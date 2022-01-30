Жертвы бьюти-моды: 10 звезд, которые увеличили губы и лишились своей индивидуальности

Звезда сериала «Твин Пикс» всегда была недовольна тем, как выглядит. Для этого не было никаких оснований, но Флинн Бойл то комплексовала по поводу излишней, по ее мнению, худобы, затем расстраивалась из-за горбинки на носу. А когда ей стали доступны возможности косметологии, она поспешила исправить все, что только можно, в том числе и «слишком тонкие» губы. В итоге всех манипуляций от ее милого лица с тонкими чертами не осталось почти ничего. Хочется сказать, что лучше бы Лара обратилась к хорошему психотерапевту, может, тогда бы до сих пор снималась в кино, а не жила отшельницей и регулярно попадала в списки знаменитостей с самой неудачной пластикой.