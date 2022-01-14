Дожить до лета без проблем с кожей: как избавиться от холодовой аллергии

Чтобы определить, есть ли у вас аллергия на холод, достаточно провести несложный тест: взять кубик льда, положить на лоб на 15-20 минут и посмотреть, какая реакция возникла, есть ли покраснения на коже. Примечательно то, что чаще всего симптомы проявляются не зимой, а осенью, потому что в межсезонье кожа еще не успела адаптироваться к морозам. На холодное время года стоит заменить привычную эмульсию на питательные кремы. Средство будет имитировать гидролипидное покрытие, которое защищает эпидермис от злостных нападок холода. Снять проявления холодовой аллергии помогает LED-терапия с зеленым и оранжевым цветом. Не помешают и антигистаминные. Какие именно, решит врач.