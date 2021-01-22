Овны — исполнением желаний, а Тельцы — романтикой: чем «привязывают» к себе партнера знаки зодиака

Прежде чем пускаться во все тяжкие, Овны очень тщательно и скрупулезно собирают информацию об объекте своей страсти. Полученные знания они тщательно анализируют и разрабатывают целую стратегию, которая поможет им заполучить желаемое. В итоге они настолько мастерски подстраиваются под своего избранника и с такой точностью предугадывают его малейшие желания, что создается ощущение, будто они знают о человеке даже больше, чем он сам. Именно это, плюс эмоциональная встряска и страсть, помогают представителям данного знака зодиака надолго привязать к себе партнера.

Телец

Представители данного знака зодиака истинные романтики — им подавай прогулки под луной, пылкие признания и возможность взять билет в бизнес-класс на ближайший рейс в какую-нибудь экзотическую страну. Тельцы, как никто другой, умеют ухаживать и способны своими эффектными поступками вскружить голову кому угодно. Им очень важно качественное развитие отношений, а не скорость их развития, поэтому они всячески будут продлевать конфетно-букетный период, одаривая объект своей страсти вниманием и всяческими почестями. Возможность насладиться моментом и никуда не нестись сломя голову очень располагает и дает возможность Тельцам заручиться поддержкой партнера.

Близнецы

Представители данного знака зодиака терпеть не могут монотонность и рутину, поэтому предпочитают действовать сразу — пришел, увидел, победил! Поэтому в процессе обольщения они меняют свою тактику и не дают объекту своей страсти заскучать. Они — настоящие мастера прелюдий, предпочитающие творчески и с азартом подходить к делу. Близнецам блестяще удается убедить избранника в его особенности и неповторимости, поэтому даже самые несговорчивые постепенно снимают оборону и падают к их ногам.

Рак

Представители данного знака зодиака очень дотошны и верны одновременно. Большую ставку они делают на единение душ и пытаются найти своего человека. Кроме того, для них важна интимная составляющая отношений и в этом они мастера. Раки очень преданы своим избранникам, в отношениях раскрываются полностью и стараются эмоционально привязать к себе партнера. Зачастую это как раз и срабатывает.