Для него и для нее: 25 идей романтичных подарков ко Дню влюбленных

Сияющая помада для губ The Only One Luminous Colour Lipstick, Dolce&Gabbana, благодаря шелковой текстуре придает губам насыщенный цвет одним движением, а также питает и увлажняет кожу губ, даря им ощущение комфорта. В новом дизайне представлен классический ярко-красный оттенок #DGAmore, чувственность которого подчеркивает лимитированный колпачок с красным кружевным узором. Цена: от 2890 рублей.