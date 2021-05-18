Эксклюзив Passion.ru: как Елена Проклова перестала быть роковой красавицей

Елена не скрывала, что делала пластические операции. Одной из первых была проведена ринопластика, собственный "утиный" носик был исправлен на классический прямой. Тогда же в моду вошли увеличенные губы, и актриса подкачала их инъекциями филлеров на основе гиалуроновой кислоты. К сожалению, вышло не очень удачно: на экране телевизоров и на фотографиях губы Прокловой смотрелись неестественно, но с годами актрисе результат удалось исправить.

Также видно, что звезда заботится о своем внешнем виде и качестве кожи. Однако даже регулярное использование аппаратной косметологии не может остановить естественное старение эпидермиса, птоз и появление заломов. Для изменения линии бровей, разглаживания морщин, устранения складок на лице неоднократно применялись инъекции ботокса и филлеров. Затем, чтобы приподнять веки, Проклова вновь легла под нож хирурга, который провел ей блефаропластику, результатом которой стало изменение разреза глаз и "кошачий" взгляд. Елена также подтвердила, что в возрасте 47 лет сделала круговую подтяжку лица и шеи.