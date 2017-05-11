В июне максимально усиливаем защиту от солнца, используем для приготовления домашних масок сезонные овощи, фрукты и ягоды, регулярно увлажняем пряди с помощью термальной или минеральной воды и не появляемся на пляже без головного убора. К тому же помним, что окрашивать волосы перед поездкой на море не стоит – и нецелесообразно (все равно краска быстро смоется), и лишняя нагрузка вашей шевелюре ни к чему.

Ну и перед тем, как отправляться в парикмахерскую и дома проводить какие-либо ухаживающие и лечебные процедуры, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на июнь 2017 года. И тогда ваши волосы будут радовать вас своей красотой, блеском, шелковистостью и здоровьем.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что первая часть дня великолепно подходит для визита в салон, так как с волосами можно делать практически все, что угодно, и это пойдет на пользу и самой шевелюре, и вашим делам. А вот потом стрижка, окрашивание и другие процедуры просто противопоказаны, потому что могут нанести серьезный вред.

Для наглядности разберем 2 июня 2017 года: стрижка, сделанная до 12:53 (время московское), отлично обновит энергию, позитивно скажется на здоровье и на финансах, поможет наладить какие-то межличностные отношения, окрашивание будет весьма удачным, а все дополнительные процедуры окажутся чрезвычайно эффективными. После же означенного времени волосы трогать не стоит, так как любые парикмахерские манипуляции чреваты проблемами с самочувствием.

Обращаем ваше внимание, что в этом месяце Луна периодически переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 2 (до 12:53), 13 (после 23:33), 14, 15 (до 14:22), 28, 29.

Лучшие дни для эпиляции: 10 (после 14:19), 11, 12 (до 23:00), 20, 21.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 2 (после 12:53), 3 (до 14:05), 8 (после 19:39), 9 (до 20:39), 12 (после 23:00), 13 (до 23:33), 17, 23.