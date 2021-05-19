Премьера «Круэллы»: Эмма Стоун в Dior впервые вышла в свет после рождения дочери

18 мая в Голливуде состоялась премьера фильма «Круэлла» с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях. На показ картины в театр «Эль Капитан» прибыла съемочная группа и актеры фильма.

Эмма Стоун впервые вышла в свет после рождения дочери в марте 2021-го. Актриса, которая через короткое время после родов уже может похвастаться точеной фигурой, остановила выбор на черном брючном костюме Christian Dior с белой рубашкой. Контрастный цвет наряда напрямую отсылает к образу Круэллы Де Виль в исполнении Стоун. Яркой деталью лаконичного образа актрисы стал алый клатч-сундучок.

16-летняя актриса и продюсер Марсаи Мартин позировала фотографам в лаконичном брючном костюме и объемной шляпе в тон. На красной дорожке девушка появилась в туфлях с открытом носом и на очень высоких каблуках. Стиль, выбранный артисткой, сделал ее на несколько лет старше.