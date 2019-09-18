Появление отеков и еще 4 неочевидных признака расстройства пищевого поведения

Что такое пищевое поведение?
Для начала разберемся, а что включает в себя понятие пищевого поведения? Это все то, что связано с выбором продуктов или готовых блюд, особенности приготовления блюд, с эмоциями, которые сопровождают прием пищи, а также состояние после еды. Все выше перечисленное очень тесно связано с работой нашей нервной системы и психики. Обратите внимание, что все серьезные расстройства пищевого поведения всегда связаны с какими-то психотерапевтическим расстройством.
Конечно, те или иные особенности пищевого поведения имеет каждый из нас. И не все из них приводят к известным всем булимии, анорексии и прочим неприятным недугам. Однако немало в питании так называемых милых причуд, к которым мы всерьез не относимся. Но если они наблюдаются системно, то могут приводить к достаточно серьезным проблемам со здоровьем как психического, так и физического характера. Они могут сигнализировать о себе в виде неприятных ощущений в области тела, нарушений функций определенных систем органов, появлении непреодолимой тяги или слишком ярких эмоций, связанных с приемом пищи. Перечислим лишь самые яркие, пропустить которые практически невозможно.
Фото: vostock-photo
Признаки, которые могут свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения
Сбои в работе желудочно-кишечного тракта
Желудочно-кишечный тракт – одна из тех систем органов, которая первая реагирует на ваши диетологические опыты. То вздутие, то изжога, то регулярные приступы метеоризмов и нарушения стула. После еды обычно тяжесть в желудке… Так ваш организм реагирует на бесконечные эксперименты с детоксами и ограничительными диетами. Другими словами, налицо тот факт, что с принципами рационального питания вы так и не разобрались, сбалансировать свой рацион самостоятельно не можете. В итоге это приводит к нарушению выработки пищеварительных соков и ферментов, раздражению слизистой ЖКТ, нарушению всасывания полезных макро- и микронутриентов. Отсюда и весь малоприятный букет симптомов.
Задержка жидкости в организме
Попросту отечность или пастозность. Она возникает в ответ на любое внутреннее неблагополучие в организме. Например, отечность может стать следствием системного воспаления, гормонального сбоя, нарушения баланса поступления микроэлементов, участвующих в водно-солевом обмене. Большой вклад в развитие этих нарушений вносят особенности пищевых привычек. Вы отдаете предпочтение фастфуду, не соблюдаете питьевой режим, едите мало продуктов, содержащих достаточное количество белка – в общем, причин может быть масса, а итог один: вы «пухнете» на глазах. Кстати, пастозность обычно быстро проходит после нормализации пищевого поведения.
Появление чувства вины после приема пищи
Съедаете вы, предположим, что-то условно запретное и вас «накрывает»: вы начинаете себя истязать и наказывать за такие вольности, ругать и казнить. В основе такого поведения лежат ваши установки о том, каким должен быть мир вокруг в целом и люди в частности. Вы не соответствуете своим идеалам? Значит, вы неудачница (неудачник). И вот сейчас вы соблазнились пирожным, а завтра – и того хуже, съедите целый торт. Чувство вины блокирует естественное чувство радости, которое мы получаем от еды. Поставили на нее запрет? Вполне возможно, что рано или поздно вы вообще потеряете способность радоваться жизни в целом…
Хочется отметить, что «запрещенка» в рационе вполне себе может быть. Другое дело – в каком количестве. Здесь нужно разбираться индивидуально. Но в целом именно самые жесткие запреты в рациональном питании, как правило, находятся под запретом! Задумайтесь об этом.
Фото: vostock-photo
Компенсация срывов жестким соблюдением правил ЗОЖ
Для многих из нас закономерно: провинился, нужно себя наказать не только эмоционально, но и физически. В данном случае в ход идут тренировки до состояния «могу только лежать в сторону выхода», да еще каждый день, голодовка дня на два-три, модный детокс, дабы быстро вывести из организма всю съеденную ранее «дрянь». Дальше, как правило, «наказания» подобного рода только усиливаются: голодаете вы после срывов неделю, для быстрого очищения принимаете слабительное или мочегонное и на фоне всех этих жестких ограничений пытаетесь еще и физическую активность поддерживать на уровне «всесильный Халк». А ведь можно было просто после срыва, а они есть у всех, спокойно вернуться к здоровому рациональному питанию и режимным занятиям спортом.
Гиперритуализация приемов пищи
С одной стороны, ритуалы в питании – отличная тема. Они позволяют принимать пищу в спокойной обстановке, не на бегу, да и дополнительное удовольствие от такого неспешного обеда или ужина мы несомненно получаем. Но бывает всякое. Времени нет и приходится перекусывать на бегу, за рабочим столом, в поезде… И вот тут, даже в случае вполне себе здоровой еды, вы предпочитаете остаться голодным, потому что можете есть только за столом, сервированным определенным образом. Бывают еще более интересные ритуалы: например, когда блюдо разделяется на составные ингредиенты и только потом съедается. Во многом такое поведение весьма демонстративно, оно показывает ваше желание выделиться среди других. Плюс организация питания неким особым образом требует очень сильной воли. Это позволяет вам испытывать чувство гордости за себя. Но и свое превосходство, если вам так важно его показать, и удовлетворение от собственной самодисциплины можно получать в других сферах жизни. Смешивать все это с питанием не стоит!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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