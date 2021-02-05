Для него и для нее: 25 идей романтичных подарков ко Дню влюбленных
Для нее
Фото: Архивы пресс-служб
Начинать разбираться в женских радостях советуем уже сейчас, особенно если вторая половинка говорит намеками. Вариант номер один — эффектный кружевной комплект белья, который порадует не только ее, но и вскружит голову вам. Следующий выигрышный ход — романтический ужин, для которого ей просто необходимо новое платье. Сомневаетесь с размером? Хватайтесь за спасительные сертификаты на шопинг и не забудьте красивую упаковку и цветы! И, конечно, бриллианты — классика жанра. Обновить ювелирный гардероб возлюбленной — всегда верное решение.
14 февраля, конечно, не день рождения, но это не значит, что стоит оставить без милого презента свою любимую женщину. Не хотите покупать что-то грандиозное, но при этом понимаете, что исключительно букетом и шоколадкой ограничиться не очень удобно, присмотритесь к помаде (в идеале, красной – под главный цвет праздника), аромату или украшениям – они всегда уместны. Однако при выборе презента не забывайте о вкусовых предпочтениях той, кому хотите сделать приятный сюрприз.
Для него
Фото: Архивы пресс-служб
Стильных многофункциональных часов плохие приметы не касаются: дарить их — отличная идея. Особенно когда одно маленькое устройство совмещает функции будильника, секундомера, календаря, еще и со смартфоном синхронизируется. С ним гораздо проще успевать и на деловые встречи, и на свидания с вами. Классические мужские аксессуары всегда пригодятся, как и одежда. Ставьте на что-нибудь необычное, будь то поло сочных оттенков, свитшоты с тематическим принтом или кроссовки футуристичных форм.
Выбор подарка мужчине – дело всегда непростое. Если вы решили остановиться на бьюти-вариантах, обратите внимание на различную уходовую косметику или бритвы, а если хочется чего-то более солидного, присмотритесь к генетическому тесту, который поможет вашему любимому оставаться здоровым как можно дольше.
Для двоих
Не забывайте о том, что 14 февраля – это праздник любви, вечер, который можно провести вдвоем, поэтому как никогда будут уместны парные подарки, вариантов которых сейчас очень много, но наиболее перспективным кажется вариант ароматов – как правило, они выпускаются в единой стилистике и станут еще и прекрасным украшением вашего интерьера. Либо подарите друг другу теплый плед, под которым можно будет уютно коротать зимние вечера в ожидании весны.
Ранее мы рассказывали о тайных инструментах знаков зодиака, которые они используют в построении отношений. Например, Овны исполняют желания, чтобы привязать партнера, а Тельцы — балуют романтикой. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Freepik / архивы пресс-служб
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