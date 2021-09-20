История одной борьбы: как Дана Борисова смогла взять себя в руки и вернуть молодость

К 2008 году слава телеведущей пошла на убыль. Она сосредоточилась на семье, забеременела и родила дочь. А после того как ее брак распался, начала вести не слишком правильный образ жизни, закономерным результатом которого стали +30 килограммов лишнего веса. Когда отражение в зеркале стало звезду угнетать, она решилась на перемены и всего за несколько месяцев сбросила набранное, из-за чего ее кожа стала обвисшей и сморщенной. Чтобы вернуть ей тонус и молодость, Дана усердно занималась спортом, следила за питанием и колола липолитики, которые расщепляют подкожный жир.

После завершения грудного вскармливания ведущая и вовсе решила сделать подтяжку груди, а заодно и немного увеличила ее размер.

Борисова уверяет, что не ложилась под нож и не делала круговую подтяжку лица, в которой ее часто упрекают. И, скорее всего, так и есть. Четкий и подтянутый овал лица достигнут с помощью инъекций красоты. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты восполнили недостающие объемы, а ботулотоксин сделал кожу гладкой, без единого намека на морщины.

Кроме того, в списке процедур, пройденных Даной, наверняка есть лазерная блефаропластика. Манипуляция проходила без хирургического вмешательства, с помощью лазера была удалена лишняя кожа, нависающая на веках.