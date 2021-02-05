Для него и для нее: 25 идей романтичных подарков ко Дню влюбленных

Не забывайте о том, что 14 февраля – это праздник любви, вечер, который можно провести вдвоем, поэтому как никогда будут уместны парные подарки, вариантов которых сейчас очень много, но наиболее перспективным кажется вариант ароматов – как правило, они выпускаются в единой стилистике и станут еще и прекрасным украшением вашего интерьера. Либо подарите друг другу теплый плед, под которым можно будет уютно коротать зимние вечера в ожидании весны.

Ранее мы рассказывали о тайных инструментах знаков зодиака, которые они используют в построении отношений. Например, Овны исполняют желания, чтобы привязать партнера, а Тельцы — балуют романтикой. Подробнее читайте на Passion.ru.