Волосы — визитная карточка любой девушки. Вы согласитесь, что даже если у вас будет самый крутой макияж, а волосы останутся грязными и собранными в непонятный пучок, то уверенности это не придаст. Напротив, когда на вас три капли румян, блеск для губ и роскошные локоны, вы готовы покорять весь мир. Вот почему так важно уметь правильно ухаживать за волосами и, конечно, знать и уметь выбирать свой цвет волос.

Ориентируемся на свой цветотип

Правила совместимости вещей и идей из мира красоты и моды очень просты — учитывайте всегда свой цветотип. Напомним, что их всего четыре, и называются они по временам года: зима, весна, лето и осень.

Чтобы определить свой цветотип, нужно вспомнить (наверняка многим потребуется усилие), как в действительности выглядит их натуральный цвет волос. Природа дарит нам не просто естественный оттенок, а тот, что максимально сольется с нашей внешностью. Итак, на этом этапе вы должны понять, что вам ближе: холодная или теплая гамма. Просто приложите серебряные или золотые украшения к лицу, и станет понятно, будет ли вам лучше с пепельными или с бежевыми оттенками волос.

Далее все просто — каждая девушка изначально чувствует, хочет она более темный или светлый цвет волос. Имейте в виду, что любой оттенок может быть как холодным, так и теплым, поэтому при желании вы можете быть и блондинкой, и брюнеткой, важно лишь правильно понимать свой цветотип.