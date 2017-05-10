Мы умеем стройнить лицо с помощью диет, спорта и сильного контуринга. Но как визуально выглядеть худее с помощью прически? Мы нашли шесть вариантов, которые всегда работают.

Удлиненное каре

Слишком короткие волосы сразу выдадут контраст между тонкой шеей и излишними щечками (если такие имеются). Более того, короткая прическа, например, боб, может и второй подбородок подчеркнуть. Поэтому мы советуем такие сложные прически выбирать только тем девушкам, которые имеют очень рельефное и худое лицо с ярко выраженными скулами и подбородком.

Но это вовсе не значит, что в попытке спрятать пару лишних килограммов вы обязательно должны растить косу до пояса. Удлиненное каре — то, что визуально сделает ваше лицо стройнее. И не забывайте про текстурирующие спреи и пасты. Волосы после таких средств скроют еще пару десертов!

Косая челка

Челка — довольно опасное решение в целом. Можно не угадать с ее длиной или густотой, но что еще страшнее, именно она может запросто накинуть вам плюс один размер. Другое дело — асимметричный и удлиненный вариант, который сразу может и не походить на привычную челку. Зато такая прическа моментально уменьшает щеки и вытягивает лицо. Берите на заметку!