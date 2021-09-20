История одной борьбы: как Дана Борисова смогла взять себя в руки и вернуть молодость

История одной борьбы: как Дана Борисова смогла взять себя в руки и вернуть молодостьЭксклюзивно для Passion.ru эксперт разобрал по косточкам внешность Даны Борисовой.
Карл Тавберидзе
Пластический хирург, косметолог, автор методики Soft Touch, @dr.karl.plastic
В свое время яркую блондинку признали секс-символом среди «армейских» поклонников, что неудивительно, ведь Борисова не боялась экспериментов и откровенных фотосессий. Но, несмотря на стремительный карьерный рост на телевидении, в личной жизни Даны все было не слишком гладко. После рождения дочери последовало тяжелое расставание с гражданским мужем — Максимом Аксеновым. Бесконечные суды, стрессы, депрессии изрядно сказались на внешности ведущей. Однако, вопреки не слишком здоровому образу жизни и трудностям, Борисова сумела более-менее сохранить свою внешность гармоничной.
«Вредные привычки, алкоголь, неправильное питание, без сомнений, сказались на лице и фигуре телеведущей. Прибавка в весе и последующее резкое похудение лишь ухудшили состояние кожи. У Даны достаточно тонкие черты лица, но нависшее веко утяжеляло ее взгляд, потому неудивительно, что она обратилась к специалистам по красоте и с помощью комплекса процедур трансформировала внешность. В списке проведенных манипуляций — блефаропластика, увеличение губ, маммопластика, подтяжка лица с помощью нитевого лифтинга и другие», — рассказывает Карл Тавберидзе.
Борисова часто откровенничает со своей аудиторией в социальной сети Instagram и не раз признавалась в том, что делала пластические операции.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
К 2008 году слава телеведущей пошла на убыль. Она сосредоточилась на семье, забеременела и родила дочь. А после того как ее брак распался, начала вести не слишком правильный образ жизни, закономерным результатом которого стали +30 килограммов лишнего веса. Когда отражение в зеркале стало звезду угнетать, она решилась на перемены и всего за несколько месяцев сбросила набранное, из-за чего ее кожа стала обвисшей и сморщенной. Чтобы вернуть ей тонус и молодость, Дана усердно занималась спортом, следила за питанием и колола липолитики, которые расщепляют подкожный жир.
После завершения грудного вскармливания ведущая и вовсе решила сделать подтяжку груди, а заодно и немного увеличила ее размер.
Борисова уверяет, что не ложилась под нож и не делала круговую подтяжку лица, в которой ее часто упрекают. И, скорее всего, так и есть. Четкий и подтянутый овал лица достигнут с помощью инъекций красоты. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты восполнили недостающие объемы, а ботулотоксин сделал кожу гладкой, без единого намека на морщины.
Кроме того, в списке процедур, пройденных Даной, наверняка есть лазерная блефаропластика. Манипуляция проходила без хирургического вмешательства, с помощью лазера была удалена лишняя кожа, нависающая на веках.
Фото: Globallook
В своих откровениях телеведущая не раз признавалась в том, что делает нитевой лифтинг лица — и это правильный выбор методики: ее лицо худое, ткани плотные, нет избыточности в области брылей и подбородка. Такая процедура подчеркнула нижнюю треть лица и сделала кожу подтянутой.
Невооруженным глазом видно, что фаворитка солдатских сердец увеличила губы за счет инъекций специальным препаратом, особенно это стало заметно в последние годы, до этого Дана была умереннее. От природы губы телезвезды тонкие и лишены объема, после процедуры улыбка стала выразительной. Не обошлось и без реставрации и отбеливания зубного ряда.
Халатное отношение к своему здоровью, злоупотребление алкоголем могут привести к скоропостижной потере молодости, чему доказательство — Дана Борисова, которая не боится говорить о своих зависимостях и борьбе с ними, а также о том, как ей пришлось постараться, чтобы вернуть себе внешность. Стоит отметить, что пластические операции и косметология очень помогли телеведущей. Но помните, что здоровый образ жизни, питание, спорт — это основной фундамент красоты, а чтобы ее продлить, в арсенале современной эстетической медицины имеется множество поддерживающих средств и процедур.
Фото: globallook, starface