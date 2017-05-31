Наступает лето, и это значит, что вам стоит перебрать свою косметичку. Какие-то средства, которыми вы пользовались весной, конечно же, пригодятся, но прогулка по магазинам никому не повредит. Так что находите свободное время и скорее закупайтесь самыми необходимыми бьюти-средствами июня!

Крем от Biotherm

Крем для лица Blue Therapymulti Defender, Biotherm, 4770 руб.

Крем с невесомой текстурой Blue Therapy Multi-Defender SPF 25 от Biotherm – отличное многофункциональное средство. Оно обеспечит комплексную защиту, сделает вашу кожу упругой и уменьшит признаки старения. Защищать кожу от ультрафиолета летом просто необходимо, поэтому этот крем с показателем SPF 25. Конечно, для отпуска стоит выбирать более высокую защиту, но для города – это то, что надо.

Старение кожи во многом происходит из-за окружающей среды. Поэтому в состав этого крема входят водоросли и витамин Е, которые защитят вашу кожу от загрязнений и будут способствовать восстановлению. А еще это средство обладает антиоксидантным эффектом, благодаря чему предотвращается действие свободных радикалов. Если пользоваться этим кремом ежедневно, ваша кожа уж точно будет под надежной защитой.

Двойной стик от YSL

Двойные стики Baby Doll Kiss & Blush Vice Versa, YSL Beauty, 2900 руб.

Многофункциональное средство для макияжа необходимо каждой женщине. Двойной стик Baby Doll Kiss & Blush можно использовать для макияжа и щек, и губ. В стике два разных оттенка, можете сочетать их вместе или же использовать по отдельности. Матовые оттенки добавят насыщенных красок в макияж. Благодаря удобному формату средство очень просто наносится. Вы сможете смело экспериментировать с мейкапом!

Не можем не упомянуть и красивый дизайн футляра. Золотистая крышка с фирменным логотипом и цвета фуксии органично впишутся в вашу косметичку!

Бальзам для губ от Glamglow

Бальзам для губ Poutmud, Glamglow, 2000 руб.

Увлажняющий бальзам понадобится не только зимой, но и летом. Тем более если он еще и с цветным пигментом. Средство Poutmud от Glamglow как раз сочетает в себе эти две функции. Бальзам придает губам легкий оттенок и подчеркивает их естественную красоту. В состав входят масла миндаля, кокоса, ши. Эти компоненты органично сочетаются с листьями мяты. Такой микс разглаживает кожу, обновляет и наполняет ее энергией.

В коллекции есть 6 летних оттенков: ярко-розовый, красный, сливовый, телесно-розовый, персиковый и коралловый. Бальзам наносится легким движением руки и увлажняет губы в течение всего дня. Благодаря небольшому и удобному формату вы можете запросто взять средство с собой.