Витамин D для женщин – зачем он нужен, чем опасен его дефицит и переизбыток в организме

Витамин D для красоты и здоровья женщин

Раньше витамин D в обязательном порядке назначали лишь маленьким детям для профилактики рахита, а сейчас все чаще рекомендуют его прием и взрослым людям. В последнее время стало известно, что витамин D важен не только для роста и крепости костей, он выполняет и массу других функций в организме.

Витамин D (кальциферол) относится к жирорастворимым и обладает гормоноподобным действием. Он в определенных количествах может накапливаться в жировых клетках, поэтому долгое время о возможности его дефицита как-то и не думали. Считалось, что недостаток витамина D встречается редко. Но данное утверждение справедливо лишь для тех, кто живет в солнечных регионах и употребляет много рыбы и морепродуктов. Жители средней полосы России практически поголовно страдают от острой нехватки этого витамина. Он характерен для 95-98% живущих в северных широтах и центральной части. Причем большинство из людей, которые испытывают дефицит витамина D, даже не догадываются об этом, ведь документально это могут подтвердить лишь соответствующие анализы.

Роль витамина D в организме

Давно известно, что витамин D участвует в обмене кальция и фосфора в организме, поддерживая баланс этих микроэлементов, и помогает в усвоении кальция. За счет этого обеспечивается плотность костей и их рост в детстве и отрочестве. Если его не хватает, кости становятся хрупкими и истонченными, нередко он деформируются, становятся более уязвимыми к травмам и переломам. Именно поэтому витамин D обязательно назначают дополнительно всем детям до трех лет. В более зрелом возрасте дефицит кальциферола может стать причиной развития остеопороза.

В настоящее время функции витамина D существенно расширены. По своим действиям это вещество больше напоминает гормон, который регулирует массу очень важных процессов в организме:

Настроение и общий эмоциональный фон

Кальциферол принимает участие в синтезе дофамина – нейромедиатора, который оказывает на наш организм стимулирующее воздействие. При его достаточном синтезе мы мотивированы, энергичны, без труда контролируем свои эмоции. Именно с нехваткой витамина D связан и сезонный сплин, который накрывает многих жителей центральной части России именно осенью и зимой. Длительный дефицит витамина D может стать причиной сезонных аффектных расстройств (SAD) и депрессии.