passion.ru

Премьера «Круэллы»: Эмма Стоун в Dior впервые вышла в свет после рождения дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Reload
1 / 14

Эмма Стоун

Фото: Getty Images

Исполнительница роли главной диснеевской злодейки Круэллы Де Виль стала мамой в марте 2021 года. И теперь, всего два месяца спустя хвастается точеной фигурой.

18 мая в Голливуде состоялась премьера фильма «Круэлла» с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях. На показ картины в театр «Эль Капитан» прибыла съемочная группа и актеры фильма.

Эмма Стоун впервые вышла в свет после рождения дочери в марте 2021-го. Актриса, которая через короткое время после родов уже может похвастаться точеной фигурой, остановила выбор на черном брючном костюме Christian Dior с белой рубашкой. Контрастный цвет наряда напрямую отсылает к образу Круэллы Де Виль в исполнении Стоун. Яркой деталью лаконичного образа актрисы стал алый клатч-сундучок.

16-летняя актриса и продюсер Марсаи Мартин позировала фотографам в лаконичном брючном костюме и объемной шляпе в тон. На красной дорожке девушка появилась в туфлях с открытом носом и на очень высоких каблуках. Стиль, выбранный артисткой, сделал ее на несколько лет старше.

Марсаи Мартин

Фото: Getty Images

Кристин Бюрр для премьерного вечера выбрала белое шифоновое платье в крупный черный горох. Наряд похож на расцветку далматинцев — одних из главных персонажей фильма «Круэлла».

Кристин Бюрр

Фото: Getty Images

Известный голливудский стилист Лоу Роуч привлек внимания не меньше, чем актеры фильма. Он позировал под вспышками фотокамер в длинной шубе с приспущенными плечами, черных брюках и лаковых туфлях на огромных каблуках.

Лоу Роуч

Фото: Getty Images

Фильм «Круэлла» рассказывает о талантливой мошеннице Эстелле (Эмма Стоун), которая мечтает сделать себе имя в мире моды. Однажды девушка привлекает внимание баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон), которая принимается обучать девушку. Но однажды ученица превосходит педагога. Действие разворачивается на фоне Лондона 70-х годов ХХ века, охваченного культурой панк-рока.

Критики уже сравнили фильм с картиной «Дьявол носит Prada». «Круэлла» показалась им похожей на фильм 2006 года по стилистике и сюжетным линиям.

Мировая премьера «Круэллы» состоится 26 мая, российские зрители увидят ее 3 июня.

Фото и видео: Getty Images, youtube-канал iVideos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram