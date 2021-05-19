Премьера «Круэллы»: Эмма Стоун в Dior впервые вышла в свет после рождения дочери
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Фото: Getty Images
18 мая в Голливуде состоялась премьера фильма «Круэлла» с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях. На показ картины в театр «Эль Капитан» прибыла съемочная группа и актеры фильма.
Эмма Стоун впервые вышла в свет после рождения дочери в марте 2021-го. Актриса, которая через короткое время после родов уже может похвастаться точеной фигурой, остановила выбор на черном брючном костюме Christian Dior с белой рубашкой. Контрастный цвет наряда напрямую отсылает к образу Круэллы Де Виль в исполнении Стоун. Яркой деталью лаконичного образа актрисы стал алый клатч-сундучок.
16-летняя актриса и продюсер Марсаи Мартин позировала фотографам в лаконичном брючном костюме и объемной шляпе в тон. На красной дорожке девушка появилась в туфлях с открытом носом и на очень высоких каблуках. Стиль, выбранный артисткой, сделал ее на несколько лет старше.
Фото: Getty Images
Кристин Бюрр для премьерного вечера выбрала белое шифоновое платье в крупный черный горох. Наряд похож на расцветку далматинцев — одних из главных персонажей фильма «Круэлла».
Фото: Getty Images
Известный голливудский стилист Лоу Роуч привлек внимания не меньше, чем актеры фильма. Он позировал под вспышками фотокамер в длинной шубе с приспущенными плечами, черных брюках и лаковых туфлях на огромных каблуках.
Фото: Getty Images
Фильм «Круэлла» рассказывает о талантливой мошеннице Эстелле (Эмма Стоун), которая мечтает сделать себе имя в мире моды. Однажды девушка привлекает внимание баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон), которая принимается обучать девушку. Но однажды ученица превосходит педагога. Действие разворачивается на фоне Лондона 70-х годов ХХ века, охваченного культурой панк-рока.
Критики уже сравнили фильм с картиной «Дьявол носит Prada». «Круэлла» показалась им похожей на фильм 2006 года по стилистике и сюжетным линиям.
Мировая премьера «Круэллы» состоится 26 мая, российские зрители увидят ее 3 июня.
Фото и видео: Getty Images, youtube-канал iVideos
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