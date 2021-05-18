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Эксклюзив Passion.ru: как Елена Проклова перестала быть роковой красавицей

В последние месяцы имя Елены Прокловой постоянно появляется на главных страницах новостных СМИ. Признания актрисы спровоцировали нешуточный скандал в обществе и раскололи актерскую тусовку. Одни яростно критикуют 66-летнюю звезду, другие ей сочувствуют, а третьи недоумевают, что в ней, на тот момент юной девчонке, мог найти один успешный и известный артист.

Елена Проклова в последние десятилетия действительно совершенно не похожа на себя в молодости. Увлечение пластическими операциями и достижениями косметологии изменило ее внешность практически до неузнаваемости. Актриса сама честно признавалась, что неоднократно и с удовольствием ложилась под нож, чтобы сохранить молодость или что-нибудь в себе подправить. Но до того, как обзавестись новым лицом, Елена была невероятно очаровательна. Белокурые, волнистые от природы волосы, нежный голос, бездонные синие глаза — девушка-ангел, которая, повзрослев, больше полюбила роль роковой красавицы, с легкостью разбивающей мужские сердца. Но как так получилось, что будучи еще молодой женщиной она «потеряла» собственное лицо? На этот вопрос мы попросили ответить эксперта.

Динара Махтумкулиева

Косметолог-эстетист клиника ЦИДК

«Внешность играет большое значение для людей медийных: певиц, актрис, телеведущих. А с годами, к сожалению, даже при регулярном использовании ухаживающих средств, контуры лица теряют свою скульптурность, появляются мимические морщины и часто перед актрисами в возрасте встает вопрос — делать или нет пластику. Елена Проклова — известная актриса, в середине 2000-х годов еще и стала телеведущей. И, определенно, ей потребовалось "доработать" свою внешность для того, чтобы выглядеть более эффектно.

Елена Проклова в молодости и в середине 2000-х годов

Фото: kinopoisk.ru

Елена не скрывала, что делала пластические операции. Одной из первых была проведена ринопластика, собственный "утиный" носик был исправлен на классический прямой. Тогда же в моду вошли увеличенные губы, и актриса подкачала их инъекциями филлеров на основе гиалуроновой кислоты. К сожалению, вышло не очень удачно: на экране телевизоров и на фотографиях губы Прокловой смотрелись неестественно, но с годами актрисе результат удалось исправить.

Также видно, что звезда заботится о своем внешнем виде и качестве кожи. Однако даже регулярное использование аппаратной косметологии не может остановить естественное старение эпидермиса, птоз и появление заломов. Для изменения линии бровей, разглаживания морщин, устранения складок на лице неоднократно применялись инъекции ботокса и филлеров. Затем, чтобы приподнять веки, Проклова вновь легла под нож хирурга, который провел ей блефаропластику, результатом которой стало изменение разреза глаз и "кошачий" взгляд. Елена также подтвердила, что в возрасте 47 лет сделала круговую подтяжку лица и шеи.

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Елена Проклова

Фото: globallook

Биоревитализация и мезотерапия стали неотъемлемой частью жизни актрисы. И это было верное решение: кожа благодарно отзывается на такую поддержку. Именно при возрастных изменениях очень эффективны подобные процедуры, которые позволяют восполнить водный баланс эпидермиса, а препараты с гиалуроновой кислотой способствуют разглаживанию мелких морщинок и замедляют процесс старения. И, конечно же, постоянное обязательное увлажнение шеи и зоны декольте — это неотъемлемые спутники ее бьюти-рутины. Думаю, что Проклова пару раз прибегала к лазерной шлифовке кожи лица. Обычно ее сочетают с процедурой шлифовки зоны шеи и декольте.

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Палетка теней Color Icon 10 Pan Palette, Wet N Wild, позволяет создавать самые разные образы, экспериментировать и всегда выглядеть безупречно. В палетке — 10 профессионально подобранных оттенков. Цена: 278 рублей.

Современным женщинам предоставлен целый арсенал косметологических операций и процедур для того, чтобы выглядеть молодо и ухоженно. В этом нет ничего предосудительного. Каждая выбирает свой путь: стареть красиво или дольше поддерживать молодой внешний вид. Но в погоне за молодостью старайтесь не переходить эту тонкую грань между естественностью и вычурностью. У Прокловой был период, когда она выглядела не очень хорошо, но сейчас, кажется, достигла баланса».

Фото: globallook,kinopoisk, eastnews

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