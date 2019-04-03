Белковая диета Дюкана: вред и польза для организма

Суть диеты Дюкана

Что же обещает нам французский диетолог Пьер Дюкан, разработавший эту систему похудения? Ни много, ни мало – похудеть навсегда. Заявление весьма амбициозное, да еще и подкрепленное девизом «Ешь столько, сколько хочешь!» Звучит весьма заманчиво: ни тебе вечного чувства голода, ни выматывающего подсчета калорий, ни срывов, неизбежных при жестких ограничениях.

Пересмотреть рацион, конечно, придется, но речь идет не об уменьшении порций, а о снижении количества потребляемых углеводов и жиров и увеличении белка.

В список разрешенных продуктов входит аж 72 наименования, среди которых основными являются белковые (нежирное мясо, птица, яйца, рыба и морепродукты, субпродукты, обезжиренное молоко, нежирные кисломолочные продукты, сыр тофу). Все приготовленные блюда можно солить, перчить, приправлять специями и травами.

По заверению Дюкана, которое подтверждается многочисленными отзывами на просторах интернета и в соцсетях, диета очень эффективна и позволяет сбросить от 3 до 5 кг за неделю.

Этапы диеты Дюкана

Если кто-то не знает, данная система похудения состоит из 4 этапов: Атака, Круиз, Закрепление, Стабилизация. Каждый из них имеет свои особенности.

Этап 1. Атака

Его длительность – от 3 до 10 дней в зависимости от излишнего веса. В течение этого периода есть можно исключительно белковые продукты – мясо птицы, нежирные виды мяса (говядина, телятина), рыбу и морепродукты, яйца и обезжиренные молочные продукты. Утка, баранина, свинина и другие жирные виды мяса под запретом.

В течение 1 этапа обязательно соблюдение следующих правил:

все продукты надо готовить без масла и жира.

количество выпитой в день жидкости – не менее 2 литров (это могут быть как черный, зеленый или травяной чаи, так и просто вода).

в день необходимо съедать 1,5 ст. л. отрубей (можно сварить кашу или добавить в кисломолочные продукты).

гулять не менее 20 минут в день и заниматься спортом.

Этап 2. Круиз

В течение этой фазы белковые дни должны чередоваться с белково-овощными. Длится этот этап от 2 до 6 месяцев. Перейти к следующему этапу можно только при достижении идеального веса. Средний сбрасываемый в неделю вес – 1 кг.

К разрешенным на первом этапе белковым продуктам добавляется список овощей, в который входят любые, кроме крахмалистых (кукуруза, картофель, бобовые). Авокадо, оливки, маслины также нельзя. Мучные изделия по-прежнему под запретом.

Обязательные к соблюдению правила: