Эксклюзив Passion.ru: как Елена Проклова перестала быть роковой красавицей
Елена Проклова в последние десятилетия действительно совершенно не похожа на себя в молодости. Увлечение пластическими операциями и достижениями косметологии изменило ее внешность практически до неузнаваемости. Актриса сама честно признавалась, что неоднократно и с удовольствием ложилась под нож, чтобы сохранить молодость или что-нибудь в себе подправить. Но до того, как обзавестись новым лицом, Елена была невероятно очаровательна. Белокурые, волнистые от природы волосы, нежный голос, бездонные синие глаза — девушка-ангел, которая, повзрослев, больше полюбила роль роковой красавицы, с легкостью разбивающей мужские сердца. Но как так получилось, что будучи еще молодой женщиной она «потеряла» собственное лицо? На этот вопрос мы попросили ответить эксперта.
«Внешность играет большое значение для людей медийных: певиц, актрис, телеведущих. А с годами, к сожалению, даже при регулярном использовании ухаживающих средств, контуры лица теряют свою скульптурность, появляются мимические морщины и часто перед актрисами в возрасте встает вопрос — делать или нет пластику. Елена Проклова — известная актриса, в середине 2000-х годов еще и стала телеведущей. И, определенно, ей потребовалось "доработать" свою внешность для того, чтобы выглядеть более эффектно.
Фото: kinopoisk.ru
Елена не скрывала, что делала пластические операции. Одной из первых была проведена ринопластика, собственный "утиный" носик был исправлен на классический прямой. Тогда же в моду вошли увеличенные губы, и актриса подкачала их инъекциями филлеров на основе гиалуроновой кислоты. К сожалению, вышло не очень удачно: на экране телевизоров и на фотографиях губы Прокловой смотрелись неестественно, но с годами актрисе результат удалось исправить.
Также видно, что звезда заботится о своем внешнем виде и качестве кожи. Однако даже регулярное использование аппаратной косметологии не может остановить естественное старение эпидермиса, птоз и появление заломов. Для изменения линии бровей, разглаживания морщин, устранения складок на лице неоднократно применялись инъекции ботокса и филлеров. Затем, чтобы приподнять веки, Проклова вновь легла под нож хирурга, который провел ей блефаропластику, результатом которой стало изменение разреза глаз и "кошачий" взгляд. Елена также подтвердила, что в возрасте 47 лет сделала круговую подтяжку лица и шеи.
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Фото: globallook
Биоревитализация и мезотерапия стали неотъемлемой частью жизни актрисы. И это было верное решение: кожа благодарно отзывается на такую поддержку. Именно при возрастных изменениях очень эффективны подобные процедуры, которые позволяют восполнить водный баланс эпидермиса, а препараты с гиалуроновой кислотой способствуют разглаживанию мелких морщинок и замедляют процесс старения. И, конечно же, постоянное обязательное увлажнение шеи и зоны декольте — это неотъемлемые спутники ее бьюти-рутины. Думаю, что Проклова пару раз прибегала к лазерной шлифовке кожи лица. Обычно ее сочетают с процедурой шлифовки зоны шеи и декольте.
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Современным женщинам предоставлен целый арсенал косметологических операций и процедур для того, чтобы выглядеть молодо и ухоженно. В этом нет ничего предосудительного. Каждая выбирает свой путь: стареть красиво или дольше поддерживать молодой внешний вид. Но в погоне за молодостью старайтесь не переходить эту тонкую грань между естественностью и вычурностью. У Прокловой был период, когда она выглядела не очень хорошо, но сейчас, кажется, достигла баланса».
Фото: globallook,kinopoisk, eastnews
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