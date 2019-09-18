Появление отеков и еще 4 неочевидных признака расстройства пищевого поведения

Признаки, которые могут свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения

Сбои в работе желудочно-кишечного тракта

Желудочно-кишечный тракт – одна из тех систем органов, которая первая реагирует на ваши диетологические опыты. То вздутие, то изжога, то регулярные приступы метеоризмов и нарушения стула. После еды обычно тяжесть в желудке… Так ваш организм реагирует на бесконечные эксперименты с детоксами и ограничительными диетами. Другими словами, налицо тот факт, что с принципами рационального питания вы так и не разобрались, сбалансировать свой рацион самостоятельно не можете. В итоге это приводит к нарушению выработки пищеварительных соков и ферментов, раздражению слизистой ЖКТ, нарушению всасывания полезных макро- и микронутриентов. Отсюда и весь малоприятный букет симптомов.

Задержка жидкости в организме

Попросту отечность или пастозность. Она возникает в ответ на любое внутреннее неблагополучие в организме. Например, отечность может стать следствием системного воспаления, гормонального сбоя, нарушения баланса поступления микроэлементов, участвующих в водно-солевом обмене. Большой вклад в развитие этих нарушений вносят особенности пищевых привычек. Вы отдаете предпочтение фастфуду, не соблюдаете питьевой режим, едите мало продуктов, содержащих достаточное количество белка – в общем, причин может быть масса, а итог один: вы «пухнете» на глазах. Кстати, пастозность обычно быстро проходит после нормализации пищевого поведения.

Появление чувства вины после приема пищи

Съедаете вы, предположим, что-то условно запретное и вас «накрывает»: вы начинаете себя истязать и наказывать за такие вольности, ругать и казнить. В основе такого поведения лежат ваши установки о том, каким должен быть мир вокруг в целом и люди в частности. Вы не соответствуете своим идеалам? Значит, вы неудачница (неудачник). И вот сейчас вы соблазнились пирожным, а завтра – и того хуже, съедите целый торт. Чувство вины блокирует естественное чувство радости, которое мы получаем от еды. Поставили на нее запрет? Вполне возможно, что рано или поздно вы вообще потеряете способность радоваться жизни в целом…

Хочется отметить, что «запрещенка» в рационе вполне себе может быть. Другое дело – в каком количестве. Здесь нужно разбираться индивидуально. Но в целом именно самые жесткие запреты в рациональном питании, как правило, находятся под запретом! Задумайтесь об этом.