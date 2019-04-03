Белковая диета Дюкана: вред и польза для организма

Суть диеты Дюкана
Что же обещает нам французский диетолог Пьер Дюкан, разработавший эту систему похудения? Ни много, ни мало – похудеть навсегда. Заявление весьма амбициозное, да еще и подкрепленное девизом «Ешь столько, сколько хочешь!» Звучит весьма заманчиво: ни тебе вечного чувства голода, ни выматывающего подсчета калорий, ни срывов, неизбежных при жестких ограничениях.
Пересмотреть рацион, конечно, придется, но речь идет не об уменьшении порций, а о снижении количества потребляемых углеводов и жиров и увеличении белка.
В список разрешенных продуктов входит аж 72 наименования, среди которых основными являются белковые (нежирное мясо, птица, яйца, рыба и морепродукты, субпродукты, обезжиренное молоко, нежирные кисломолочные продукты, сыр тофу). Все приготовленные блюда можно солить, перчить, приправлять специями и травами.
По заверению Дюкана, которое подтверждается многочисленными отзывами на просторах интернета и в соцсетях, диета очень эффективна и позволяет сбросить от 3 до 5 кг за неделю.
Этапы диеты Дюкана
Если кто-то не знает, данная система похудения состоит из 4 этапов: Атака, Круиз, Закрепление, Стабилизация. Каждый из них имеет свои особенности.
Этап 1. Атака
Его длительность – от 3 до 10 дней в зависимости от излишнего веса. В течение этого периода есть можно исключительно белковые продукты – мясо птицы, нежирные виды мяса (говядина, телятина), рыбу и морепродукты, яйца и обезжиренные молочные продукты. Утка, баранина, свинина и другие жирные виды мяса под запретом.
В течение 1 этапа обязательно соблюдение следующих правил:
- все продукты надо готовить без масла и жира.
- количество выпитой в день жидкости – не менее 2 литров (это могут быть как черный, зеленый или травяной чаи, так и просто вода).
- в день необходимо съедать 1,5 ст. л. отрубей (можно сварить кашу или добавить в кисломолочные продукты).
- гулять не менее 20 минут в день и заниматься спортом.
Этап 2. Круиз
В течение этой фазы белковые дни должны чередоваться с белково-овощными. Длится этот этап от 2 до 6 месяцев. Перейти к следующему этапу можно только при достижении идеального веса. Средний сбрасываемый в неделю вес – 1 кг.
К разрешенным на первом этапе белковым продуктам добавляется список овощей, в который входят любые, кроме крахмалистых (кукуруза, картофель, бобовые). Авокадо, оливки, маслины также нельзя. Мучные изделия по-прежнему под запретом.
Обязательные к соблюдению правила:
- количество съеденных овсяных отрубей увеличивается до 2 ст. л., также можно добавить 1 ст. л. пшеничных.
- ходить пешком ежедневно нужно не менее 30 минут.
- количество молочных продуктов в день должно составлять не более 1 кг.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Этап 3. Закрепление
Он начинается при достижении идеального веса и может длиться очень долго – все зависит от количества сброшенных кг. На 1 кг приходится 10 дней, то есть, если вы похудели на 10 кг, третья фаза будет продолжаться 100 дней. При этом учитывайте, что в это время вы будете продолжать худеть из расчета 1 кг в неделю.
Питание в этой фазе предполагает постепенный возврат к рациону, которого вы придерживались до начала диеты. В ваше меню в небольших количествах возвращаются рис, растительное масло, хлеб, макаронные изделия, картофель, рис.
Обязательные правила:
- ежедневно надо съедать 2-3 ст. л. отрубей и 3 ст. л. меда.
- гулять не менее 35 минут в день.
- один день в неделю должен оставаться полностью белковым.
- 2 раза в неделю разрешено устраивать праздничный ужин, во время которого можно есть все, что угодно.
Этап 4. Стабилизация
Во время заключительной фазы вы возвращаетесь к обычной жизни. Предполагается, что за это время ваш организм перестроился на новый режим питания, потому вам не будет хотеться откровенно вредных продуктов. В рационе по-прежнему не будет ограничений на белок, овощи и фрукты, добавившиеся на третьем этапе, один раз в день можно будет съесть 2 куска хлеба, кусок сыра и 2 крахмалосодержащих продукта.
Правила, обязательные к соблюдению:
- один белковый день сохраняется.
- количество выпиваемой жидкости – 2 литра в день, не меньше.
- продолжайте гулять не меньше 20 минут в день, заниматься спортом, откажитесь лифтом.
- ешьте ежедневно 3 ст. л. отрубей.
Плюсы диеты Дюкана
К плюсам этой системы похудения можно отнести ее простоту, потому ее принципов можно придерживаться как дома, так и в отпуске. Диета не голодная.
Похудение происходит быстрыми темпами, уже через месяц вы увидите весьма впечатляющие результаты, которые являются лучшим стимулом не сорваться и не бросить.
Диета подходит тем, кто любит вкусно поесть – в интернете можно найти огромное количество рецептов, от простых до весьма изобретательных, которые разработаны с соблюдением всех принципов Дюкана. В меню есть и салаты, и основные блюда, и супы, и даже десерты.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Риски диеты Дюкана
У диеты есть ряд рисков и противопоказаний, о которых нельзя не упомянуть. Сам Пьер Дюкан никогда не скрывал, что его система питания повышает нагрузку на печень и почки, потому она категорически противопоказана беременным женщинам и кормящим матерям, людям, страдающим от хронической почечной и печеночной недостаточности, подагры, камней в почках и желчном пузыре. А также при обострении любых хронических заболеваний – гастрита, язвы, панкреатита, холецистита, пиелонефрита и подобных.
Но есть и другие риски. Например, во время первой фазы, которая является максимально несбалансированной, в течение в среднем недели, а то и больше, вы едите строго белковую пищу. Да, в это время вы быстро худеете: удивленный резким изменением рациона и ограничением углеводов организм начинает буквально жечь жир, отложившийся на боках. Но количество белка, которое вы потребляете, настолько велико, что просто не усваивается организмом полностью. И все, что не усваивается, вынуждены выводить почки и печень, нагрузка на которые возрастает резко и многократно, что может спровоцировать развитие болезни этих органов. Кроме того, очень многие сидевшие на этой диете отмечают, что на первом этапе испытывают слабость и апатию – за это нужно сказать спасибо отсутствию углеводов, служащих основным источником энергии.
Кстати, вторая стадия, длительность которой может достигать и полугода, тоже не очень-то сбалансирована в плане БЖУ, потому неизбежно возникновение проблем с кожей, волосами и ногтями.
Если вы решились сесть на диету Дюкана...
Конечно, все мы взрослые люди, потому каждый сам для себя решает, стоит ли игра свеч, но если вы все же твердо настроились, обязательно перед началом сдайте общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, сделайте УЗИ брюшной полости с акцентом на почки и печень, чтобы узнать, нет ли скрытых патологий.
Если результаты анализов покажут высокий уровень холестерина, мочевой кислоты, наличие в моче фосфатов или уратов, а УЗИ – камни в почках или в желчном пузыре, запомните, диета Дюкана категорически вам запрещена.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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