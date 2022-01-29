9 вопросов о чувствительной коже, ответы на которые помогут избежать ухудшения ее состояния

9 вопросов о чувствительной коже, ответы на которые помогут избежать ухудшения ее состоянияОтвечает врач-косметолог
Алена Саромыцкая
Главный врач сети клиник Professional, дерматолог, косметолог высшей категории, международный тренер-эксперт
Вопрос 1. Чувствительная кожа — это тип или состояние?
Чувствительная кожа — это не тип кожи, а ее состояние. И ему могут быть подвержены обладатели абсолютно любого типа кожи, но в группе риска, как правило, те, у кого она сухая и обезвоженная.
Вопрос 2. Что может спровоцировать чувствительность кожи?
По сути, чувствительность — это неадекватная реакция эпидермиса на воздействие стресса, неправильного ухода, агрессивных косметологических процедур, температурных факторов, аллергические реакции на декоративную косметику, пищевой аллергии и многие другие провоцирующие факторы.
Вопрос 3. Чем чувствительность отличается от аллергической реакции?
Иногда различить чувствительную, раздраженную и аллергичную кожу довольно сложно. Чаще всего люди уверены, что у них кожа, склонная к аллергии. Однако в реальности все может быть гораздо сложнее и велика вероятность, что у них эпидермис раздраженный или гиперчувствительный. Главное отличие в том, что аллергия — это иммунный ответ организма, в то время как чувствительность — реакция на уходовые средства, препараты местного действия и т. д.
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Вопрос 4. Кто в группе риска?
Чувствительность может возникнуть после неправильного ухода за любым типом кожи, но чаще всего такой проблеме подвержены девушки и юноши с рыжими и белокурыми волосами, обладатели светлых глаз и тонкого эпидермиса (последнее объясняется тем, что такой эпидермис имеет слабо выраженный роговой слой, в нем наблюдается недостаток жира и мало пигмента, поэтому чаще всего лицо выглядит бледным).
Вопрос 5. Какие симптомы чувствительности? Как быстро они должны проходить?
Выделяется несколько характерных признаков, по которым можно определить повышенную восприимчивость кожи к внешним воздействиям. Основные симптомы состояния повышенной чувствительности — это:
- изменение окраски кожных покровов после долгого пребывания на жаре или холоде;
- частое внезапное возникновение угревой сыпи, казалось бы, без видимых причин;
- появление мелких черных точек, свидетельствующих о закупорке пор и сальных протоков;
- расширенные капилляры, появление венозной «сетки» и сосудистых «звездочек» на отдельных участках лица;
- возникновение зуда и шелушения после применения декоративной косметики, даже если она отличается высоким качеством и сделана из гипоаллергенных материалов.
Если имеется минимум два признака из этого списка, то есть смысл обратиться за консультацией к врачу-дерматологу для уточнения уровня восприимчивости кожных покровов.
При этом стоит помнить, что однократное покраснение или высыпание после контакта с новым непривычным косметическим средством, использованным в первый раз, — не доказательство гиперчувствительности. Скорее всего, дело в индивидуальной непереносимости конкретного препарата или средства. Но, если симптомы возникают систематически после контакта с раздражителем, есть смысл говорить о повышенной чувствительности.
Вопрос 6. Может ли быть чувствительной кожа тела?
Да, конечно. Как правило, чувствительная кожа тела сопровождается теми же симптомами, неприятными ощущениями, зудом, покраснением. Современный ритм жизни, к сожалению, не способствует здоровью кожи, как раз наоборот. 60% женщин и 40% мужчин считают, что у них чувствительная кожа. Преимущественно они живут в крупных городах, в условиях постоянного психоэмоционального напряжения и экологического неблагополучия.
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Вопрос 7. Можно ли снизить гиперчувствительность кожи? Как?
Чтобы снизить чувствительность кожи, кроме внешнего ухода, действовать необходимо и изнутри. Пейте достаточное количество воды (оптимальные количество для здоровой женщины — 1,5-2 литра в день), также старайтесь сбалансированно питаться и не пренебрегать качественными биодобавками (в частности, хотя бы с коллагеном и гиалуроновой кислотой).
Вопрос 8. Чем можно пользоваться (уход и макияж), а что стоит исключить? Какие компоненты успокаивают чувствительную кожу?
Для очищения чувствительной кожи рекомендуется использовать мицеллярную воду или мягкое молочко. Умывать лицо при этом желательно бутилированной водой, а не хлорированной водопроводной. Для снятия ощущений покалывания и пощипывания в течение дня следует использовать термальную воду, флюиды и/или гели, которые успокоят кожу и вернут ощущение комфорта.
При выборе крема для чувствительной кожи в первую очередь стоит обращать внимание на состав, в котором не должно быть спирта, фталатов, парабенов и эфирных масел. В свою очередь, желательно, чтобы гиалуроновая и линолевая кислоты, пантенол, фитосфингозин и антиоксиданты в составе как раз были. Не забывайте, что ночью гиперчувствительная кожа нуждается в дополнительной защите, так как за день накапливается большое количество свободных радикалов и к вечеру увеличивается выработка гистамина, провоцирующего зуд и появление раздражения на коже. Выбирайте средства с антиоксидантами и успокаивающими компонентами, которые вернут коже комфорт и восстановят ее.
Сейчас большинство производителей косметических средств выпускают отдельные линейки продуктов специально для ухода за чувствительной кожей.
При выборе декоративной косметики также следует обращать внимание на гипоаллергенные линейки, они созданы специально для людей, склонных к аллергии, а значит, содержат щадящие компоненты, не вызывающие раздражения.
Вопрос 9. Можно ли использовать кислоты и ретинол, если кожа чувствительная?
Ретинол и кислоты достаточно сильные компоненты, поэтому обладателям чувствительной кожи стоит очень осторожно к ним относиться и использовать только по назначению врача-дерматолога или косметолога, у которого вы наблюдаетесь.
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