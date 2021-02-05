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Для него и для нее: 25 идей романтичных подарков ко Дню влюбленных

Миссия на 14 февраля — любить и баловать. Сделать ее выполнимой поможет наш wish-лист подарков, которые точно не разочаруют. Здесь и беспроигрышная классика, и статусные презенты, и романтичные сюрпризы. Предлагаем добавить в этот День влюбленных дерзкие кружева, соблазнительные ароматы, блеск драгоценных камней и все то, что расскажет о ваших чувствах немного больше. Для этого берите на заметку 25 идей от Passion.ru!

Для нее

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Бра Hunkemöller, 3 099 руб. Трусики Hunkemöller, 1 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Начинать разбираться в женских радостях советуем уже сейчас, особенно если вторая половинка говорит намеками. Вариант номер один — эффектный кружевной комплект белья, который порадует не только ее, но и вскружит голову вам. Следующий выигрышный ход — романтический ужин, для которого ей просто необходимо новое платье. Сомневаетесь с размером? Хватайтесь за спасительные сертификаты на шопинг и не забудьте красивую упаковку и цветы! И, конечно, бриллианты — классика жанра. Обновить ювелирный гардероб возлюбленной — всегда верное решение.

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Сияющая помада для губ The Only One Luminous Colour Lipstick, Dolce&Gabbana, благодаря шелковой текстуре придает губам насыщенный цвет одним движением, а также питает и увлажняет кожу губ, даря им ощущение комфорта. В новом дизайне представлен классический ярко-красный оттенок #DGAmore, чувственность которого подчеркивает лимитированный колпачок с красным кружевным узором. Цена: от 2890 рублей.

14 февраля, конечно, не день рождения, но это не значит, что стоит оставить без милого презента свою любимую женщину. Не хотите покупать что-то грандиозное, но при этом понимаете, что исключительно букетом и шоколадкой ограничиться не очень удобно, присмотритесь к помаде (в идеале, красной – под главный цвет праздника), аромату или украшениям – они всегда уместны. Однако при выборе презента не забывайте о вкусовых предпочтениях той, кому хотите сделать приятный сюрприз.

Для него

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Часы CASIO G-SHOCK, 30 790 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Стильных многофункциональных часов плохие приметы не касаются: дарить их — отличная идея. Особенно когда одно маленькое устройство совмещает функции будильника, секундомера, календаря, еще и со смартфоном синхронизируется. С ним гораздо проще успевать и на деловые встречи, и на свидания с вами. Классические мужские аксессуары всегда пригодятся, как и одежда. Ставьте на что-нибудь необычное, будь то поло сочных оттенков, свитшоты с тематическим принтом или кроссовки футуристичных форм.

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Аромат The Icon, ANTONIO BANDERAS Аромат олицетворяет характер мужчины, для которого он создан — отважный, креативный, неповторимый и естественный. Антонио Бандерас и Марио Касас воплотили в нем свое понимание успеха. Композиция раскрывается нотами черного перца, лаванды и сандалового дерева. Цена: 2450 рублей за 100 мл.

Выбор подарка мужчине – дело всегда непростое. Если вы решили остановиться на бьюти-вариантах, обратите внимание на различную уходовую косметику или бритвы, а если хочется чего-то более солидного, присмотритесь к генетическому тесту, который поможет вашему любимому оставаться здоровым как можно дольше.

Для двоих

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Подарочный набор от Jo Malone London. Выберите формат подарка по душе: фирменный одеколон, пробуждающий особые воспоминания, роскошные средства для тела и душа, которые сделают вечер дома незабываемым, или атмосферные свечи и диффузоры, помогающие создать неповторимое настроение. Набор будет упакован в фирменную коробку в форме сердца. Цена: по запросу.

Не забывайте о том, что 14 февраля – это праздник любви, вечер, который можно провести вдвоем, поэтому как никогда будут уместны парные подарки, вариантов которых сейчас очень много, но наиболее перспективным кажется вариант ароматов – как правило, они выпускаются в единой стилистике и станут еще и прекрасным украшением вашего интерьера. Либо подарите друг другу теплый плед, под которым можно будет уютно коротать зимние вечера в ожидании весны.

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Фото: Freepik / архивы пресс-служб

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