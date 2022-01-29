9 вопросов о чувствительной коже, ответы на которые помогут избежать ухудшения ее состояния

Вопрос 1. Чувствительная кожа — это тип или состояние?

Чувствительная кожа — это не тип кожи, а ее состояние. И ему могут быть подвержены обладатели абсолютно любого типа кожи, но в группе риска, как правило, те, у кого она сухая и обезвоженная.

Вопрос 2. Что может спровоцировать чувствительность кожи?

По сути, чувствительность — это неадекватная реакция эпидермиса на воздействие стресса, неправильного ухода, агрессивных косметологических процедур, температурных факторов, аллергические реакции на декоративную косметику, пищевой аллергии и многие другие провоцирующие факторы.

Вопрос 3. Чем чувствительность отличается от аллергической реакции?

Иногда различить чувствительную, раздраженную и аллергичную кожу довольно сложно. Чаще всего люди уверены, что у них кожа, склонная к аллергии. Однако в реальности все может быть гораздо сложнее и велика вероятность, что у них эпидермис раздраженный или гиперчувствительный. Главное отличие в том, что аллергия — это иммунный ответ организма, в то время как чувствительность — реакция на уходовые средства, препараты местного действия и т. д.