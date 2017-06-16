Если вы решили избавиться от морщин с помощью «уколов красоты», то для начала стоит выяснить все подробности о препарате, который будут вводить в ваше лицо. Мы попросили врача-косметолога Ольгу Мироманову провести ботокс-ликбез, ведь она работает с ботулотоксинами более 20 лет.

Выбрать правильный препарат от морщин крайне важно — так вы обезопасите себя от неприятных сюрпризов. От качества и свойств ботулотоксина зависит то, как будет выглядеть ваше лицо на протяжении примерно трех-шести месяцев после инъекций. У многих людей препарат держится еще дольше. Хотя действие ботулотоксина обратимо, согласитесь, рисковать не хочется.

Давайте сначала разберемся с терминологией. Ботулинотерапия — применение препаратов ботулотоксина типа А в косметологии для устранения морщин и гипергидроза (повышенной потливости).

Ботулотоксин типа А — действующее вещество препаратов «Ботокс», «Диспорт» и других. То есть это яд органического происхождения, который блокирует избыточные нервные импульсы и при введении в определенные зоны лица разглаживает морщины. Также ботулотоксин успешно применяется для устранения повышенной потливости подмышек, стоп и ладоней.

Ботулинический токсин типа А в больших дозах способен вызвать остановку дыхания с летальным исходом. Но в косметологии применяются микродозы данного химического вещества. Передозировка невозможна (при условии использования оригинального, сертифицированного ботулотоксина типа А). За одну процедуру разрешается вводить не более 400 единиц препарата.

«Ботокс» — коммерческое название первого препарата ботулотоксина типа А. Во всем мире название стало уже нарицательным. «Сделать уколы ботокса» в реальности не всегда означает, что будет использоваться оригинальный Botox производства компании Allergan, США. Сегодня в России популярны «Ботокс» (Botox, Allergan, США), «Диспорт» (Dysport, Ipsen, Франция) и «Ксеомин» (Xeomin, Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия).

Дольше всего на рынке присутствуют «Ботокс» и «Диспорт». Первый считается эталоном ботулотоксинов типа А, второй — его главным конкурентом.

Одна единица «Ботокса» приблизительно равна трем единицам «Диспорта». «Ботокс» более «точный» и дает предсказуемые результаты, поскольку его способность к распространению в тканях ограничена. Сила его действия среди других препаратов сегодня считается средней.

Если вы захотите сделать коррекцию морщин вокруг глаз, то для инъекций «Диспорта» вам потребуется 75 единиц, в то время как «Ботокса» — максимум 20. Для коррекции области лба «Диспорта» нужно в два раза больше — до 45 единиц. Если говорить о цене, то 1 единица «Ботокса» стоит 390 рублей, а «Диспорта» — 140 рублей.

Последний действует более мягко и естественно. «Диспорт» легко проникает в ткани — и в умелых руках это будет достоинством, неопытный врач не всегда сможет добиться идеального результата. Опущение век или неестественное поднятие бровей (гиперкоррекция) — достаточно частое явление после инъекций «Диспорта».

Действие «Ботокса» начинает проявляться примерно на четвертый-пятый день после инъекций. «Диспорт» «включается» раньше — уже на второй-третий день. Окончательный результат можно оценить только спустя две недели, когда препарат окончательно «встроится» в ткани.

Продолжительность эффекта у «Ботокса» и «Диспорта» примерно одинаковая — от четырех до восьми месяцев. У некоторых пациентов, особенно тех, кто делает инъекции не в первый раз, препараты держатся дольше.

А вот немецкий «Ксеомин» будет выводиться из организма быстрее, его эффект длится от трех до шести месяцев. По силе и действию он приблизительно равен «Ботоксу». Результаты хорошо прогнозируются, поэтому даже начинающие косметологи могут спокойно с ним работать.