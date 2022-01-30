Жертвы бьюти-моды: 10 звезд, которые увеличили губы и лишились своей индивидуальности
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: starface, Instagram / @makarskie
Виктория Макарская
Фото: starface, Instagram / @makarskie
Жена Антона Макарского Виктория никогда не могла похвастаться излишне полными губами, но это ее отнюдь не портило. Ее внешность была гармоничной и запоминающейся. Но актрису это не устраивало, потому она решила исправить «ошибку природы» в кабинете у косметолога. И полностью потеряла свою индивидуальность. Позднее Виктория признавалась, что сейчас бы ни за что этого не сделала, но время назад не повернешь.
Алла Довлатова
Фото: Globallook
Улыбчивая хохотушка со звонким голосом яростно отрицает любые вмешательства в собственную внешность. А на упреки в том, что ее губы стали заметно полнее, отвечает, что они такими были всегда. Но словам Довлатовой не верят даже ее преданные поклонники. Более того, они неоднократно отмечали, что их любимица явно перестаралась в попытках заполучить губы а-ля Джоли.
Маша Малиновская
Фото: Globallook, Instagram / malinovskaya_tv
Телеведущая неоднократно рассказывала о том, что делала с собственной внешностью. Она всегда честно делилась с поклонниками и зрителями многочисленных шоу своими удачами и неудачами на этом поприще. А о бесчисленных переделках неудачного увеличения груди Маши можно написать целый роман. Однако наибольшей критике со стороны общественности подвергались не изгибы ее фигуры, а губы. Малиновская и сама в какой-то момент осознала, что перестаралась, и теперь пытается вернуть себе естественную красоту. Мы ее понимаем, кому хочется добровольно ходить с заячьей губой!
Анна Михайловская
Фото: Instagram / @anna_mihailovskaya
Небольшие губы актрисы придавали ей шарма, делали ее облик нежным и женственным. Особая, какая-то ангельская красота Михайловской не позволяла отвести взгляда от ее лица на экране. Но, видимо, артистку это не устраивало, потому в кабинете косметолога она изменила и объем, и форму своих губ. И стала выглядеть как миллион других девушек, от былой индивидуальности не осталось и следа.
Елена Проклова
Фото: Globallook, Instagram / @elproklova
Бьюти-трансформацию внешности Елены Прокловой мы подробно разбирали вместе с косметологом. Да звезда и сама не скрывает своей любви к пластике. По ее словам, это помогает ей продолжать чувствовать себя молодой. Заметим, что многое из сделанного действительно было оправданно, но что подвигло Проклову накачать себе губы-«утки» — загадка. Мало того что они не очень гармонично смотрелись на ее некогда кукольном лице, так еще и сделали актрису совершенно неузнаваемой.
Анна Хилькевич
Фото: kinopoisk.ru, Instagram / @annakhilkevich
Миленькая блондинка Анна Хилькевич уже который год старается сделать свою внешность более яркой и сексапильной. В числе прочего она увеличила губы, сделав их по последней моде. Но, кажется, зря она так с собой! Что ж, умение вовремя остановиться в данном вопросе бесценно.
Мерьем Узерли
Фото: kinopoisk.ru, Instagram / @meryemuzerlimeryem
Мода на пухлые губы не обошла стороной и звезду «Великолепного века». Честно говоря, зачем ей понадобилось делать контурную пластику, не очень понятно, ведь ее природные данные были весьма хороши и очень органично смотрелись на красивом лице актрисы. Сама Мерьем, видимо, довольна полученным результатом и всячески усиливает его, дорисовывая еще пару миллиметров за контуром губ. Зачем, не очень понятно...
Меган Фокс
Фото: Globallook
Про Меган Фокс и ее любовь к пластике мы уже подробно писали, ее тяга к пластическим операциям просто поразительна. Изначально очень красивая актриса не смогла взять под контроль свою любовь к преображениям. Не обошлось в ее программе бьютификации и без увеличения губ. Меган и сегодня выглядит весьма эффектно, но стала похожа на большинство инстадив, коим имя легион.
Мег Райан
Фото: Globallook
Пожалуй, Мег смело можно причислить к жертвам пластики. Она была на пике популярности, когда в погоне за молодостью и модой решила слегка увеличить губы. Увы! Ей явно не повезло. Эксперимент с треском провалился, результат получился настолько кошмарным, что звать на съемки актрису перестали.
Лара Флинн Бойл
Фото: Globallook
Звезда сериала «Твин Пикс» всегда была недовольна тем, как выглядит. Для этого не было никаких оснований, но Флинн Бойл то комплексовала по поводу излишней, по ее мнению, худобы, затем расстраивалась из-за горбинки на носу. А когда ей стали доступны возможности косметологии, она поспешила исправить все, что только можно, в том числе и «слишком тонкие» губы. В итоге всех манипуляций от ее милого лица с тонкими чертами не осталось почти ничего. Хочется сказать, что лучше бы Лара обратилась к хорошему психотерапевту, может, тогда бы до сих пор снималась в кино, а не жила отшельницей и регулярно попадала в списки знаменитостей с самой неудачной пластикой.
Фото: globallook, GettyImages