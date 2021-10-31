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5 культовых кинообразов, которыми можно вдохновиться для создания мейка на Хэллоуин

Даже если вечеринка переносится в онлайн или домой, это не повод оставаться в пижаме.

Самым страшным событием этой недели станет вовсе не Хэллоуин, а локдаун. Но до его начала еще можно успеть сходить на тематическую вечеринку и впечатлить ее гостей не респиратором и QR-кодом, а запоминающимся хэллоуинским образом. Или перенести праздник из общественного пространства домой, что тоже всегда весело. В новом материале на Passion.ru рассказываем, как подобрать косметику для пяти актуальных классических и авангардных образов.