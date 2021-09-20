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История одной борьбы: как Дана Борисова смогла взять себя в руки и вернуть молодость

Эксклюзивно для Passion.ru эксперт разобрал по косточкам внешность Даны Борисовой.
Дана Борисова стала одной из ярчайших звезд телевидения 90-х. 17-летняя привлекательная блондинка, студентка МГУ буквально ворвалась на экраны ТВ как ведущая программы «Армейский магазин» и стала кумиром всех солдат нашей необъятной родины. Однако вместе с деньгами и популярностью в ее жизнь вошли вечеринки, алкоголь, запрещенные вещества, которые, естественно, сказались на ее внешности. При этом Дана изо всех сил стремилась не растерять если не славу, то хотя бы привлекательность, потому без раздумий ложилась под нож хирурга. В новом материале на Passion.ru мы вместе с экспертом разберем, что же она с собой делала.
История одной борьбы: как Дана Борисова смогла взять себя в руки и вернуть молодость

Карл Тавберидзе

Пластический хирург, косметолог, автор методики Soft Touch, @dr.karl.plastic

В свое время яркую блондинку признали секс-символом среди «армейских» поклонников, что неудивительно, ведь Борисова не боялась экспериментов и откровенных фотосессий. Но, несмотря на стремительный карьерный рост на телевидении, в личной жизни Даны все было не слишком гладко. После рождения дочери последовало тяжелое расставание с гражданским мужем — Максимом Аксеновым. Бесконечные суды, стрессы, депрессии изрядно сказались на внешности ведущей. Однако, вопреки не слишком здоровому образу жизни и трудностям, Борисова сумела более-менее сохранить свою внешность гармоничной.

«Вредные привычки, алкоголь, неправильное питание, без сомнений, сказались на лице и фигуре телеведущей. Прибавка в весе и последующее резкое похудение лишь ухудшили состояние кожи. У Даны достаточно тонкие черты лица, но нависшее веко утяжеляло ее взгляд, потому неудивительно, что она обратилась к специалистам по красоте и с помощью комплекса процедур трансформировала внешность. В списке проведенных манипуляций — блефаропластика, увеличение губ, маммопластика, подтяжка лица с помощью нитевого лифтинга и другие», — рассказывает Карл Тавберидзе.

Борисова часто откровенничает со своей аудиторией в социальной сети Instagram и не раз признавалась в том, что делала пластические операции.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дана Борисова, 2004 год

Фото: Globallook

К 2008 году слава телеведущей пошла на убыль. Она сосредоточилась на семье, забеременела и родила дочь. А после того как ее брак распался, начала вести не слишком правильный образ жизни, закономерным результатом которого стали +30 килограммов лишнего веса. Когда отражение в зеркале стало звезду угнетать, она решилась на перемены и всего за несколько месяцев сбросила набранное, из-за чего ее кожа стала обвисшей и сморщенной. Чтобы вернуть ей тонус и молодость, Дана усердно занималась спортом, следила за питанием и колола липолитики, которые расщепляют подкожный жир.

После завершения грудного вскармливания ведущая и вовсе решила сделать подтяжку груди, а заодно и немного увеличила ее размер.

Борисова уверяет, что не ложилась под нож и не делала круговую подтяжку лица, в которой ее часто упрекают. И, скорее всего, так и есть. Четкий и подтянутый овал лица достигнут с помощью инъекций красоты. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты восполнили недостающие объемы, а ботулотоксин сделал кожу гладкой, без единого намека на морщины.

Кроме того, в списке процедур, пройденных Даной, наверняка есть лазерная блефаропластика. Манипуляция проходила без хирургического вмешательства, с помощью лазера была удалена лишняя кожа, нависающая на веках.

Дана Борисова, 2014 год

Дана Борисова, 2014 год

Фото: Globallook

В своих откровениях телеведущая не раз признавалась в том, что делает нитевой лифтинг лица — и это правильный выбор методики: ее лицо худое, ткани плотные, нет избыточности в области брылей и подбородка. Такая процедура подчеркнула нижнюю треть лица и сделала кожу подтянутой.

Невооруженным глазом видно, что фаворитка солдатских сердец увеличила губы за счет инъекций специальным препаратом, особенно это стало заметно в последние годы, до этого Дана была умереннее. От природы губы телезвезды тонкие и лишены объема, после процедуры улыбка стала выразительной. Не обошлось и без реставрации и отбеливания зубного ряда.

Халатное отношение к своему здоровью, злоупотребление алкоголем могут привести к скоропостижной потере молодости, чему доказательство — Дана Борисова, которая не боится говорить о своих зависимостях и борьбе с ними, а также о том, как ей пришлось постараться, чтобы вернуть себе внешность. Стоит отметить, что пластические операции и косметология очень помогли телеведущей. Но помните, что здоровый образ жизни, питание, спорт — это основной фундамент красоты, а чтобы ее продлить, в арсенале современной эстетической медицины имеется множество поддерживающих средств и процедур.

Фото: globallook, starface