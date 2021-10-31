5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на Хэллоуин

5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на ХэллоуинДаже если вечеринка переносится в онлайн или домой, это не повод оставаться в пижаме.
Образ 1. Круэлла
Вышедший в этом году приквел легендарных далматинцев «Круэлла» вернул актуальность образу главного антагониста фильма Круэлле Де Виль. Хоть образ этой героини сложно напрямую связать с Хэллоуином, сочетание элегантности, готичности и харизмы точно привлечет внимание. И если выкрасить так волосы — не самая простая задача, то сделать похожий акцент на глазах, подобрать помаду, выбелить кожу и найти элегантный черный пиджак — не так сложно.
Какие косметические продукты нужны для этого образа:
Фото: архив пресс-служб
Образ 2. Жуткая кукла из сериала «Игра в кальмара»
Фото: kinopoisk
Пожалуй, самый актуальный образ подборки — кукла-убийца из «Игры в кальмара». При всей детскости образа выглядит он жутковато, а если учитывать контекст — то и вовсе страшно. Румяна на щеках, характерные брови под цвет кожи, бледно-розовая помада, милые резиночки, сарафан и гольфы — в этот Хэллоуин такой набор только сделает вас более жутким и узнаваемым персонажем, чем Джейсон Вурхиз, Франкенштейн или «Конструктор» Джон Крамер.
Какие косметические продукты нужны для этого образа:
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Образ 3. Уэнзди Аддамс
Фото: kinopoisk
Образ 6-летней героини фильма «Семейка Аддамс» (1991) Уэнзди можно назвать классическим для Хэллоуина: он всегда актуален, не устаревает и выглядит минималистично, но при этом ярко за счет подчеркнутого консерватизма.
Черные волосы, бледная, почти бесцветная кожа, мешки под глазами и обесцвеченные губы вместе с черным сарафаном и косичками — идеальный образ для хэллоуинской вечеринки. Не забывайте войти в образ — Уэнзди почти не улыбалась, любила пауков и балет.
Какие косметические продукты нужны для этого образа:
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Образ 4. Малефисента
Фото: kinopoisk
Образ Малефисенты можно назвать еще одной классической вариацией хэллоуинского мейка. Подчеркнутые с помощью скульптора линии скул, обильные подводка и растушевка, ярко-красная помада на фоне выбеленного лица придают образу притягательную готичность. Немаловажно завершить образ подбором лука: черное платье, мантия или плащ и подходящий головной убор помогут сделать еще больший акцент на макияже.
Какие косметические продукты нужны для этого образа:
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Образ 5. Харли Квинн
Фото: kinopoisk
Харли Квинн — харизматичный и яркий образ, который воплощает в себе хулиганство, задор и авангардизм. Броские тени, кричаще яркая помада и фарфоровый оттенок лица, особенно вкупе с обесцвеченными или яркими волосами неминуемо выделит вас из окружения и станет отличной отсылкой к недавно вышедшему фильму от DC.
Какие косметические продукты нужны для этого образа:
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Фото: kinopoisk, архив пресс-служб