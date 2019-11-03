Витамин D для женщин – зачем он нужен, чем опасен его дефицит и переизбыток в организме
Витамин D для красоты и здоровья женщин
Раньше витамин D в обязательном порядке назначали лишь маленьким детям для профилактики рахита, а сейчас все чаще рекомендуют его прием и взрослым людям. В последнее время стало известно, что витамин D важен не только для роста и крепости костей, он выполняет и массу других функций в организме.
Витамин D (кальциферол) относится к жирорастворимым и обладает гормоноподобным действием. Он в определенных количествах может накапливаться в жировых клетках, поэтому долгое время о возможности его дефицита как-то и не думали. Считалось, что недостаток витамина D встречается редко. Но данное утверждение справедливо лишь для тех, кто живет в солнечных регионах и употребляет много рыбы и морепродуктов. Жители средней полосы России практически поголовно страдают от острой нехватки этого витамина. Он характерен для 95-98% живущих в северных широтах и центральной части. Причем большинство из людей, которые испытывают дефицит витамина D, даже не догадываются об этом, ведь документально это могут подтвердить лишь соответствующие анализы.
Роль витамина D в организме
Давно известно, что витамин D участвует в обмене кальция и фосфора в организме, поддерживая баланс этих микроэлементов, и помогает в усвоении кальция. За счет этого обеспечивается плотность костей и их рост в детстве и отрочестве. Если его не хватает, кости становятся хрупкими и истонченными, нередко он деформируются, становятся более уязвимыми к травмам и переломам. Именно поэтому витамин D обязательно назначают дополнительно всем детям до трех лет. В более зрелом возрасте дефицит кальциферола может стать причиной развития остеопороза.
В настоящее время функции витамина D существенно расширены. По своим действиям это вещество больше напоминает гормон, который регулирует массу очень важных процессов в организме:
Настроение и общий эмоциональный фон
Кальциферол принимает участие в синтезе дофамина – нейромедиатора, который оказывает на наш организм стимулирующее воздействие. При его достаточном синтезе мы мотивированы, энергичны, без труда контролируем свои эмоции. Именно с нехваткой витамина D связан и сезонный сплин, который накрывает многих жителей центральной части России именно осенью и зимой. Длительный дефицит витамина D может стать причиной сезонных аффектных расстройств (SAD) и депрессии.
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Поддержание веса
Дефицит витамина D нередко становится причиной так называемого эмоционального переедания. В этом случае еда поглощается в огромных количествах и не из-за чувства голода, а из-за скуки. Это чревато набором лишнего веса. А еще витамин D повышает эффективность действия гормона лептина (гормона аппетита), который дает сигналы головному мозгу о насыщении. Если лептин работает в полсилы, легко столкнуться с перееданием, съедая за один прием пищи порцию в 2-3 раза больше положенной нормы.
Укрепление иммунитета
Витамин D стимулирует выработку особого белка (кателицидина). Он обладает противовоспалительным действием и помогает организму справляться с любыми инфекционными заболеваниями.
Как организм может получать витамин D
Известно, что витамин D образуется в коже под воздействием UV-лучей. Рекомендация по профилактике его дефицита тоже у всех на слуху – достаточно проводить по 15-20 минут в день на солнце с открытыми руками и лицом. Но не все знают, что этот совет работает лишь в случае ясной погоды и тогда, когда на лице есть естественная жировая пленка. Если вы, например, только что умылись и вышли на улицу, то эффекта не будет. Снижают синтез витамина D средства с высоким SPF – здесь уже приходится выбирать: либо получать витамин другими способами, либо защищать кожу от фотостарения. Смуглый цвет кожи также препятствует образованию витамина D на свету.
Как и все другие витамины, мы можем получать витамин D с продуктами питания. Богаты им жирная рыба, яйца, некоторые виды грибов. В настоящее время на прилавках магазинов можно встретить продукты, обогащенные этим витамином. Чаще всего это молоко и молочные продукты, хлеб. Но даже люди, питающиеся рационально, нередко испытывают дефицит этого витамина. Так, например, в нашей стране рыба (основной источник витамина D) на столе большинства бывает не часто, многие ее попросту не любят.
Фото: vostock-photo
Суточная потребность в витамине D
Взрослый человек в сутки должен получать около 400 МЕ витамина D. И такое количество получать только с продуктами питания вполне реально (если вы едите рыбу, конечно). Витамин D в достаточных количествах содержится в следующих продуктах: скумбрия – 300 МЕ на 100 г, сельдь – 250 МЕ на 100 г, лосось – 200-300 МЕ на 100 г, молоко (обогащенное) – 100 МЕ на 100 мл, куриный желток – 25 МЕ, мясо – 13 МЕ на 100 г. Важно отметить что рекомендованной суточной нормы в случае дефицита витамина D недостаточно. Необходимо получать его в более высоких дозировках: для того, чтобы обеспечить суточные потребности, и для того, чтобы постепенно перекрывать дефицит. Нередко суточные потребности человека в витамине D составляют 2-5 тыс. МЕ.
Анализы на для определения уровня витамина D
Признаки нехватки витамина D весьма общие. Снижение настроения, регулярное переедание можно объяснить массой других причин. В любом случае всем людям, имеющим лишний вес, желательно проверить уровень витамина D или выявить причины, которые мешают его усвоению.
Диагностировать дефицит этого вещества поможет анализ крови – иммунохемилюминесцентный анализ 25-гидроксивитамина D. Нормальной концентрацией кальциферола считаются показатели от 30 до 100 нг/мл, где 30 нг/мл – минимально допустимое значение. Оптимальным считается уровень от 50 до 80 нг/мл.
Фото: vostock-photo
Как восполнить дефицит витамина D
Ошибочно считать, что в этом поможет лишь питание. Если дефицит уже есть, для того, чтобы его восполнить, нужны препараты с лечебными дозировками данного витамина (не профилактические!). Причем в нашей стране рекомендованные лечебные дозировки очень низкие. Считается, что достаточно принимать добавки с этим витамином в дозировке 500 МЕ. В Америке и Европе врачи придерживаются другого мнения. Для коррекции дефицита витамина D требуются препараты с дозировкой от 10 тыс. МЕ. И даже в этом случае на восполнение недостатка витамина D при условии рационального питания уходит около 6 месяцев! В среднем для расчета лечебной дозировки используется следующее правило: на каждые нг/мл, которых вам не хватает до нужного уровня, принимается 1000 МЕ витамина D.
Чем опасен дефицит витамина D
Дефицит витамина D опасен тем, что может привести к потере зубов, сухости и снижению упругости кожи, выпадению волос, ломкости ногтей и эмоциональной лабильности. Особенно остро его недостаток ощущается зимой, при отсутствии солнца: настроение человека ухудшается и повышается раздражительность. Если же уровень витамина D будет хоть немного снижен летом (а это тоже возможно), то возрастет повреждающее действие ультрафиолета, солнечных лучей. Поэтому в любое время года, если у вас выявлен дефицит витамина D, обязательно нужно восполнить его витаминными препаратами и скорректировать ежедневный рацион.
Чем опасен переизбыток витамина D
Переизбыток витамина D в организме тоже может быть вреден. Он способен привести организм к повышенному содержанию кальция и, следовательно, окостенению различных тканей. Ранними симптомами передозировки могут быть: потеря аппетита, тошнота, снижение массы тела, повышенное давление, ломящие боли в суставах и мышцах и боли в животе. Поэтому перед синтетическим употреблением витамина D нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, а также сдать анализы на выявление уровня витамина. Врач подберет нужную вам дозировку и определит частоту приема. Запомните: все витамины необходимо назначать индивидуально и под контролем лечащего доктора персонифицированной или интегративной медицины.
Фото: vostock-photo
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