин

Даже если вечеринка переносится в онлайн или домой, это не повод оставаться в пижаме.
Самым страшным событием этой недели станет вовсе не Хэллоуин, а локдаун. Но до его начала еще можно успеть сходить на тематическую вечеринку и впечатлить ее гостей не респиратором и QR-кодом, а запоминающимся хэллоуинским образом. Или перенести праздник из общественного пространства домой, что тоже всегда весело. В новом материале на Passion.ru рассказываем, как подобрать косметику для пяти актуальных классических и авангардных образов.
5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на Хэллоуин

Образ 1. Круэлла

Вышедший в этом году приквел легендарных далматинцев «Круэлла» вернул актуальность образу главного антагониста фильма Круэлле Де Виль. Хоть образ этой героини сложно напрямую связать с Хэллоуином, сочетание элегантности, готичности и харизмы точно привлечет внимание. И если выкрасить так волосы — не самая простая задача, то сделать похожий акцент на глазах, подобрать помаду, выбелить кожу и найти элегантный черный пиджак — не так сложно.

Какие косметические продукты нужны для этого образа:

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Тушь — Maybelline New York Тушь для ресниц Lash Sensational, интенсивно-черный. Цена: 449 рублей. Можно успеть заказать с доставкой на Яндекс.Маркете – чтобы не тратить время, бегая по магазинам, и поберечь себя.

Фото: архив пресс-служб

Образ 2. Жуткая кукла из сериала «Игра в кальмара»

5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на Хэллоуин

Фото: kinopoisk

Пожалуй, самый актуальный образ подборки — кукла-убийца из «Игры в кальмара». При всей детскости образа выглядит он жутковато, а если учитывать контекст — то и вовсе страшно. Румяна на щеках, характерные брови под цвет кожи, бледно-розовая помада, милые резиночки, сарафан и гольфы — в этот Хэллоуин такой набор только сделает вас более жутким и узнаваемым персонажем, чем Джейсон Вурхиз, Франкенштейн или «Конструктор» Джон Крамер.

Какие косметические продукты нужны для этого образа:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Помада — L'Oreal Paris Помада для губ Infaillible Matte Lip Crayon, оттенок 103. Цена: 450 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Образ 3. Уэнзди Аддамс

5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на Хэллоуин

Фото: kinopoisk

Образ 6-летней героини фильма «Семейка Аддамс» (1991) Уэнзди можно назвать классическим для Хэллоуина: он всегда актуален, не устаревает и выглядит минималистично, но при этом ярко за счет подчеркнутого консерватизма.

Черные волосы, бледная, почти бесцветная кожа, мешки под глазами и обесцвеченные губы вместе с черным сарафаном и косичками — идеальный образ для хэллоуинской вечеринки. Не забывайте войти в образ — Уэнзди почти не улыбалась, любила пауков и балет.

Какие косметические продукты нужны для этого образа:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тени — Bourjois Палитра теней для век Smoky Stories. Цена: 603 рубля.

Фото: архив пресс-служб

Образ 4. Малефисента

5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на Хэллоуин

Фото: kinopoisk

Образ Малефисенты можно назвать еще одной классической вариацией хэллоуинского мейка. Подчеркнутые с помощью скульптора линии скул, обильные подводка и растушевка, ярко-красная помада на фоне выбеленного лица придают образу притягательную готичность. Немаловажно завершить образ подбором лука: черное платье, мантия или плащ и подходящий головной убор помогут сделать еще больший акцент на макияже.

Какие косметические продукты нужны для этого образа:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Помада — Maybelline New York Hydra Extreme помада для губ увлажняющая матовая, оттенок 900 Дерзкий красный. Цена: 371 рубль.

Фото: архив пресс-служб

Образ 5. Харли Квинн

5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на Хэллоуин

Фото: kinopoisk

Харли Квинн — харизматичный и яркий образ, который воплощает в себе хулиганство, задор и авангардизм. Броские тени, кричаще яркая помада и фарфоровый оттенок лица, особенно вкупе с обесцвеченными или яркими волосами неминуемо выделит вас из окружения и станет отличной отсылкой к недавно вышедшему фильму от DC.

Какие косметические продукты нужны для этого образа:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Палетка теней — Eveline Cosmetics Палетка теней Eyeshadow Professional 06 neon lights. Цена: 315 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Фото: kinopoisk, архив пресс-служб