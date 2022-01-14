Дожить до лета без проблем с кожей: как избавиться от холодовой аллергии
Статистика сообщает, что от холодовой аллергии страдает около 10 % всего населения, но на практике жалобы встречаются у гораздо большего количества людей. Механизм аллергии следующий: расширяются сосуды, возникает сосудистая реакция. Важно отметить, что на практике холодовая аллергия редко существует одна. Чаще всего у пациента есть и другие реакции — на еду, бытовую пыль, шерсть животных.
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Чтобы определить, есть ли у вас аллергия на холод, достаточно провести несложный тест: взять кубик льда, положить на лоб на 15-20 минут и посмотреть, какая реакция возникла, есть ли покраснения на коже. Примечательно то, что чаще всего симптомы проявляются не зимой, а осенью, потому что в межсезонье кожа еще не успела адаптироваться к морозам. На холодное время года стоит заменить привычную эмульсию на питательные кремы. Средство будет имитировать гидролипидное покрытие, которое защищает эпидермис от злостных нападок холода. Снять проявления холодовой аллергии помогает LED-терапия с зеленым и оранжевым цветом. Не помешают и антигистаминные. Какие именно, решит врач.
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